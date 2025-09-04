Holanda x Polônia: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09

Holanda x Polônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Holanda e Polônia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio De Kuip, em Roterdã. A transmissão do jogo será pela ESPN e Disney+.

O confronto promete! A Holanda, jogando em casa, quer vencer para lutar pela liderança do grupo.

A Polônia, por outro lado, chega com o objetivo de surpreender e somar pontos importantes.

a Holanda levando vantagem por jogar em casa. A Polônia, no entanto, tem potencial para criar dificuldades. Nossa expectativa é de uma partida com gols e chances para ambos os lados.

A Holanda precisa confirmar seu favoritismo e mostrar um bom futebol, enquanto a Polônia busca surpreender. Fatores como a capacidade de finalização e o desempenho das defesas serão decisivos para o resultado final.

Palpites de Holanda x Polônia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Holanda Vence - odd 1.85

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

🎯 Mais de 2.5 Gols no Total - odd 2.15



Palpites Alternativos Holanda x Polônia



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - odd 3.20

🎯 Holanda - Empate Anula a Aposta - odd 1.35

🎯 Polônia para se classificar - odd 4.50



Super Palpite Holanda x Polônia



🚀 Resultado Exato 2x1 para Holanda - odd 8.00



💰 Palpites de Odds Baixas Holanda x Polônia



🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.35

🟢 Dupla Chance - Holanda ou Empate - odd 1.28

🟡 Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.75



⚖️ Palpites de Odds Médias Holanda x Polônia



🔵 Handicap Asiático - Holanda -0.5 - odd 2.10

🟢 1º Tempo - Empate - odd 2.80

🟡 Marcar Primeiro - Holanda - odd 1.70



🚀 Palpites de Odds Altas Holanda x Polônia



🔵 Placar Exato 3x1 para Holanda - odd 10.00

🟢 Artilheiro a qualquer momento - Memphis Depay - odd 4.00

🟡 Ambos os times recebem cartão vermelho - odd 12.00



Holanda x Polônia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Holanda x Polônia - Eliminatórias da Europa Copa Mundo

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio De Kuip, Roterdã

📺 Transmissão: ESPN e Disney+.



Holanda x Polônia: Escalações prováveis

Holanda: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Stefan de Vrij, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Justin Kluivert; Cody Gakpo, Memphis Depay.

Polônia: Lukasz Skorupski; Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash; Sebastian Szymanski, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski, Jakub Moder; Karol Swiderski, Krzysztof Piatek.

Holanda x Polônia: Como chegam os times

Holanda



⚽️ 2 Jogos



✅ 2 Vitórias (100%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 10 Gols marcados (Média de 5 por jogo)

🛡️ 0 Gols sofridos (Média de 0 por jogo)



Polônia