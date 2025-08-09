Assine UOL
Hibernian
Premiership - United Kingdom
Easter Road Stadium
Kilmarnock
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
4
2
4.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 12:30

Hibernian x Kilmarnock: Palpite, Odds 5+ e 6+, Onde Assistir, 10/08, Escócia

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Hibernian x Kilmarnock: Confira os palpites para o jogo da 2ª rodada da Premiership - Liga da Escócia, no dia 10/08, às 11h00 (horário de Brasília), em jogo disputado no estádio Easter Road, em Edimburgo.


O Hibernian vem de uma vitória na rodada inaugural, na visita ao Dundee FC (1x2), enquanto o Kilmarnock empatou em casa com o Livingston (2x2).


Hibernian x Kilmarnock: Palpite do Dia


Resultado Final: Hibernian - Odd pagando 1.67


O Hibernian é o favorito claro para vencer a partida, vem embalado pelo triunfo na rodada inaugural e beneficia do fator casa, dando grande segurança a esse palpite.


Hibernian x Kilmarnock: Palpites com Odds Altas



  • ⭐ 1º Marcador - Anderson, Bruce - Odd pagando 5.61 na Esportes da Sorte:se você tem um palpite sobre qual jogador marcará o primeiro gol, apostar em um nome como Bruce Anderson pode gerar um excelente retorno.

  • 🎲 Resultado Exato: 1x0 - Odd pagando 6.77 na Esportes da Sorte: o Hibernian só precisa de um gol para garantir a vitória e esse placar é comum em início de temporada.

  • 🔥 Intervalo/Final: Empate/Empate - Odd pagando 5.81 na Esportes da Sorte: como alternativa, esse cenário favorece quem acredita que Hibernian e Kilmarnock se vão anular mutuamente.


Hibernian x Kilmarnock: Palpites Alternativos



  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd pagando 1.73 na Esportes da Sorte: em início da temporada, pode acontecer um festival de gols, pois nenhum time quer se atrasar logo no início da competição.

  • ✅ Dupla Chance: Hibernian ou Empate - Odd pagando 1.21 na Esportes da Sorte: essa dica é excelente para quem busca um palpite mais seguro.

  • ⚽️ Hibernian para Marcar em Ambos os Tempos: Não - Odd pagando 1.40 na Esportes da Sorte: com a equipe ainda buscando rotinas, o Hibernian pode controlar o jogo após marcar gol.


Hibernian x Kilmarnock: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Hibernian x Kilmarnock - 2ª rodada da Premiership

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (Horário UTC)

  • 🏟️ Local: Easter Road, em Edimburgo

Hibernian x Kilmarnock: Palpite do Dia

Hibernian Vence
Superbet logo
1.73
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Hibernian x Kilmarnock: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Hibernian x Kilmarnock: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 Premiership
Kilmarnock
1 - 1
Hibernian
2024 Premiership
Hibernian
1 - 0
Kilmarnock
2024 Premiership
Kilmarnock
1 - 1
Hibernian
2023 Premiership
Kilmarnock
2 - 2
Hibernian
2023 Premiership
Hibernian
1 - 0
Kilmarnock

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Hibernian
Empate
Kilmarnock

Jogo Responsável


Jogar online é uma ótima forma de entretenimento, mas é importante praticar o Jogo Responsável. Isso significa manter o controle e garantir que a diversão não se torne um problema.


Uma dica fundamental é estabelecer limites. Decida antecipadamente quanto tempo e dinheiro você pode gastar com jogos e não ultrapasse esses valores. Utilize ferramentas como limites de depósito e alertas de tempo que muitos sites de jogos oferecem para te ajudar a manter o controle.


Além disso, é importante encarar o jogo como entretenimento, e não como uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Nunca jogue com dinheiro que você não pode perder. Se perceber que está gastando mais tempo ou dinheiro do que o planejado, ou que o jogo está afetando seu humor, suas finanças ou seus relacionamentos, talvez seja hora de fazer uma pausa.


Lembre-se: o objetivo principal é a diversão. Se o jogo parar de ser divertido, é um sinal para reavaliar sua relação com ele e buscar ajuda, se necessário. Existem muitos recursos disponíveis para quem precisa de apoio.

