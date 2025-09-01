Huesca x Eibar Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Segunda Divisão (01/09)

Huesca e Eibar se enfrentam na segunda-feira, 01/09, em um duelo válido pela 3ª rodada da Segunda Divisão de Espanha 2025/2026. A partida está marcada para as 14:30 (horário de Brasília) no Estádio El Alcoraz, em Huesca, e a transmissão será pelo canal ESPN.

O confronto promete ser disputado, com o Huesca buscando se firmar em casa e o Eibar querendo manter o bom desempenho na competição. A expectativa é de um jogo com muitas emoções.

Confira nossos palpites de Huesca x Eibar, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje na nossa seção especializada.

Huesca x Eibar: Palpite



🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 1.95

🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.30



Para os palpites de Huesca x Eibar, consideramos as estratégias de ataque de cada time e a solidez de suas defesas. O histórico de confrontos entre as equipes sugere um jogo com muitos gols, o que aumenta a emoção da partida.

Palpites Alternativos Huesca x Eibar

Para os apostadores que buscam opções mais ousadas, separamos alguns mercados alternativos que podem trazer bons retornos. Acreditamos que as equipes podem surpreender.



🎯 Huesca Vence e Ambas Marcam - odd 4.00

🎯 Eibar Vence e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50

🎯 Placar Exato: 2 x 2 - odd 10.00



Super Palpites Huesca x Eibar



🚀 Marcador a qualquer momento: Kike García - odd 4.50



💰 Palpites de Odds Baixas Huesca x Eibar

Para quem prefere apostar com mais segurança, selecionamos algumas opções com odds mais acessíveis.



🔵 Dupla Chance: Huesca ou Empate - odd 1.45

🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35

🟡 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.80



⚖️ Palpites de Odds Médias Huesca x Eibar

Se você busca um pouco mais de emoção, confira nossas dicas com odds em valores médios, que podem trazer bons lucros.



🔵 Resultado Correto: Huesca 2 x 1 - odd 3.75

🟢 Handicap Asiático Huesca +0.5 - odd 1.90

🟡 Total de Gols: Acima de 3.5 - odd 3.50



🚀 Palpites de Odds Altas Huesca x Eibar

Para os mais ousados, separamos palpites com odds elevadas, que podem render ótimos prêmios.



🔵 Ambas as Equipes Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50

🟢 Vencedor e Ambas Marcam: Eibar - odd 6.00

🟡 Placar Exato: 1 x 3 - odd 8.00



Huesca x Eibar: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Huesca x Eibar - Segunda Divisão 2025/2026

📅 Data: 01/09/2025

⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio El Alcoraz, Huesca

📺 Transmissão: ESPN



Como Huesca e Eibar Chegam Para o Confronto

O Huesca, jogando em casa, busca impor seu ritmo e garantir os três pontos para subir na tabela. A equipe está focada em fazer uma boa partida, aproveitando o apoio da torcida.

O Eibar, por sua vez, chega com o objetivo de somar pontos fora de casa, tentando manter a boa fase na competição e buscando se manter no topo da tabela.

Últimos Jogos do Huesca

O Huesca tem mostrado um desempenho instável nas últimas partidas, com vitórias e derrotas alternadas. O time tem apresentado dificuldades para manter a consistência, mas busca melhorar a cada jogo.

A equipe precisa melhorar o setor defensivo para evitar gols, focando em manter o equilíbrio entre ataque e defesa.



✅ Huesca 2x1 Mirandes - Segunda Divisão



❌ Huesca 0x2 Leganes - Segunda Divisão



❌ Huesca 1x2 Zaragoza - Segunda Divisão



🟡 Huesca 1x1 Castellón - Segunda Divisão



✅ Huesca 3x2 Alaves - Segunda Divisão



Últimos Jogos do Eibar

O Eibar tem apresentado um desempenho positivo, com resultados consistentes e um bom aproveitamento. A equipe tem se mostrado forte, tanto no ataque quanto na defesa, buscando manter o ritmo.

Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, o Eibar busca manter a boa fase para se consolidar na competição.



✅ Eibar 2x1 Granada CF - Segunda Divisão



🟡 Eibar 1x1 Malaga - Segunda Divisão



🟡 Eibar 2x2 Alaves - Segunda Divisão



✅ Eibar 2x0 Osasuna II - Segunda Divisão



❌ Eibar 1x2 Burgos - Segunda Divisão



Huesca x Eibar: Prognóstico Breve

Acreditamos em um jogo disputado, com chances de gols para ambas as equipes. A partida será decidida nos detalhes e na capacidade de cada time em aproveitar as oportunidades.

Com base nas análises e nos resultados recentes, prevemos um jogo equilibrado, com boas chances de gols e emoções do início ao fim.