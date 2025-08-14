Hibernian x Partizan: Palpite, Odds +7, +9 e +24 - Liga Conferência - 14/08

Confira os melhores palpite para Hibernian x Partizan, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Hibernian e Partizan se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Easter Road, na Escócia. No primeiro jogo, vitória de 2x0 do Hibernian. Hibernian x Partizan não tem transmissão para o Brasil, mas você pode acompanhar outros jogos da Liga Conferência Ao Vivo e de graça.

Palpites de Hibernian x Partizan: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Hibernian e Partizan para trazer as melhores dicas de apostas. Com a vantagem de 2x0 do Hibernian, o Partizan precisa atacar para reverter o placar, o que sugere um jogo aberto. O Hibernian, por sua vez, pode focar na defesa, o que faz do mercado de gols uma boa opção.



⚽ Classificação: Hibernian - Odd de 1.05 na Superbet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.93 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.59 na Betnacional



Palpites Alternativos Hibernian x Partizan

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Hibernian x Partizan. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a solidez defensiva do Hibernian e a necessidade de ataque do Partizan, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - odd de 1.85 na Stake



⚽ Resultado Final - Hibernian - Odd de 1.94 na Betnacional



⚽ Handicap - Casa (0:1) - Odd de 3.45 na Esportes da Sorte



Palpites de Odds Baixas Hibernian x Partizan



⚽ Dupla Chance: Hibernian ou Empate - Odd de 1.32 na Esportes da Sorte



⚽ 1º Gol - Hibernian - Odd de 1.69 na Betnacional



⚽ Total de Gols Partizan - Mais de 0.5 - Odd de 1.38 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga Conferência para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Hibernian x Partizan



⚽ Intervalo/Final - 1/1 - Odd de 3.00 na Novibet



⚽ 1º Tempo - 1X2 - Hibernian - Odd de 2.55 na Superbet



⚽ Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Hibernina e Sim - Odd de 3.50 na Betnacional



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Hibernian x Partizan



⚽ Placar Exato: 2x1 - Odd de 7.80 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 9.60 na Superbet



⚽ Intervalo/Final - 2/1 - Odd de 24.70 na Betnacional



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Hibernian x Partizan: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Hibernian x Partizan - Liga Conferência (pré-eliminatória) [cite:

Hibernian x Partizan - Liga Conferência (pré-eliminatória) [cite:

Data: 14/08/2025

14/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília)

Local: Easter Road, Edimburgo (Escócia)

Easter Road, Edimburgo (Escócia)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Hibernian e Partizan Chegam Para o Confronto

O Hibernian chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com uma vantagem de 2 a 0 conquistada na primeira partida. A equipe escocesa tem uma defesa muito sólida, com uma média de 0.0 gols sofridos na competição.

Ofensivamente, o time registrou uma média de 2.0 gols marcados e 7.0 escanteios, sugerindo um volume ofensivo consistente. O Hibernian buscará fazer valer o mando de campo para confirmar sua classificação.

O Partizan, por sua vez, tem uma difícil missão para reverter o placar adverso. A equipe sérvia tem uma defesa mais vulnerável, com uma média de 0.7 gols sofridos na competição.

No ataque, a equipe registrou uma média de 2.0 gols marcados e 5.7 escanteios. O Partizan precisará de uma atuação impecável para buscar os gols necessários para a classificação.