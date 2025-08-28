Assine UOL
1899 Hoffenheim
Bundesliga - Germany
PreZero Arena
Eintracht Frankfurt
Hoffenheim x Eintracht: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Hoffenheim x Eintracht: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), na PreZero Arena, com transmissão ao vivo pelo Disney+.


O confronto promete ser um dos mais eletrizantes da rodada, colocando frente a frente duas equipes que estrearam com grandes vitórias. Tanto o Hoffenheim, em 5º, quanto o Eintracht Frankfurt, em 2º, somaram 3 pontos e chegam com os ataques calibrados. O duelo vale a manutenção dos 100% de aproveitamento e a permanência na parte de cima da tabela.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Hoffenheim x Eintracht Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.44 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.49 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Eintracht vence, odd pagando 2.23 na Betnacional


Para as apostas em Hoffenheim x Eintracht, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que é uma verdadeira garantia de gols.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.44


Esta é a aposta mais forte e com maior base estatística para a partida. Incrivelmente, os últimos oito confrontos diretos entre as duas equipes terminaram com ambos os times marcando gols.


Com os dois ataques em ótima fase após as vitórias na estreia, a tendência de um jogo com as duas redes balançando é enorme.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.49


Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" também foi vencedor nos últimos oito duelos entre Hoffenheim e Eintracht. 


Os placares recentes incluem 3 a 1, 3 a 2 e 4 a 2. É um confronto que consistentemente produz muitos gols, e a tendência deve se manter.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Eintracht vence, odd pagando 2.23


Para quem busca uma aposta no vencedor, o Eintracht leva vantagem. A equipe venceu quatro dos últimos seis confrontos diretos e teve uma estreia mais imponente (4 a 1) que a do Hoffenheim (2 a 1).


Mesmo jogando fora de casa, o Frankfurt tem um histórico favorável e chega com mais moral para buscar a vitória.


Hoffenheim x Eintracht: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Hoffenheim x Eintracht ao vivo no Disney+. O jogo começa às 10h30, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Hoffenheim x Eintracht - Bundesliga

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: PreZero Arena, Sinsheim

  • 📺 Onde vai passar: Disney+


Hoffenheim x Eintracht: Últimos 5 jogos entre os times



  • 26/01/2025 - Hoffenheim 2-2 Eintracht

  • 31/08/2024 - Eintracht 3-1 Hoffenheim

  • 10/03/2024 - Eintracht 3-1 Hoffenheim

  • 21/10/2023 - Hoffenheim 1-3 Eintracht

  • 06/05/2023 - Hoffenheim 3-1 Eintracht


Hoffenheim x Eintracht: Quem Ganha? Melhores Odds


O Eintracht é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 44,8%. O time da casa, Hoffenheim, tem 34,5% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,7%.



  • 🏆 Hoffenheim vence, odd 2.90 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.75 na Superbet

  • 👀 Eintracht Frankfurt vence, odd 2.23 na F12.bet

1899 Hoffenheim x Eintracht Frankfurt: Palpite do Dia

Eintracht Frankfurt Vence
Superbet logo
2.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

1899 Hoffenheim x Eintracht Frankfurt: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

1899 Hoffenheim x Eintracht Frankfurt: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Bundesliga
1899 Hoffenheim
2 - 2
Eintracht Frankfurt
2024 Bundesliga
Eintracht Frankfurt
3 - 1
1899 Hoffenheim
2023 Bundesliga
Eintracht Frankfurt
3 - 1
1899 Hoffenheim
2023 Bundesliga
1899 Hoffenheim
1 - 3
Eintracht Frankfurt
2022 Bundesliga
1899 Hoffenheim
3 - 1
Eintracht Frankfurt

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
1899 Hoffenheim
Empate
Eintracht Frankfurt

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

