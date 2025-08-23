Heerenveen x Twente: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga holandesa, 24/08

Heerenveen x Twente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Heerenveen e Twente se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Holandesa 2025. A bola rola às 07:15 (horário de Brasília), no Estádio Abe Lenstra, em Heerenveen, em duelo direto por pontos importantes na tabela.

Heerenveen x Twente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Twente ou Empate (X2)







Ambas equipes marcam (sim)







Mais de 2.5 gols na partida





Dupla Chance: Twente ou Empate (X2)

O Twente chega mais preparado e costuma ter boas atuações mesmo fora de casa. Para reduzir riscos, o mercado de dupla chance (X2) é interessante, cobrindo vitória dos visitantes e empate.

Ambas equipes marcam (sim)

A Eredivisie é conhecida por jogos abertos e cheios de gols. O Heerenveen deve buscar o ataque diante da torcida, enquanto o Twente tem qualidade ofensiva para responder.

O mercado de ambas equipes marcam é uma boa escolha em partidas desse perfil.

Mais de 2.5 gols na partida

Com duas equipes ofensivas em campo, a expectativa é de um jogo movimentado. Tanto Heerenveen quanto Twente têm estilo de jogo voltado para frente, o que aumenta a chance de placar elástico.

Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols é outra aposta com bom valor para este confronto.

Heerenveen x Twente: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Heerenveen x Twente pela Liga holandesa



📅 Data: 24 de agosto de 2025



🕒 Horário: 07:15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Abe Lenstra, Heerenveen, Holanda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Heerenveen x Twente: Escalações prováveis

Heerenveen: Andries Noppert; Vasilios Zagaritis, Nikolai Hopland, Sam Kersten, Oliver Braude; Joris van Overeem, Marcus Linday, Luuk Brouwers, Maxence Rivera; Jacob Trenskow, Václav Sejk.

Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Robin Propper, Max Bruns, Mats Rots; Kristian Hlynsson, Mathias Kjolo, Ramiz Zerrouki, Daan Rots; Taylor Booth, Ricky van Wolfswinkel.