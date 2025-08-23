Assine UOL
Heerenveen
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
Eredivisie - Netherlands
Abe Lenstra Stadion
Twente
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 20:01

Heerenveen x Twente: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga holandesa, 24/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Heerenveen x Twente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Heerenveen e Twente se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Holandesa 2025. A bola rola às 07:15 (horário de Brasília), no Estádio Abe Lenstra, em Heerenveen, em duelo direto por pontos importantes na tabela.


Heerenveen x Twente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Twente ou Empate (X2)




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Dupla Chance: Twente ou Empate (X2)


O Twente chega mais preparado e costuma ter boas atuações mesmo fora de casa. Para reduzir riscos, o mercado de dupla chance (X2) é interessante, cobrindo vitória dos visitantes e empate.


Ambas equipes marcam (sim)


A Eredivisie é conhecida por jogos abertos e cheios de gols. O Heerenveen deve buscar o ataque diante da torcida, enquanto o Twente tem qualidade ofensiva para responder.


O mercado de ambas equipes marcam é uma boa escolha em partidas desse perfil.


Mais de 2.5 gols na partida


Com duas equipes ofensivas em campo, a expectativa é de um jogo movimentado. Tanto Heerenveen quanto Twente têm estilo de jogo voltado para frente, o que aumenta a chance de placar elástico.


Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols é outra aposta com bom valor para este confronto.


Heerenveen x Twente: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Heerenveen x Twente pela Liga holandesa

  • 📅 Data: 24 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 07:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Abe Lenstra, Heerenveen, Holanda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Heerenveen x Twente: Escalações prováveis


Heerenveen: Andries Noppert; Vasilios Zagaritis, Nikolai Hopland, Sam Kersten, Oliver Braude; Joris van Overeem, Marcus Linday, Luuk Brouwers, Maxence Rivera; Jacob Trenskow, Václav Sejk.


Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Robin Propper, Max Bruns, Mats Rots; Kristian Hlynsson, Mathias Kjolo, Ramiz Zerrouki, Daan Rots; Taylor Booth, Ricky van Wolfswinkel.

Heerenveen x Twente: Palpite do Dia

Twente Vence

Twente Vence
Superbet logo
2.35
Heerenveen x Twente: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Heerenveen x Twente: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Eredivisie
Heerenveen
3 - 3
Twente
2024 Eredivisie
Twente
2 - 0
Heerenveen
2023 Eredivisie
Heerenveen
3 - 3
Twente
2023 Eredivisie
Twente
1 - 0
Heerenveen
2022 Eredivisie
Twente
4 - 0
Heerenveen

