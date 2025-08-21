Assine UOL
Hibernian
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Easter Road Stadium
Legia Warszawa
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.8
x
3.6
2
2.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.98
x
3.64
2
2.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
3.8
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.5
2
2.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.82
x
3.55
2
2.32
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 10:30

Hibernian x Legia Warszawa: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência (21/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Hibernian x Legia Warszawa: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Easter Road, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.


O Hibernian, da Escócia, aposta na atmosfera de seu estádio para construir um bom resultado na primeira partida. Já o Legia Warszawa, da Polônia, conta com sua maior experiência em torneios europeus para levar uma vantagem para o jogo de volta em casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Hibernian x Legia Warszawa Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.80 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.55 na Betnacional


Para as apostas em Hibernian x Legia Warszawa, indicamos esses três palpites com base no perfil ofensivo e nas defesas vulneráveis de ambas as equipes em jogos europeus.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68


Este é o cenário provável para a partida. Os jogos recentes de ambas as equipes na Europa têm sido repletos de gols para os dois lados.


O Hibernian sofreu gols em casa para Partizan e Midtjylland, enquanto o Legia foi vazado em jogos contra AEK e Baník. A tendência de um jogo aberto, com os dois times buscando o ataque, é muito forte.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.80


Como consequência de duas equipes que marcam e sofrem muitos gols, a aposta em um placar com três ou mais gols totais tem grande valor.


Os últimos jogos europeus do Hibernian tiveram placares como 2 a 3 e 2 a 2, enquanto os do Legia incluíram 2 a 1 e 4 a 1. Tudo aponta para uma partida movimentada no Easter Road.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.55


Apesar da expectativa de gols, o equilíbrio deve prevalecer. Por ser o primeiro jogo do mata-mata, nenhuma das equipes vai querer sair em grande desvantagem.


O Legia é tecnicamente mais forte, mas o Hibernian tem a força da torcida. Um empate, especialmente por 1 a 1 ou 2 a 2, é um resultado muito plausível e que deixaria a decisão em aberto para a Polônia.


Hibernian x Legia Warszawa: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Hibernian x Legia Warszawa ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 16h00, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Hibernian x Legia Warszawa - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Easter Road, Edimburgo

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video


Hibernian x Legia Warszawa: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.


Hibernian x Legia Warszawa: Quem Ganha? Melhores Odds


O Legia Warszawa é o favorito para vencer a partida, com 45,2% de probabilidade. O Hibernian corre por fora com 34,5% de chances de vitória em casa, enquanto o empate está cotado em 28,2%.



  • 🏆 Hibernian vence, odd 2.90 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.55 na Superbet

  • 👀 Legia Warszawa vence, odd 2.21 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Hibernian x Legia Warszawa: Palpite do Dia

Legia Warszawa Vence
Superbet logo
2.32
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Bayern München - RB Leipzig
1
1.28
Aparecidense - Goiatuba EC
1
1.57
Zaragoza - FC Andorra
1
1.8
Múltipla
3.62
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.35
Apostar agora

Hibernian x Legia Warszawa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Hibernian x Legia Warszawa: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Legia Warszawa
0 - 0
Hibernian

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Hibernian
Empate
Legia Warszawa

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Levski Sofia
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Zaragoza
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
FC Andorra
  • D
  • E
  • V
  • D
  • E

Zaragoza Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gremio
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Ceara
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D

Gremio Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Slovan Bratislava
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
-
BSC Young Boys
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V

BSC Young Boys Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
BK Hacken
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
CFR 1907 Cluj
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

BK Hacken Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bayern München
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
RB Leipzig
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Bayern München Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Zrinjski
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
-
Utrecht
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Utrecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte