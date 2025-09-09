Hungria x Portugal, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa 2026 (09/09)

Confira os melhores palpites para Hungria x Portugal, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Hungria e Portugal se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), na Puskás Arena. Hungria x Portugal terá transmissão do Sportv (tv por assinatura) e Globoplay (streaming).

Palpites de Hungria x Portugal: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. Portugal entra como grande favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. A Hungria, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque português.



⚽ Resultado Final - Portugal - Odd de 1.51 na Superbet



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.10 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.87 na Stake



Como Hungria e Portugal Chegam Para o Confronto

A Hungria chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 2.0 gols sofridos. A equipe registrou 6.0 chutes no gol e 3.0 chutes fora do gol, além de 1.0 escanteio, o que mostra um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Hungria buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.

Portugal, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 5.0 gols marcados e 9.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A equipe registrou uma média de 4.0 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. Portugal buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.

Palpites Alternativos Hungria x Portugal



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.91 na Stake



⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 4.5 - Odd de 1.62 na Novibet



⚽ Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.90 na Superbet



Palpites de Odds Altas Hungria x Portugal



⚽ Placar Exato: 0x1 para Portugal - Odd de 7.00 na Stake



⚽ Método do 1º Gol - Pênalti - Odd de 6.60 na Superbet



⚽ Intervalo/Final - Empate/Portugal - Odd de 4.50 na Novibet



Informações do Jogo: Hungria x Portugal: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida