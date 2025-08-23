- D
Heerenveen x Twente: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga holandesa, 24/08
Heerenveen x Twente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Heerenveen e Twente se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Holandesa 2025. A bola rola às 07:15 (horário de Brasília), no Estádio Abe Lenstra, em Heerenveen, em duelo direto por pontos importantes na tabela.
Heerenveen x Twente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Twente ou Empate (X2)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Dupla Chance: Twente ou Empate (X2)
O Twente chega mais preparado e costuma ter boas atuações mesmo fora de casa. Para reduzir riscos, o mercado de dupla chance (X2) é interessante, cobrindo vitória dos visitantes e empate.
Ambas equipes marcam (sim)
A Eredivisie é conhecida por jogos abertos e cheios de gols. O Heerenveen deve buscar o ataque diante da torcida, enquanto o Twente tem qualidade ofensiva para responder.
O mercado de ambas equipes marcam é uma boa escolha em partidas desse perfil.
Mais de 2.5 gols na partida
Com duas equipes ofensivas em campo, a expectativa é de um jogo movimentado. Tanto Heerenveen quanto Twente têm estilo de jogo voltado para frente, o que aumenta a chance de placar elástico.
Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols é outra aposta com bom valor para este confronto.
Heerenveen x Twente: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Heerenveen x Twente pela Liga holandesa
- 📅 Data: 24 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 07:15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Abe Lenstra, Heerenveen, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Heerenveen x Twente: Escalações prováveis
Heerenveen: Andries Noppert; Vasilios Zagaritis, Nikolai Hopland, Sam Kersten, Oliver Braude; Joris van Overeem, Marcus Linday, Luuk Brouwers, Maxence Rivera; Jacob Trenskow, Václav Sejk.
Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Robin Propper, Max Bruns, Mats Rots; Kristian Hlynsson, Mathias Kjolo, Ramiz Zerrouki, Daan Rots; Taylor Booth, Ricky van Wolfswinkel.
Heerenveen x Twente: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Heerenveen x Twente: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Heerenveen x Twente: Confrontos Diretos
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
