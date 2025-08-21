Hibernian x Legia Warszawa: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência (21/08)

Hibernian x Legia Warszawa: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Easter Road, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.

O Hibernian, da Escócia, aposta na atmosfera de seu estádio para construir um bom resultado na primeira partida. Já o Legia Warszawa, da Polônia, conta com sua maior experiência em torneios europeus para levar uma vantagem para o jogo de volta em casa.

Hibernian x Legia Warszawa Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.80 na Bet365



💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.55 na Betnacional



Para as apostas em Hibernian x Legia Warszawa, indicamos esses três palpites com base no perfil ofensivo e nas defesas vulneráveis de ambas as equipes em jogos europeus.

🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68

Este é o cenário provável para a partida. Os jogos recentes de ambas as equipes na Europa têm sido repletos de gols para os dois lados.

O Hibernian sofreu gols em casa para Partizan e Midtjylland, enquanto o Legia foi vazado em jogos contra AEK e Baník. A tendência de um jogo aberto, com os dois times buscando o ataque, é muito forte.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.80

Como consequência de duas equipes que marcam e sofrem muitos gols, a aposta em um placar com três ou mais gols totais tem grande valor.

Os últimos jogos europeus do Hibernian tiveram placares como 2 a 3 e 2 a 2, enquanto os do Legia incluíram 2 a 1 e 4 a 1. Tudo aponta para uma partida movimentada no Easter Road.

💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.55

Apesar da expectativa de gols, o equilíbrio deve prevalecer. Por ser o primeiro jogo do mata-mata, nenhuma das equipes vai querer sair em grande desvantagem.

O Legia é tecnicamente mais forte, mas o Hibernian tem a força da torcida. Um empate, especialmente por 1 a 1 ou 2 a 2, é um resultado muito plausível e que deixaria a decisão em aberto para a Polônia.

Hibernian x Legia Warszawa: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Hibernian x Legia Warszawa ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 16h00, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Hibernian x Legia Warszawa - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

📅 Data: 21/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Easter Road, Edimburgo

📺 Onde vai passar: Prime Video



Hibernian x Legia Warszawa: Últimos jogos entre os times

Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.

Hibernian x Legia Warszawa: Quem Ganha? Melhores Odds

O Legia Warszawa é o favorito para vencer a partida, com 45,2% de probabilidade. O Hibernian corre por fora com 34,5% de chances de vitória em casa, enquanto o empate está cotado em 28,2%.