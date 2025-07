Houston Dynamo x Philadelphia Union: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS (19/07)

Philadelphia Union x Houston Dynamo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Houston Dynamo e Philadelphia Union se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da MLS 2025. A partida será disputada no BBVA Compass Stadium, no Texas, com transmissão por casas de apostas com streaming autorizado.

O Houston vive situação delicada no Oeste, com mais derrotas do que vitórias e saldo negativo de gols. Já o Philadelphia lidera a Conferência Leste e chega como favorito mesmo jogando fora de casa.

Houston Dynamo x Philadelphia Palpite - 3 Opções Para Você Apostar na MLS



Palpite 1 - Vitória do Philadelphia Union - odd pagando 2.05 na Novibet



Palpite 2 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.75 na bet365



Palpite 3 - Total de gols acima de 2,5 - odd pagando 1.85 na Superbet



A liderança do Union é sustentada por uma campanha sólida, com 14 vitórias em 23 jogos e apenas 22 gols sofridos. Do outro lado, o Houston levou 38 gols em 23 partidas, o que reforça o favoritismo visitante.

Vitória do Philadelphia Union - odd pagando 2.05

Mesmo fora de casa, o Philadelphia é o time mais forte da MLS neste momento. Com desempenho superior e defesa mais eficiente, a chance de vitória do visitante é real — e a cotação está interessante.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.75

O Houston joga em casa e costuma marcar, mesmo em jogos que termina derrotado. O Philadelphia tem ataque eficiente e também deve balançar as redes. Esse cenário favorece o mercado de ambas marcam.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85

Somando os estilos ofensivos e as defesas com falhas (principalmente do Dynamo), é possível esperar ao menos três gols na partida, o que deixa esse mercado bastante viável.

Houston Dynamo x Philadelphia Union - Onde Assistir Ao vivo

Você pode acompanhar Houston x Philadelphia por meio de casas de apostas com streaming ao vivo, como bet365 e Betano. O jogo acontece no BBVA Compass Stadium, com início às 21h30 (horário de Brasília).

Informações da partida:



⚽ Confronto: Houston Dynamo x Philadelphia Union – MLS



📅 Data: 19/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: BBVA Compass Stadium, Texas



📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming



Houston Dynamo x Philadelphia Union: Escalações

Provável escalação do Houston: Clark; Escobar, Hadebe, Bartlow, Dorsey; Herrera, Artur, Carrasquilla; Bassi, Ibrahim, Aliyu

Provável escalação do Philadelphia Union: Blake; Glesnes, Elliott, Wagner, Mbaizo; Martinez, Bedoya, Flach; Gazdag, Uhre, Carranza

Escalações sujeitas a confirmação minutos antes do início da partida.