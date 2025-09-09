Honduras x Nicarágua Palpite; Odds 2+, 5+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo

Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 Honduras x Nicarágua: Confira palpite e onde assistir de graça ao jogo dessa terça-feira, 09/09/2025, em Estádio Tiburcio Carías Andino, Honduras. O confronto inicia às 23h (horário de Brasília).

De um lado, Honduras busca a vitória em casa para subir na tabela e se aproximar da classificação. Do outro, a Nicarágua quer surpreender fora de casa e somar pontos para seguir sonhando com a vaga.

Neste artigo, vamos te dar todos os detalhes sobre o jogo, com palpites, odds, onde assistir e tudo mais. Acompanhe!

Honduras x Nicarágua Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar com mais confiança, preparamos três dicas quentes para o confronto entre Honduras x Nicarágua. Analisamos o momento das equipes, as estatísticas e as odds para te dar as melhores opções. Confira:



🎯 Vitória de Honduras - Odd 1.70

🎯 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.85

🎯 Menos de 2.5 gols - Odd 1.65



Com essas dicas, você terá mais informações para fazer suas apostas em Honduras x Nicarágua e aumentar suas chances de ganhar.

Palpites Alternativos Honduras x Nicarágua



Handicap Asiático Honduras -1.0: Se Honduras vencer por dois ou mais gols, a aposta é ganha. Odds: 1.61 (Honduras -1) e 2.10 (Honduras -1.5)

Honduras para marcar em ambas as partes: Aposta que Honduras marcará gols nos dois tempos da partida. Odds: 2.34



💰 Palpites de Odds Baixas Honduras x Nicarágua

Se você é mais conservador e prefere apostar com segurança, confira os palpites de odds mais baixas para Honduras x Nicarágua:



Vitória ou Empate de Honduras - Odds: 1.09 Uma aposta segura, considerando o fator casa e o desempenho recente.

Menos de 3.5 gols na partida: Odds: 1.31 Aposta na cautela das equipes e na dificuldade de furar as defesas.

Honduras para vencer qualquer um dos tempos: Odds 1.23 Aposte na vitória parcial de Honduras em pelo menos um dos tempos.



⚖️ Palpites de Odds Médias Honduras x Nicarágua

Para quem busca um bom equilíbrio entre risco e retorno, os palpites de odds médias são ideais:



Honduras marca o primeiro gol: 1.36: Aposta na iniciativa da equipe da casa no ataque.

Ambos os times marcam: Não: 1.58: Aposta na solidez defensiva de uma das equipes.

Total de Gols: Mais de 1.5: 1.28: Aposta em pelo menos dois gols na partida.



🚀 Palpites de Odds Altas Honduras x Nicarágua

Se a sua praia são as apostas com maior potencial de lucro, veja nossas dicas de odds altas para Honduras x Nicarágua:



Resultado correto: Honduras 2 x 0: Palpite no placar exato da partida. Odds: 5.60

Resultado correto: Honduras 3 x 1: Aposta no placar exato da partida, com um resultado mais expressivo. Odds: 13.00

Honduras vence por 1 gol de diferença: Aposta na vitória de Honduras por um placar apertado. Odds: 3.45

Honduras vence de virada: Aposta na superação de Honduras, que pode sair atrás no placar, mas busca a vitória. Odds: 3.90 (Honduras/empate - tempo/final) e 27.00 (Nicarágua/Honduras - tempo/final)



Honduras x Nicarágua: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir e todas as informações sobre a partida:

📋 Informações Completas da Partida



Data: terça-feira, 09 de setembro de 2025.

Horário: 02h00 (horário de Brasília).

Local: Estádio José de la Paz Herrera Uclés, Tegucigalpa, Honduras.

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Onde assistir: Canal GOAT



Como Honduras e Nicarágua Chegam Para o Confronto

Para te ajudar a entender melhor o que esperar do jogo, vamos analisar o desempenho recente das equipes:

Últimos Jogos de Honduras

A seleção de Honduras tem mostrado um desempenho inconstante, com algumas vitórias importantes e derrotas que precisam ser corrigidas. A equipe busca encontrar uma regularidade para subir na tabela.



✅ Honduras 1 x 0 Haiti - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ México 2 x 0 Honduras - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Honduras 2 x 1 Panamá - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Honduras 2 x 1 Curaçao - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Honduras 2 x 1 El Salvador - Eliminatórias da Copa do Mundo



Últimos Jogos de Nicarágua

A Nicarágua vem mostrando uma boa fase, com resultados positivos que demonstram a evolução da equipe. A equipe busca manter a consistência para surpreender nas Eliminatórias.



🟡 Nicarágua 1 x 1 Costa Rica - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ Panamá 2 x 1 Nicarágua - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Nicarágua 1 x 0 Guiana - Eliminatórias da Copa do Mundo



🟡 Porto Rico 1 x 1 Nicarágua - Amistoso



❌ Nicarágua 0 x 2 Guadalupe - Amistoso



Nossa Opinião para Honduras x Nicarágua

Com base nas análises, estatísticas e histórico recente das equipes, acreditamos que Honduras é favorita para vencer a partida. O fator casa e a necessidade de vitória devem impulsionar a equipe. No entanto, a Nicarágua tem potencial para surpreender, por isso, uma aposta segura é na vitória de Honduras ou no número de gols abaixo de 2.5. Fique de olho nas odds e aproveite as dicas!