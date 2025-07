Huddersfield x Burnley: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Amistosos - 26/07

Huddersfield x Burnley: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O amistoso serve como teste para ambas as equipes antes do início das competições oficiais.

Burnley x Huddersfield Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Burnley - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.90 na Novibet





Esses jogos de preparação geralmente são marcados por mais liberdade tática e trocas constantes, o que costuma abrir espaço para gols e placares movimentados.

Vitória do Burnley - odd pagando 1.85

O elenco do Burnley é mais sólido, com jogadores que recentemente disputaram a Premier League. E alguns que vão jogar, como os casos dos atletas do Burnley. Se encarar o amistoso com seriedade, tem boas chances de vencer.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80

O Huddersfield, jogando em casa e com torcida presente, deve ir pra cima em alguns momentos. Essa troca de ataques tende a gerar gols dos dois lados.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.90

Amistoso inglês costuma ser mais aberto. Com times de divisões diferentes, a linha de gols pode ser ultrapassada com naturalidade.

Huddersfield x Burnley: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.