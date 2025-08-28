- V
Hoffenheim x Eintracht: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)
Hoffenheim x Eintracht: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), na PreZero Arena, com transmissão ao vivo pelo Disney+.
O confronto promete ser um dos mais eletrizantes da rodada, colocando frente a frente duas equipes que estrearam com grandes vitórias. Tanto o Hoffenheim, em 5º, quanto o Eintracht Frankfurt, em 2º, somaram 3 pontos e chegam com os ataques calibrados. O duelo vale a manutenção dos 100% de aproveitamento e a permanência na parte de cima da tabela.
Hoffenheim x Eintracht Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.44 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.49 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Eintracht vence, odd pagando 2.23 na Betnacional
Para as apostas em Hoffenheim x Eintracht, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que é uma verdadeira garantia de gols.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.44
Esta é a aposta mais forte e com maior base estatística para a partida. Incrivelmente, os últimos oito confrontos diretos entre as duas equipes terminaram com ambos os times marcando gols.
Com os dois ataques em ótima fase após as vitórias na estreia, a tendência de um jogo com as duas redes balançando é enorme.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.49
Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" também foi vencedor nos últimos oito duelos entre Hoffenheim e Eintracht.
Os placares recentes incluem 3 a 1, 3 a 2 e 4 a 2. É um confronto que consistentemente produz muitos gols, e a tendência deve se manter.
💧 Palpite 3. Eintracht vence, odd pagando 2.23
Para quem busca uma aposta no vencedor, o Eintracht leva vantagem. A equipe venceu quatro dos últimos seis confrontos diretos e teve uma estreia mais imponente (4 a 1) que a do Hoffenheim (2 a 1).
Mesmo jogando fora de casa, o Frankfurt tem um histórico favorável e chega com mais moral para buscar a vitória.
Hoffenheim x Eintracht: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Hoffenheim x Eintracht ao vivo no Disney+. O jogo começa às 10h30, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Hoffenheim x Eintracht - Bundesliga
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: PreZero Arena, Sinsheim
- 📺 Onde vai passar: Disney+
Hoffenheim x Eintracht: Últimos 5 jogos entre os times
- 26/01/2025 - Hoffenheim 2-2 Eintracht
- 31/08/2024 - Eintracht 3-1 Hoffenheim
- 10/03/2024 - Eintracht 3-1 Hoffenheim
- 21/10/2023 - Hoffenheim 1-3 Eintracht
- 06/05/2023 - Hoffenheim 3-1 Eintracht
Hoffenheim x Eintracht: Quem Ganha? Melhores Odds
O Eintracht é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 44,8%. O time da casa, Hoffenheim, tem 34,5% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,7%.
- 🏆 Hoffenheim vence, odd 2.90 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.75 na Superbet
- 👀 Eintracht Frankfurt vence, odd 2.23 na F12.bet
1899 Hoffenheim x Eintracht Frankfurt: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
1899 Hoffenheim x Eintracht Frankfurt: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
1899 Hoffenheim x Eintracht Frankfurt: Confrontos Diretos
