Heidenheim x Borussia Dortmund Palpite, Odds +18, Onde Assistir, Bundesliga, 13/09
Heidenheim x Borussia Dortmund: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Heidenheim e Borussia Dortmund jogam no sábado, 13 de setembro de 2025, às 10:30, no Estádio Voith-Arena, em Heidenheim an der Brenz, um duelo válido para rodada 3 da Bundesliga. Você pode assistir Heidenheim x Borussia Dortmund na ESPN.
O Heidenheim busca surpreender em casa, enquanto o Borussia Dortmund quer mostrar sua força e confirmar o favoritismo. O jogo promete ser disputado, com as duas equipes em busca da vitória.
Tudo indica, portanto, um confronto em que o Dortmund chega como favorito, mas o Heidenheim busca surpreender e conquistar seus primeiros pontos na competição.
Heidenheim x Borussia Dortmund Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Borussia Dortmund - Odd 1.80
- 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.95
- 🎯 Mais de 2,5 gols no total - Odd 2.10
Palpites Alternativos Heidenheim x Borussia Dortmund
- ⚽️ Handicap Asiático - Borussia Dortmund -1.0 - Odd 2.20
- ⚽️ Total de escanteios acima de 9,5 - Odd 1.75
- ⚽️ Borussia Dortmund vence ambos os tempos - Odd 3.50
Super Palpites Heidenheim x Borussia Dortmund
- 🔥 Resultado exato: 1. FC Heidenheim 1 x 3 Borussia Dortmund - Odd 12.00
- 🔥 Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland - Odd 2.50
- 🔥 1º tempo com mais de 1,5 gols - Odd 2.40
💰 Palpites de Odds Baixas Heidenheim x Borussia Dortmund
- 🟢 Vitória do Borussia Dortmund ou empate - Odd 1.25 Risco: Baixo Justificativa: O Borussia Dortmund tem um elenco superior e um bom histórico contra o Heidenheim.
- 🟢 Total de gols abaixo de 3,5 - Odd 1.40 Risco: Baixo Justificativa: Os jogos recentes do Heidenheim têm poucos gols, e o Dortmund pode controlar o ritmo.
⚖️ Palpites de Odds Médias Heidenheim x Borussia Dortmund
- 🟡 Ambos os times marcam - Sim - Odd 1.95 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm bom potencial ofensivo e podem balançar as redes.
- 🟡 Total de gols acima de 2,5 - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: Os jogos do Dortmund costumam ter muitos gols, e o Heidenheim pode contribuir.
🚀 Palpites de Odds Altas Heidenheim x Borussia Dortmund
- 🔴 Vitória do Heidenheim - Odd 4.50 Risco: Alto Justificativa: Apesar de ser o azarão, o Heidenheim pode surpreender jogando em casa.
- 🔴 Resultado correto: 2 x 1 para o Heidenheim - Odd 18.00 Risco: Alto Justificativa: Um resultado improvável, mas possível, com um bom desempenho do Heidenheim.
Heidenheim x Borussia Dortmund: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽️ Partida: Heidenheim x Borussia Dortmund
- 🗓️ Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 10:30 (Horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz
- 📱 Onde assistir: ESPN.
Heidenheim x Borussia Dortmund: Escalações prováveis
Heidenheim: Diant Ramaj; Marnon Busch, Benedikt Gimber, Patrick Mainka, Jonas Fohrenbach; Luca Kerber, Niklas Dorsch, Arijon Ibrahimovic, Léo Scienza; Mathias Honsak, Mikkel Kaufmann
Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Aaron Anselmino, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Yan Couto; Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Daniel Svensson, Julian Brandt; Serhou Guirassy, Maximilian Beier.
Como Heidenheim e Borussia Dortmund Chegam Para o Confronto
O duelo entre Heidenheim e Borussia Dortmund coloca frente a frente duas equipes em situações bem diferentes neste início de Bundesliga.
O Heidenheim aparece na 17ª posição, ainda sem vitórias, com apenas 1 gol marcado e 5 sofridos em duas partidas, média de 0,50 gols por jogo.
Já o Dortmund ocupa a 4ª colocação, invicto, com 1 vitória e 1 empate, somando 6 gols marcados e apenas 3 sofridos, o que representa uma média de 3,0 gols por jogo.
Nos números ofensivos, a diferença também é clara: o Heidenheim finaliza em média 6 vezes por partida, contra 9,5 do Dortmund, e soma apenas 0,91 gols esperados por jogo, enquanto os aurinegros chegam a 1,76.
Até nos escanteios a vantagem é do Dortmund, com 3 por jogo contra 2,5 do adversário.
1. FC Heidenheim x Borussia Dortmund: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
1. FC Heidenheim x Borussia Dortmund: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
1. FC Heidenheim x Borussia Dortmund: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
