Hornets x Spurs NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite (17/07)

Jovens talentos para acompanhar em Hornets x Spurs

Nos Hornets, Liam McNeeley tem se destacado com médias sólidas de pontos e rebotes. KJ Simpson também mostrou liderança em momentos decisivos, enquanto Kon Knueppel, embora poupado em um jogo, teve impacto imediato nos minutos em quadra.

Nos Spurs, Dylan Harper impressionou nos primeiros jogos e foi poupado para preservar sua condição física. Com ele fora, o protagonismo foi dividido entre David Jones-Garcia (28 pontos contra o Jazz) e Riley Minix, que garantiu a vitória no último segundo. Carter Bryant também se destaca defensivamente, mesmo com aproveitamento baixo de três.

