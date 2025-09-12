Heidenheim x Borussia Dortmund Palpite, Odds +18, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09

Heidenheim x Borussia Dortmund: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Heidenheim e Borussia Dortmund jogam no sábado, 13 de setembro de 2025, às 10:30, no Estádio Voith-Arena, em Heidenheim an der Brenz, um duelo válido para rodada 3 da Bundesliga. Você pode assistir Heidenheim x Borussia Dortmund na ESPN.

O Heidenheim busca surpreender em casa, enquanto o Borussia Dortmund quer mostrar sua força e confirmar o favoritismo. O jogo promete ser disputado, com as duas equipes em busca da vitória.

Tudo indica, portanto, um confronto em que o Dortmund chega como favorito, mas o Heidenheim busca surpreender e conquistar seus primeiros pontos na competição.

Heidenheim x Borussia Dortmund Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Borussia Dortmund - Odd 1.80

🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.95

🎯 Mais de 2,5 gols no total - Odd 2.10



Palpites Alternativos Heidenheim x Borussia Dortmund



⚽️ Handicap Asiático - Borussia Dortmund -1.0 - Odd 2.20

⚽️ Total de escanteios acima de 9,5 - Odd 1.75

⚽️ Borussia Dortmund vence ambos os tempos - Odd 3.50



Super Palpites Heidenheim x Borussia Dortmund



🔥 Resultado exato: 1. FC Heidenheim 1 x 3 Borussia Dortmund - Odd 12.00

🔥 Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland - Odd 2.50

🔥 1º tempo com mais de 1,5 gols - Odd 2.40



💰 Palpites de Odds Baixas Heidenheim x Borussia Dortmund



🟢 Vitória do Borussia Dortmund ou empate - Odd 1.25 Risco: Baixo Justificativa: O Borussia Dortmund tem um elenco superior e um bom histórico contra o Heidenheim.

🟢 Total de gols abaixo de 3,5 - Odd 1.40 Risco: Baixo Justificativa: Os jogos recentes do Heidenheim têm poucos gols, e o Dortmund pode controlar o ritmo.



⚖️ Palpites de Odds Médias Heidenheim x Borussia Dortmund



🟡 Ambos os times marcam - Sim - Odd 1.95 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm bom potencial ofensivo e podem balançar as redes.

🟡 Total de gols acima de 2,5 - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: Os jogos do Dortmund costumam ter muitos gols, e o Heidenheim pode contribuir.



🚀 Palpites de Odds Altas Heidenheim x Borussia Dortmund



🔴 Vitória do Heidenheim - Odd 4.50 Risco: Alto Justificativa: Apesar de ser o azarão, o Heidenheim pode surpreender jogando em casa.

🔴 Resultado correto: 2 x 1 para o Heidenheim - Odd 18.00 Risco: Alto Justificativa: Um resultado improvável, mas possível, com um bom desempenho do Heidenheim.



Heidenheim x Borussia Dortmund: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽️ Partida: Heidenheim x Borussia Dortmund

🗓️ Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

⏰ Horário: 10:30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz

📱 Onde assistir: ESPN.



Heidenheim x Borussia Dortmund: Escalações prováveis

Heidenheim: Diant Ramaj; Marnon Busch, Benedikt Gimber, Patrick Mainka, Jonas Fohrenbach; Luca Kerber, Niklas Dorsch, Arijon Ibrahimovic, Léo Scienza; Mathias Honsak, Mikkel Kaufmann

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Aaron Anselmino, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Yan Couto; Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Daniel Svensson, Julian Brandt; Serhou Guirassy, Maximilian Beier.

Como Heidenheim e Borussia Dortmund Chegam Para o Confronto

O duelo entre Heidenheim e Borussia Dortmund coloca frente a frente duas equipes em situações bem diferentes neste início de Bundesliga.

O Heidenheim aparece na 17ª posição, ainda sem vitórias, com apenas 1 gol marcado e 5 sofridos em duas partidas, média de 0,50 gols por jogo.

Já o Dortmund ocupa a 4ª colocação, invicto, com 1 vitória e 1 empate, somando 6 gols marcados e apenas 3 sofridos, o que representa uma média de 3,0 gols por jogo.

Nos números ofensivos, a diferença também é clara: o Heidenheim finaliza em média 6 vezes por partida, contra 9,5 do Dortmund, e soma apenas 0,91 gols esperados por jogo, enquanto os aurinegros chegam a 1,76.

Até nos escanteios a vantagem é do Dortmund, com 3 por jogo contra 2,5 do adversário.