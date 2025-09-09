Assine UOL
Honduras
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Estadio José de la Paz Herrera Uclés
Nicaragua
  • E
  • D
  • V
  • E
  • D
Honduras x Nicarágua Palpite; Odds 2+, 5+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 Honduras x Nicarágua: Confira palpite e onde assistir de graça ao jogo dessa terça-feira, 09/09/2025, em Estádio Tiburcio Carías Andino, Honduras. O confronto inicia às 23h (horário de Brasília). 


De um lado, Honduras busca a vitória em casa para subir na tabela e se aproximar da classificação. Do outro, a Nicarágua quer surpreender fora de casa e somar pontos para seguir sonhando com a vaga.


Neste artigo, vamos te dar todos os detalhes sobre o jogo, com palpites, odds, onde assistir e tudo mais. Acompanhe!


Honduras x Nicarágua Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar com mais confiança, preparamos três dicas quentes para o confronto entre Honduras x Nicarágua. Analisamos o momento das equipes, as estatísticas e as odds para te dar as melhores opções. Confira:



  • 🎯 Vitória de Honduras - Odd 1.70

  • 🎯 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.85

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - Odd 1.65


Com essas dicas, você terá mais informações para fazer suas apostas em Honduras x Nicarágua e aumentar suas chances de ganhar.


Palpites Alternativos Honduras x Nicarágua



  • Handicap Asiático Honduras -1.0: Se Honduras vencer por dois ou mais gols, a aposta é ganha. Odds: 1.61 (Honduras -1) e 2.10 (Honduras -1.5)

  • Honduras para marcar em ambas as partes: Aposta que Honduras marcará gols nos dois tempos da partida. Odds: 2.34


💰 Palpites de Odds Baixas Honduras x Nicarágua


Se você é mais conservador e prefere apostar com segurança, confira os palpites de odds mais baixas para Honduras x Nicarágua:



  • Vitória ou Empate de Honduras - Odds: 1.09 Uma aposta segura, considerando o fator casa e o desempenho recente.

  • Menos de 3.5 gols na partida: Odds: 1.31 Aposta na cautela das equipes e na dificuldade de furar as defesas.

  • Honduras para vencer qualquer um dos tempos: Odds 1.23 Aposte na vitória parcial de Honduras em pelo menos um dos tempos.


⚖️ Palpites de Odds Médias Honduras x Nicarágua


Para quem busca um bom equilíbrio entre risco e retorno, os palpites de odds médias são ideais:



  • Honduras marca o primeiro gol: 1.36: Aposta na iniciativa da equipe da casa no ataque.

  • Ambos os times marcam: Não: 1.58: Aposta na solidez defensiva de uma das equipes.

  • Total de Gols: Mais de 1.5: 1.28: Aposta em pelo menos dois gols na partida.


🚀 Palpites de Odds Altas Honduras x Nicarágua


Se a sua praia são as apostas com maior potencial de lucro, veja nossas dicas de odds altas para Honduras x Nicarágua:



  • Resultado correto: Honduras 2 x 0: Palpite no placar exato da partida. Odds: 5.60

  • Resultado correto: Honduras 3 x 1: Aposta no placar exato da partida, com um resultado mais expressivo. Odds: 13.00

  • Honduras vence por 1 gol de diferença: Aposta na vitória de Honduras por um placar apertado. Odds: 3.45

  • Honduras vence de virada: Aposta na superação de Honduras, que pode sair atrás no placar, mas busca a vitória. Odds: 3.90 (Honduras/empate - tempo/final) e 27.00 (Nicarágua/Honduras - tempo/final)


Honduras x Nicarágua: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir e todas as informações sobre a partida:


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: terça-feira, 09 de setembro de 2025.

  • Horário: 02h00 (horário de Brasília).

  • Local: Estádio José de la Paz Herrera Uclés, Tegucigalpa, Honduras.

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

  • Onde assistir: Canal GOAT 


Como Honduras e Nicarágua Chegam Para o Confronto


Para te ajudar a entender melhor o que esperar do jogo, vamos analisar o desempenho recente das equipes:


Últimos Jogos de Honduras


A seleção de Honduras tem mostrado um desempenho inconstante, com algumas vitórias importantes e derrotas que precisam ser corrigidas. A equipe busca encontrar uma regularidade para subir na tabela.



  • ✅ Honduras 1 x 0 Haiti - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ México 2 x 0 Honduras - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Honduras 2 x 1 Panamá - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Honduras 2 x 1 Curaçao - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Honduras 2 x 1 El Salvador - Eliminatórias da Copa do Mundo


Últimos Jogos de Nicarágua


A Nicarágua vem mostrando uma boa fase, com resultados positivos que demonstram a evolução da equipe. A equipe busca manter a consistência para surpreender nas Eliminatórias.



  • 🟡 Nicarágua 1 x 1 Costa Rica - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ Panamá 2 x 1 Nicarágua - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Nicarágua 1 x 0 Guiana - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • 🟡 Porto Rico 1 x 1 Nicarágua - Amistoso

  • ❌ Nicarágua 0 x 2 Guadalupe - Amistoso


Nossa Opinião para Honduras x Nicarágua


Com base nas análises, estatísticas e histórico recente das equipes, acreditamos que Honduras é favorita para vencer a partida. O fator casa e a necessidade de vitória devem impulsionar a equipe. No entanto, a Nicarágua tem potencial para surpreender, por isso, uma aposta segura é na vitória de Honduras ou no número de gols abaixo de 2.5. Fique de olho nas odds e aproveite as dicas!

Honduras x Nicaragua: Palpite do Dia

Honduras x Nicaragua: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Honduras x Nicaragua: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Nicaragua
0 - 0
Honduras
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Nicaragua
0 - 0
Honduras
2020 Friendlies
Honduras
1 - 1
Nicaragua
2017 Friendlies
Honduras
2 - 0
Nicaragua
2016 Copa Centroamericana
Honduras
2 - 1
Nicaragua

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Honduras
Empate
Nicaragua

Jogo Responsável


Apostas são atividades para maiores de idade e devem ser encaradas como uma forma de lazer, com o objetivo de entretenimento. Jamais utilize dinheiro que comprometa suas contas pessoais ou as finanças da sua casa. Conheça as dicas de Jogo Responsável.

