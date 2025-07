Houston Dynamo x LA Galaxy: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (25/07)

Houston Dynamo e LA Galaxy se enfrentam nesta sexta-feira, 25/07, em uma partida decisiva pela Major League Soccer de 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio BBVA Compass, no Texas. Você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão exclusiva pela Apple TV com o MLS Season Pass.

O Houston Dynamo vai a campo buscando reencontrar o caminho das vitórias. Eles precisam urgentemente de pontos para manter suas chances de entrar na zona de classificação para as eliminatórias da série final. Assim como o LA Galaxy, que, vivendo um momento ainda mais delicado, luta para evitar um fim de temporada melancólico, já que é o lanterna da conferência e tem a pior defesa da liga com 48 gols sofridos.

Confira nosso palpite de Houston Dynamo x LA Galaxy, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Houston Dynamo x LA Galaxy Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Houston Dynamo x LA Galaxy, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada de 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Major League Soccer.



Palpite 1: Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.65 na Superbet

Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam - odd pagando 1.58 na Superbet

Palpite 3: Houston Dynamo Vence - odd pagando 2.07 na Esportes da Sorte



Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.65

Analisando o histórico entre os dois times, vimos que os confrontos costumam ter muitos gols[. Além disso, o LA Galaxy tem a pior defesa da liga, o que indica uma tendência para um placar mais elástico.

A necessidade de vitória de ambas as equipes também pode levar a um jogo mais aberto, com chances de gol para os dois lados, aumentando a probabilidade de um placar com mais de dois gols.

Ambas as Equipes Marcam - odd pagando 1.58

Considerando que o LA Galaxy possui uma defesa vulnerável, com 48 gols sofridos na temporada, é provável que o Houston Dynamo consiga balançar as redes. Ao mesmo tempo, o Houston Dynamo também precisa atacar para buscar a vitória, o que pode abrir espaços para o Galaxy, mesmo em sua fase irregular, também marcar.

O histórico de confrontos sugere que ambos os times têm capacidade de fazer gols. A pressão por resultados e a busca pela redenção na temporada podem levar a um jogo com chances para os dois ataques.

Houston Dynamo Vence - odd pagando 2.07

O Houston Dynamo joga em casa, onde tem um retrospecto favorável contra o LA Galaxy, com dez vitórias em 23 jogos disputados. Além disso, o Galaxy está em uma fase muito ruim, sendo o lanterna da conferência e com apenas dezesseis pontos em 24 partidas.

Houston Dynamo x LA Galaxy - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Houston Dynamo x LA Galaxy na Apple TV com o MLS Season Pass. A partida está marcada para às 21h30 (horário de Brasília), desta sexta-feira, no Estádio BBVA Compass, no Texas.

Tudo o que você precisa saber de Houston Dynamo x LA Galaxy:



⚽️ Confronto: Houston Dynamo x LA Galaxy - Major League Soccer



📅 Data: 25/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio BBVA Compass, Texas



📺 Onde vai passar Houston Dynamo x LA Galaxy: Apple TV (MLS Season Pass)



Houston Dynamo x LA Galaxy: quem ganha? - Melhores odds

O Houston Dynamo tem 48,3% de probabilidade de ganhar o jogo desta sexta-feira, 25/07. Isso porque eles jogam em casa e o LA Galaxy vive uma fase complicada, sendo o lanterna da conferência e com a defesa mais vazada.



Houston Dynamo ganha - Odd de @2.07 na Superbet

Empate - Odd de @3.68 na Superbet

LA Galaxy ganha - Odd de @3.17 na Superbet



Para entender melhor as probabilidades e o que significa cada cotação, você pode conferir o que são Melhores Odds.

