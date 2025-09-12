Assine UOL
1. FC Heidenheim
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
Bundesliga - Germany
Voith-Arena
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
5.25
x
4.5
2
1.57
Apostar agora
1
5.3
x
4.61
2
1.58
Apostar agora
1
5.25
x
4.5
2
1.57
Apostar agora
1
5.2
x
4.4
2
1.57
Apostar agora
1
5.2
x
4.4
2
1.58
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 22:30

Heidenheim x Borussia Dortmund Palpite, Odds +18, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Heidenheim x Borussia Dortmund: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Heidenheim e Borussia Dortmund jogam no sábado, 13 de setembro de 2025, às 10:30, no Estádio Voith-Arena, em Heidenheim an der Brenz, um duelo válido para rodada 3 da Bundesliga. Você pode assistir Heidenheim x Borussia Dortmund na ESPN.


O Heidenheim busca surpreender em casa, enquanto o Borussia Dortmund quer mostrar sua força e confirmar o favoritismo. O jogo promete ser disputado, com as duas equipes em busca da vitória. 


Tudo indica, portanto, um confronto em que o Dortmund chega como favorito, mas o Heidenheim busca surpreender e conquistar seus primeiros pontos na competição.


Heidenheim x Borussia Dortmund Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Borussia Dortmund - Odd 1.80

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2,5 gols no total - Odd 2.10


Palpites Alternativos Heidenheim x Borussia Dortmund



  • ⚽️ Handicap Asiático - Borussia Dortmund -1.0 - Odd 2.20

  • ⚽️ Total de escanteios acima de 9,5 - Odd 1.75

  • ⚽️ Borussia Dortmund vence ambos os tempos - Odd 3.50


Super Palpites Heidenheim x Borussia Dortmund



  • 🔥 Resultado exato: 1. FC Heidenheim 1 x 3 Borussia Dortmund - Odd 12.00

  • 🔥 Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland - Odd 2.50

  • 🔥 1º tempo com mais de 1,5 gols - Odd 2.40


💰 Palpites de Odds Baixas Heidenheim x Borussia Dortmund



  • 🟢 Vitória do Borussia Dortmund ou empate - Odd 1.25 Risco: Baixo Justificativa: O Borussia Dortmund tem um elenco superior e um bom histórico contra o Heidenheim.

  • 🟢 Total de gols abaixo de 3,5 - Odd 1.40 Risco: Baixo Justificativa: Os jogos recentes do Heidenheim têm poucos gols, e o Dortmund pode controlar o ritmo.


⚖️ Palpites de Odds Médias Heidenheim x Borussia Dortmund



  • 🟡 Ambos os times marcam - Sim - Odd 1.95 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm bom potencial ofensivo e podem balançar as redes.

  • 🟡 Total de gols acima de 2,5 - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: Os jogos do Dortmund costumam ter muitos gols, e o Heidenheim pode contribuir.


🚀 Palpites de Odds Altas Heidenheim x Borussia Dortmund



  • 🔴 Vitória do Heidenheim - Odd 4.50 Risco: Alto Justificativa: Apesar de ser o azarão, o Heidenheim pode surpreender jogando em casa.

  • 🔴 Resultado correto: 2 x 1 para o Heidenheim - Odd 18.00 Risco: Alto Justificativa: Um resultado improvável, mas possível, com um bom desempenho do Heidenheim.


Heidenheim x Borussia Dortmund: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽️ Partida: Heidenheim x Borussia Dortmund

  • 🗓️ Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 10:30 (Horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz

  • 📱 Onde assistir: ESPN.


Heidenheim x Borussia Dortmund: Escalações prováveis


Heidenheim: Diant Ramaj; Marnon Busch, Benedikt Gimber, Patrick Mainka, Jonas Fohrenbach; Luca Kerber, Niklas Dorsch, Arijon Ibrahimovic, Léo Scienza; Mathias Honsak, Mikkel Kaufmann


Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Aaron Anselmino, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Yan Couto; Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Daniel Svensson, Julian Brandt; Serhou Guirassy, Maximilian Beier.


Como Heidenheim e Borussia Dortmund Chegam Para o Confronto


O duelo entre Heidenheim e Borussia Dortmund coloca frente a frente duas equipes em situações bem diferentes neste início de Bundesliga.


O Heidenheim aparece na 17ª posição, ainda sem vitórias, com apenas 1 gol marcado e 5 sofridos em duas partidas, média de 0,50 gols por jogo.


Já o Dortmund ocupa a 4ª colocação, invicto, com 1 vitória e 1 empate, somando 6 gols marcados e apenas 3 sofridos, o que representa uma média de 3,0 gols por jogo.


Nos números ofensivos, a diferença também é clara: o Heidenheim finaliza em média 6 vezes por partida, contra 9,5 do Dortmund, e soma apenas 0,91 gols esperados por jogo, enquanto os aurinegros chegam a 1,76.


Até nos escanteios a vantagem é do Dortmund, com 3 por jogo contra 2,5 do adversário.

1. FC Heidenheim x Borussia Dortmund: Palpite do Dia

Borussia Dortmund Vence
Superbet logo
1.58
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

1. FC Heidenheim x Borussia Dortmund: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

1. FC Heidenheim x Borussia Dortmund: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Bundesliga
1. FC Heidenheim
1 - 2
Borussia Dortmund
2024 Bundesliga
Borussia Dortmund
4 - 2
1. FC Heidenheim
2023 Bundesliga
1. FC Heidenheim
0 - 0
Borussia Dortmund
2023 Bundesliga
Borussia Dortmund
2 - 2
1. FC Heidenheim

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

