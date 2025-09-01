- V
- D
- D
- V
- E
- V
- E
- E
- V
- D
Huesca x Eibar Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Segunda Divisão (01/09)
Huesca e Eibar se enfrentam na segunda-feira, 01/09, em um duelo válido pela 3ª rodada da Segunda Divisão de Espanha 2025/2026. A partida está marcada para as 14:30 (horário de Brasília) no Estádio El Alcoraz, em Huesca, e a transmissão será pelo canal ESPN.
O confronto promete ser disputado, com o Huesca buscando se firmar em casa e o Eibar querendo manter o bom desempenho na competição. A expectativa é de um jogo com muitas emoções.
Confira nossos palpites de Huesca x Eibar, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje na nossa seção especializada.
Huesca x Eibar: Palpite
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 1.95
- 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.30
Para os palpites de Huesca x Eibar, consideramos as estratégias de ataque de cada time e a solidez de suas defesas. O histórico de confrontos entre as equipes sugere um jogo com muitos gols, o que aumenta a emoção da partida.
Palpites Alternativos Huesca x Eibar
Para os apostadores que buscam opções mais ousadas, separamos alguns mercados alternativos que podem trazer bons retornos. Acreditamos que as equipes podem surpreender.
- 🎯 Huesca Vence e Ambas Marcam - odd 4.00
- 🎯 Eibar Vence e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50
- 🎯 Placar Exato: 2 x 2 - odd 10.00
Super Palpites Huesca x Eibar
- 🚀 Marcador a qualquer momento: Kike García - odd 4.50
💰 Palpites de Odds Baixas Huesca x Eibar
Para quem prefere apostar com mais segurança, selecionamos algumas opções com odds mais acessíveis.
- 🔵 Dupla Chance: Huesca ou Empate - odd 1.45
- 🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35
- 🟡 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.80
⚖️ Palpites de Odds Médias Huesca x Eibar
Se você busca um pouco mais de emoção, confira nossas dicas com odds em valores médios, que podem trazer bons lucros.
- 🔵 Resultado Correto: Huesca 2 x 1 - odd 3.75
- 🟢 Handicap Asiático Huesca +0.5 - odd 1.90
- 🟡 Total de Gols: Acima de 3.5 - odd 3.50
🚀 Palpites de Odds Altas Huesca x Eibar
Para os mais ousados, separamos palpites com odds elevadas, que podem render ótimos prêmios.
- 🔵 Ambas as Equipes Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50
- 🟢 Vencedor e Ambas Marcam: Eibar - odd 6.00
- 🟡 Placar Exato: 1 x 3 - odd 8.00
Huesca x Eibar: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Huesca x Eibar - Segunda Divisão 2025/2026
- 📅 Data: 01/09/2025
- ⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio El Alcoraz, Huesca
- 📺 Transmissão: ESPN
Como Huesca e Eibar Chegam Para o Confronto
O Huesca, jogando em casa, busca impor seu ritmo e garantir os três pontos para subir na tabela. A equipe está focada em fazer uma boa partida, aproveitando o apoio da torcida.
O Eibar, por sua vez, chega com o objetivo de somar pontos fora de casa, tentando manter a boa fase na competição e buscando se manter no topo da tabela.
Últimos Jogos do Huesca
O Huesca tem mostrado um desempenho instável nas últimas partidas, com vitórias e derrotas alternadas. O time tem apresentado dificuldades para manter a consistência, mas busca melhorar a cada jogo.
A equipe precisa melhorar o setor defensivo para evitar gols, focando em manter o equilíbrio entre ataque e defesa.
- ✅ Huesca 2x1 Mirandes - Segunda Divisão
- ❌ Huesca 0x2 Leganes - Segunda Divisão
- ❌ Huesca 1x2 Zaragoza - Segunda Divisão
- 🟡 Huesca 1x1 Castellón - Segunda Divisão
- ✅ Huesca 3x2 Alaves - Segunda Divisão
Últimos Jogos do Eibar
O Eibar tem apresentado um desempenho positivo, com resultados consistentes e um bom aproveitamento. A equipe tem se mostrado forte, tanto no ataque quanto na defesa, buscando manter o ritmo.
Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, o Eibar busca manter a boa fase para se consolidar na competição.
- ✅ Eibar 2x1 Granada CF - Segunda Divisão
- 🟡 Eibar 1x1 Malaga - Segunda Divisão
- 🟡 Eibar 2x2 Alaves - Segunda Divisão
- ✅ Eibar 2x0 Osasuna II - Segunda Divisão
- ❌ Eibar 1x2 Burgos - Segunda Divisão
Huesca x Eibar: Prognóstico Breve
Acreditamos em um jogo disputado, com chances de gols para ambas as equipes. A partida será decidida nos detalhes e na capacidade de cada time em aproveitar as oportunidades.
Com base nas análises e nos resultados recentes, prevemos um jogo equilibrado, com boas chances de gols e emoções do início ao fim.
Huesca x Eibar: Palpite do Dia
Huesca x Eibar: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Huesca x Eibar: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- E
- V
- E
- V
- E
- E
- V
- V
- V
- E
Empate
- E
- V
- D
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- D
Platense Vence