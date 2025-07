Huesca x Osasuna II: Palpite, Onde Assistir - Amistoso 23/07

Huesca e Osasuna II se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em partida amistosa válida pela pré-temporada dos dois clubes. A bola rola às 14h (horário de Brasília) na Base Aragonesa de Fútbol.

O SD Huesca continua sua preparação para a Segunda División após o período de concentração em Benasque. Já o Osasuna II (Osasuna Promesas) busca dar ritmo ao elenco que disputa a Primera Federación, terceira divisão espanhola.

Confira nosso palpite de Huesca x Osasuna II, saiba onde assistir ao jogo e as principais informações do confronto.

Huesca x Osasuna II Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Huesca x Osasuna II sugerimos três palpites baseados na diferença de categoria entre as equipes. Como você verá a seguir, os times estão em momentos distintos de preparação.



Palpite 1 - Vitória do Huesca - odd pagando 1.50 na Superbet

Palpite 2 - Huesca com handicap -1 - odd pagando 1.90 na Bet365

Palpite 3 - Menos de 2.5 gols na partida - odd pagando 1.75 na F12.Bet



O SD Huesca possui categoria superior ao enfrentar o time reserva do Osasuna neste amistoso. A equipe aragonesa disputa a Segunda División, enquanto o Osasuna II atua na Primera Federación, dois níveis abaixo na hierarquia do futebol espanhol.

Além disso, o Huesca vem se preparando de forma mais intensa, tendo realizado concentração em Benasque e já disputado outros amistosos na pré-temporada. A experiência dos jogadores em categoria superior deve fazer diferença neste confronto.

Considerando a superioridade técnica do Huesca sobre o time reserva do Osasuna, a aposta no handicap de -1 gol oferece boa margem para quem acredita em vitória mais folgada da equipe aragonesa.

O histórico recente mostra que quando estes times se enfrentaram na temporada passada, o Huesca levou vantagem e deve repetir o bom desempenho contra um adversário de categoria inferior que ainda busca entrosamento.

Amistosos envolvendo times reservas costumam ter características mais cautelosas, já que o foco está na preparação física e tática dos jogadores. O Osasuna II tende a ser mais defensivo quando enfrenta adversários superiores.

O próprio Huesca pode aproveitar o jogo para testar diferentes formações e dar minutos aos jogadores sem forçar um resultado elástico. Isso favorece um placar mais fechado neste tipo de confronto preparatório.

Huesca x Osasuna II - Últimos 5 jogos Entre Os Times

O histórico recente entre Huesca e Osasuna II mostra equilíbrio nos confrontos, com vantagem ligeira para os aragoneses:



27/07/2024 - Huesca x Osasuna II (amistoso - temporada passada)



Últimas Notícias do Huesca

O SD Huesca avança nas negociações para reforços na lateral esquerda, com interesse em Julio Alonso (Mirandés) e Rodrigo Abajas (Valencia Mestalla). A equipe realizou concentração em Benasque entre 10 e 17 de julho como parte da preparação.

A pré-temporada aragonesa começou em 7 de julho com exames médicos na Base Aragonesa de Fútbol. O calendário de amistosos inclui confrontos contra Tarazona, CD Castellón e Deportivo Alavés, sendo este último o adversário de maior calibre.

Huesca - Últimos 5 jogos



🟡 Osasuna 0x0 Huesca (amistoso pré-temporada)



❌ Huesca 1x2 Racing Santander



✅ Huesca 2x1 Eldense



🟡 Córdoba 1x1 Huesca



❌ Huesca 0x1 Racing Ferrol



Últimas Notícias do Osasuna II

O Osasuna Promesas (Osasuna II) disputa a Primera Federación após se manter na categoria na temporada passada. O time reserva do clube navarro é comandado por Santi Castillejo e joga nas Instalações Deportivas de Tajonar.

Este amistoso representa importante teste para avaliar jovens talentos que buscam espaço no elenco principal do Osasuna. A equipe costuma ser utilizada como trampolim para jogadores promissores chegarem ao time da LaLiga.

Osasuna II - Últimos 5 jogos



🟡 Osasuna II 1x1 Ourense CF



✅ Osasuna II 2x0 Pontevedra



❌ Racing Ferrol 1x0 Osasuna II



🟡 Osasuna II 0x0 Celta Vigo B



✅ Osasuna II 3x1 Compostela



Huesca x Osasuna II: quem ganha? - Melhores odds

O Huesca tem 67% de probabilidade de vencer o jogo desta quarta-feira, 23/07. Isso porque a equipe aragonesa possui categoria superior, elenco mais experiente e vem se preparando de forma mais intensa para a temporada.



Huesca ganha - Odd de 1.50 na Superbet



Empate - Odd de 3.80 na Superbet



Osasuna II ganha - Odd de 6.20 na Superbet



Huesca x Osasuna II - Onde Assistir Ao vivo

O amistoso entre Huesca x Osasuna II pode ter transmissão via streaming na Superbet para clientes cadastrados. A partida acontece às 14h (horário de Brasília) na Base Aragonesa de Fútbol.

Tudo o que você precisa saber de Huesca x Osasuna II:



⚽️ Confronto: Huesca x Osasuna II - Amistoso

📅 Data: 23/07/2025

⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Base Aragonesa de Fútbol

📺 Onde vai passar Huesca x Osasuna II: Possível streaming na Superbet



