- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
Hungria x Portugal, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa 2026 (09/09)
Confira os melhores palpites para Hungria x Portugal, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Hungria e Portugal se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), na Puskás Arena. Hungria x Portugal terá transmissão do Sportv (tv por assinatura) e Globoplay (streaming).
Palpites de Hungria x Portugal: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. Portugal entra como grande favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. A Hungria, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque português.
- ⚽ Resultado Final - Portugal - Odd de 1.51 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.10 na Novibet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.87 na Stake
Como Hungria e Portugal Chegam Para o Confronto
A Hungria chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 2.0 gols sofridos. A equipe registrou 6.0 chutes no gol e 3.0 chutes fora do gol, além de 1.0 escanteio, o que mostra um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Hungria buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.
Portugal, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 5.0 gols marcados e 9.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A equipe registrou uma média de 4.0 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. Portugal buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.
Palpites Alternativos Hungria x Portugal
- ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.91 na Stake
- ⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 4.5 - Odd de 1.62 na Novibet
- ⚽ Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.90 na Superbet
Palpites de Odds Altas Hungria x Portugal
- ⚽ Placar Exato: 0x1 para Portugal - Odd de 7.00 na Stake
- ⚽ Método do 1º Gol - Pênalti - Odd de 6.60 na Superbet
- ⚽ Intervalo/Final - Empate/Portugal - Odd de 4.50 na Novibet
Informações do Jogo: Hungria x Portugal: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Hungria x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 09/09/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Puskás Arena, Budapeste (Hungria)
- Transmissão: Disney+
Hungary x Portugal: Palpite do Dia
Hungary x Portugal: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Hungary x Portugal: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- E
- D
- V
- V
- E
- D
- V
Empate
- D
- E
- E
- D
- V
- E
- D
- V
- E
- V
Paraguay Vence
- V
- E
- V
- D
- E
- D
- E
- V
- V
- D
Gambia Vence
- D
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- E
- D
Empate