Huddersfield x Leicester: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Carabao Cup, 13/08

A primeira fase da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) apresenta um interessante confronto entre equipes de divisões inferiores da Inglaterra: Championship, a segunda divisão, no caso do Leicester, e a League One, terceira divisão, onde está o Huddersfield. Nesta quarta-feira, 13 de agosto, o Huddersfield Town recebe o Leicester City no The John Smith's Stadium.

A partida, que começa às 15h45 (horário de Brasília), coloca frente a frente equipes que lutam para subir de divisão nesta temporada. Confira a análise, o melhor Huddersfield x Leicester palpite e saiba onde assistir.

Confira outros palpites de hoje.

Huddersfield x Leicester Palpites

O favoritismo para esta partida é todo do Leicester, que possui um elenco muito superior e começou a temporada de forma positiva, ao contrário do time da casa.

Resultado Final - Vitória do Leicester City: 1.60 na Superbet

O Leicester foi rebaixado da Premier League na temporada passada e manteve um elenco forte, sendo um dos grandes favoritos ao acesso. Mesmo enfrentando um Huddersfield que começou a temporada com duas vitórias e cinco gols marcados na League One, a vitória do time visitante é o resultado mais provável.

Leicester para marcar mais de 1.5 gols: 1.56 na Superbet

Com a nítida diferença de qualidade entre os ataques e as defesas, a tendência é que o Leicester consiga furar a defesa do Huddersfield mais de uma vez..

Handicap Asiático - Leicester -1.0: 1.95 na Bet365

Para buscar uma odd mais vantajosa, o handicap é uma excelente escolha. Esta aposta é vencedora se o Leicester vencer por dois ou mais gols. Caso vença por apenas um gol de diferença, a aposta é devolvida. É uma aposta segura, considerando o momento das equipes.

Como chegam os times

O Huddersfield Town iniciou a temporada 2025-26 da melhor maneira possível. A equipe, que não conseguiu brigar pelo acesso na temporada passada, venceu os dois primeiros jogos da liga: 3 a 0 contra o Leyton Orient e 2 a 0 contra o Reading, ocupando a primeira posição da terceira divisão da Inglaterra. A Carabao Cup pode servir para buscar ainda mais confiança, mas o time enfrenta um adversário duríssimo e a prioridade segue sendo o campeonato e o acesso.

O Leicester City chega para o duelo com o status de "time a ser batido" na segunda divisão. Após o rebaixamento, o clube conseguiu manter peças importantes e estreou na Championship com uma vitória segura por 2 a 1 sobre o Sheffield Wednesday. O técnico Enzo Maresca deve aproveitar a partida da copa para dar ritmo ao elenco e testar algumas peças, mas sem abrir mão do favoritismo para avançar de fase e começar a temporada com mais uma vitória.

Onde Assistir Huddersfield x Leicester

A partida não terá transmissão confirmada para o Brasil em canais de TV ou nos serviços de streaming tradicionais como o Disney+. No entanto, jogos da Carabao Cup podem ser transmitidos ao vivo por casas de apostas como a bet365, Superbet e Novibet em suas plataformas de streaming. Recomenda-se verificar a disponibilidade nos respectivos sites no dia do evento.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Huddersfield Town x Leicester City

📅 Data: 13/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: The John Smith's Stadium (Huddersfield, Inglaterra)

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial (Possivelmente em streams de casas de apostas)

Palpite odd alta - Huddersfield x Leicester

Para um palpite mais ousado, que reflete o domínio esperado do time visitante sobre um adversário em má fase, o mercado de resultado combinado com gols é uma ótima opção.

Leicester vence e não sofre gols: Odd 2.87 na Superbet

Esta aposta combina a vitória do Leicester com o fato de que o Huddersfield não deve marcar. Considerando que o time da casa ainda não balançou as redes na temporada e enfrenta uma defesa de nível superior, um resultado como 1 a 0, 2 a 0 ou 3 a 0 para o Leicester é um cenário muito plausível e que oferece odds elevadas.

Conclusão

O confronto no The John Smith's Stadium tem um claro favorito. O Leicester City, com a força de um elenco de Premier League, enfrenta um Huddersfield em crise técnica e de resultados. A análise aponta para um controle da partida por parte dos visitantes, que devem garantir a classificação para a próxima fase da Carabao Cup com uma vitória segura, possivelmente sem sofrer gols.

Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.