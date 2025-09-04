- V
Holanda x Polônia: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09
Holanda x Polônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Holanda e Polônia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio De Kuip, em Roterdã. A transmissão do jogo será pela ESPN e Disney+.
O confronto promete! A Holanda, jogando em casa, quer vencer para lutar pela liderança do grupo.
A Polônia, por outro lado, chega com o objetivo de surpreender e somar pontos importantes.
a Holanda levando vantagem por jogar em casa. A Polônia, no entanto, tem potencial para criar dificuldades. Nossa expectativa é de uma partida com gols e chances para ambos os lados.
A Holanda precisa confirmar seu favoritismo e mostrar um bom futebol, enquanto a Polônia busca surpreender. Fatores como a capacidade de finalização e o desempenho das defesas serão decisivos para o resultado final.
Palpites de Holanda x Polônia: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Holanda Vence - odd 1.85
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.05
- 🎯 Mais de 2.5 Gols no Total - odd 2.15
Palpites Alternativos Holanda x Polônia
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - odd 3.20
- 🎯 Holanda - Empate Anula a Aposta - odd 1.35
- 🎯 Polônia para se classificar - odd 4.50
Super Palpite Holanda x Polônia
- 🚀 Resultado Exato 2x1 para Holanda - odd 8.00
💰 Palpites de Odds Baixas Holanda x Polônia
- 🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.35
- 🟢 Dupla Chance - Holanda ou Empate - odd 1.28
- 🟡 Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.75
⚖️ Palpites de Odds Médias Holanda x Polônia
- 🔵 Handicap Asiático - Holanda -0.5 - odd 2.10
- 🟢 1º Tempo - Empate - odd 2.80
- 🟡 Marcar Primeiro - Holanda - odd 1.70
🚀 Palpites de Odds Altas Holanda x Polônia
- 🔵 Placar Exato 3x1 para Holanda - odd 10.00
- 🟢 Artilheiro a qualquer momento - Memphis Depay - odd 4.00
- 🟡 Ambos os times recebem cartão vermelho - odd 12.00
Holanda x Polônia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Holanda x Polônia - Eliminatórias da Europa Copa Mundo
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio De Kuip, Roterdã
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+.
Holanda x Polônia: Escalações prováveis
Holanda: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Stefan de Vrij, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Justin Kluivert; Cody Gakpo, Memphis Depay.
Polônia: Lukasz Skorupski; Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash; Sebastian Szymanski, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski, Jakub Moder; Karol Swiderski, Krzysztof Piatek.
Holanda x Polônia: Como chegam os times
Holanda
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 10 Gols marcados (Média de 5 por jogo)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (Média de 0 por jogo)
Polônia
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (67%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (33%)
- 🥅 4 Gols marcados (Média de 1,33 por jogo)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (Média de 0,67 por jogo)
Netherlands x Poland: Palpite do Dia
Netherlands x Poland: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Netherlands x Poland: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.