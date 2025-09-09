Assine UOL
Hungary
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Puskás Aréna
Portugal
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Hungria x Portugal, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa 2026 (09/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites para Hungria x Portugal, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Hungria e Portugal se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), na Puskás Arena. Hungria x Portugal terá transmissão do Sportv (tv por assinatura) e Globoplay (streaming). 


Palpites de Hungria x Portugal: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. Portugal entra como grande favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. A Hungria, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque português.



  • ⚽ Resultado Final - Portugal - Odd de 1.51 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.10 na Novibet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.87 na Stake


Como Hungria e Portugal Chegam Para o Confronto


A Hungria chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 2.0 gols sofridos. A equipe registrou 6.0 chutes no gol e 3.0 chutes fora do gol, além de 1.0 escanteio, o que mostra um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Hungria buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.


Portugal, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 5.0 gols marcados e 9.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A equipe registrou uma média de 4.0 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. Portugal buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.


Palpites Alternativos Hungria x Portugal



  • ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.91 na Stake

  • ⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 4.5 - Odd de 1.62 na Novibet

  • ⚽ Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.90 na Superbet


Palpites de Odds Altas Hungria x Portugal



  • ⚽ Placar Exato: 0x1 para Portugal - Odd de 7.00 na Stake

  • ⚽ Método do 1º Gol - Pênalti - Odd de 6.60 na Superbet

  • ⚽ Intervalo/Final - Empate/Portugal - Odd de 4.50 na Novibet


Informações do Jogo: Hungria x Portugal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  Confronto: Hungria x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  Data: 09/09/2025

  Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  Local: Puskás Arena, Budapeste (Hungria)

  Transmissão: Disney+

Hungary x Portugal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Hungary x Portugal: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Portugal
0 - 0
Hungary
2020 Euro Championship
Hungary
0 - 3
Portugal
2018 World Cup - Qualification Europe
Hungary
0 - 1
Portugal
2018 World Cup - Qualification Europe
Portugal
3 - 0
Hungary
2016 Euro Championship
Hungary
3 - 3
Portugal

