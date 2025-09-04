Assine UOL
Netherlands
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Stadion Feijenoord
Poland
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Holanda x Polônia: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Holanda x Polônia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Holanda e Polônia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio De Kuip, em Roterdã. A transmissão do jogo será pela ESPN e Disney+.


O confronto promete! A Holanda, jogando em casa, quer vencer para lutar pela liderança do grupo.


A Polônia, por outro lado, chega com o objetivo de surpreender e somar pontos importantes.


a Holanda levando vantagem por jogar em casa. A Polônia, no entanto, tem potencial para criar dificuldades. Nossa expectativa é de uma partida com gols e chances para ambos os lados.


A Holanda precisa confirmar seu favoritismo e mostrar um bom futebol, enquanto a Polônia busca surpreender. Fatores como a capacidade de finalização e o desempenho das defesas serão decisivos para o resultado final.


Palpites de Holanda x Polônia: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Holanda Vence - odd 1.85

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Total - odd 2.15


Palpites Alternativos Holanda x Polônia



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - odd 3.20

  • 🎯 Holanda - Empate Anula a Aposta - odd 1.35

  • 🎯 Polônia para se classificar - odd 4.50


Super Palpite Holanda x Polônia



  • 🚀 Resultado Exato 2x1 para Holanda - odd 8.00


💰 Palpites de Odds Baixas Holanda x Polônia



  • 🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.35

  • 🟢 Dupla Chance - Holanda ou Empate - odd 1.28

  • 🟡 Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.75


⚖️ Palpites de Odds Médias Holanda x Polônia



  • 🔵 Handicap Asiático - Holanda -0.5 - odd 2.10

  • 🟢 1º Tempo - Empate - odd 2.80

  • 🟡 Marcar Primeiro - Holanda - odd 1.70


🚀 Palpites de Odds Altas Holanda x Polônia



  • 🔵 Placar Exato 3x1 para Holanda - odd 10.00

  • 🟢 Artilheiro a qualquer momento - Memphis Depay - odd 4.00

  • 🟡 Ambos os times recebem cartão vermelho - odd 12.00


Holanda x Polônia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Holanda x Polônia - Eliminatórias da Europa Copa Mundo

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio De Kuip, Roterdã

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+.


Holanda x Polônia: Escalações prováveis


Holanda: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Stefan de Vrij, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Justin Kluivert; Cody Gakpo, Memphis Depay.


Polônia: Lukasz Skorupski; Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash; Sebastian Szymanski, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski, Jakub Moder; Karol Swiderski, Krzysztof Piatek.


Holanda x Polônia: Como chegam os times


Holanda



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 2 Vitórias (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 10 Gols marcados (Média de 5 por jogo)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (Média de 0 por jogo)


Polônia



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 2 Vitórias (67%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (33%)

  • 🥅 4 Gols marcados (Média de 1,33 por jogo)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (Média de 0,67 por jogo)

Netherlands x Poland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Netherlands x Poland: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Poland
0 - 0
Netherlands
2024 Euro Championship
Poland
1 - 2
Netherlands
2022 UEFA Nations League
Poland
0 - 2
Netherlands
2022 UEFA Nations League
Netherlands
2 - 2
Poland
2020 UEFA Nations League
Poland
1 - 2
Netherlands

