Huesca
Segunda División - Spain
Estadio El Alcoraz
Eibar
Melhores Odds 1X2
1
2.4
x
2.82
2
3.25

Melhores Odds 1X2
1
2.55
x
2.9
2
3.15

Melhores Odds 1X2
1
2.62
x
2.8
2
3.2

Odds atualizadas a 01.09.2025 às 07:00

Huesca x Eibar Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Segunda Divisão (01/09)

Publicado
01.09.2025
Atualizado em
01.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Huesca e Eibar se enfrentam na segunda-feira, 01/09, em um duelo válido pela 3ª rodada da Segunda Divisão de Espanha 2025/2026. A partida está marcada para as 14:30 (horário de Brasília) no Estádio El Alcoraz, em Huesca, e a transmissão será pelo canal ESPN.


O confronto promete ser disputado, com o Huesca buscando se firmar em casa e o Eibar querendo manter o bom desempenho na competição. A expectativa é de um jogo com muitas emoções.


Confira nossos palpites de Huesca x Eibar, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje na nossa seção especializada.


Huesca x Eibar: Palpite



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 1.95

  • 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.30


Para os palpites de Huesca x Eibar, consideramos as estratégias de ataque de cada time e a solidez de suas defesas. O histórico de confrontos entre as equipes sugere um jogo com muitos gols, o que aumenta a emoção da partida.


Palpites Alternativos Huesca x Eibar


Para os apostadores que buscam opções mais ousadas, separamos alguns mercados alternativos que podem trazer bons retornos. Acreditamos que as equipes podem surpreender.



  • 🎯 Huesca Vence e Ambas Marcam - odd 4.00

  • 🎯 Eibar Vence e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50

  • 🎯 Placar Exato: 2 x 2 - odd 10.00


Super Palpites Huesca x Eibar



  • 🚀 Marcador a qualquer momento: Kike García - odd 4.50


💰 Palpites de Odds Baixas Huesca x Eibar


Para quem prefere apostar com mais segurança, selecionamos algumas opções com odds mais acessíveis.



  • 🔵 Dupla Chance: Huesca ou Empate - odd 1.45

  • 🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35

  • 🟡 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.80


⚖️ Palpites de Odds Médias Huesca x Eibar


Se você busca um pouco mais de emoção, confira nossas dicas com odds em valores médios, que podem trazer bons lucros.



  • 🔵 Resultado Correto: Huesca 2 x 1 - odd 3.75

  • 🟢 Handicap Asiático Huesca +0.5 - odd 1.90

  • 🟡 Total de Gols: Acima de 3.5 - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas Huesca x Eibar


Para os mais ousados, separamos palpites com odds elevadas, que podem render ótimos prêmios.



  • 🔵 Ambas as Equipes Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50

  • 🟢 Vencedor e Ambas Marcam: Eibar - odd 6.00

  • 🟡 Placar Exato: 1 x 3 - odd 8.00


Huesca x Eibar: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Huesca x Eibar - Segunda Divisão 2025/2026

  • 📅 Data: 01/09/2025

  • Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio El Alcoraz, Huesca

  • 📺 Transmissão: ESPN


Como Huesca e Eibar Chegam Para o Confronto


O Huesca, jogando em casa, busca impor seu ritmo e garantir os três pontos para subir na tabela. A equipe está focada em fazer uma boa partida, aproveitando o apoio da torcida.


O Eibar, por sua vez, chega com o objetivo de somar pontos fora de casa, tentando manter a boa fase na competição e buscando se manter no topo da tabela.


Últimos Jogos do Huesca


O Huesca tem mostrado um desempenho instável nas últimas partidas, com vitórias e derrotas alternadas. O time tem apresentado dificuldades para manter a consistência, mas busca melhorar a cada jogo.


A equipe precisa melhorar o setor defensivo para evitar gols, focando em manter o equilíbrio entre ataque e defesa.



  • ✅ Huesca 2x1 Mirandes - Segunda Divisão

  • ❌ Huesca 0x2 Leganes - Segunda Divisão

  • ❌ Huesca 1x2 Zaragoza - Segunda Divisão

  • 🟡 Huesca 1x1 Castellón - Segunda Divisão

  • ✅ Huesca 3x2 Alaves - Segunda Divisão


Últimos Jogos do Eibar


O Eibar tem apresentado um desempenho positivo, com resultados consistentes e um bom aproveitamento. A equipe tem se mostrado forte, tanto no ataque quanto na defesa, buscando manter o ritmo.


Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, o Eibar busca manter a boa fase para se consolidar na competição.



  • ✅ Eibar 2x1 Granada CF - Segunda Divisão

  • 🟡 Eibar 1x1 Malaga - Segunda Divisão

  • 🟡 Eibar 2x2 Alaves - Segunda Divisão

  • ✅ Eibar 2x0 Osasuna II - Segunda Divisão

  • ❌ Eibar 1x2 Burgos - Segunda Divisão


Huesca x Eibar: Prognóstico Breve


Acreditamos em um jogo disputado, com chances de gols para ambas as equipes. A partida será decidida nos detalhes e na capacidade de cada time em aproveitar as oportunidades.


Com base nas análises e nos resultados recentes, prevemos um jogo equilibrado, com boas chances de gols e emoções do início ao fim.

Huesca x Eibar: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Múltipla
1.00
x
Aposta
20
=
Ganhos
20.00
Huesca x Eibar: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Huesca x Eibar: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Segunda División
Eibar
2 - 1
Huesca
2024 Segunda División
Huesca
2 - 1
Eibar
2023 Segunda División
Huesca
2 - 3
Eibar
2023 Segunda División
Eibar
1 - 1
Huesca
2022 Segunda División
Huesca
0 - 1
Eibar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Huesca
Empate
Eibar

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


