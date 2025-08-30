Assine UOL
Heerenveen
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
Eredivisie - Netherlands
Abe Lenstra Stadion
GO Ahead Eagles
  • D
  • E
  • E
  • E
  • D
Heerenveen x GO Ahead Eagles: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Eredivisie

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Heerenveen x Go Ahead Eagles: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Eredivisie, que acontece neste sábado (30/08), às 13h45 (horário de Brasília), no Abe Lenstra Stadion, em Heerenveen, com transmissão da Disney+.


O jogo é válido pela 4ª rodada da Eredivisie, o Campeonato Holandês. Os dois times tiveram um começo de temporada ruim, ainda sem vencer no torneio. O Heerenveen tem uma derrota e um empate em seu histórico recente, enquanto o Go Ahead Eagles, na 13ª colocação, tem um empate e uma derrota. Ambos têm agora a grande chance de conquistar a primeira vitória na competição.


Heerenveen x Go Ahead Eagles Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.58

  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.66

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Mais De 2.5 E Sim - odd 1.80


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no histórico recente. O Go Ahead Eagles está em uma posição ligeiramente melhor na tabela do que o Heerenveen, e o retrospecto do confronto direto nos últimos três anos aponta para o Go Ahead Eagles com quatro vitórias contra três do Heerenveen.


Além disso, os dois times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols, o que sugere um jogo com muitas chances para os dois lados.


Palpites Alternativos Heerenveen x Go Ahead Eagles



  • 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Go Ahead Eagles - odd 3.03

  • 🎯 Palpite: Go Ahead Eagles Anula Aposta: Empate - odd 1.63

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: Go Ahead Eagles - odd 2.08


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou o resultado no intervalo, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de cartões para este jogo.


💰 Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.18

  • 🟢 Palpite: SC Heerenveen Ou Empate - odd 1.36

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.51


⚖️ Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Go Ahead Eagles - odd 2.88

  • 🟢 Palpite: Go Ahead Eagles (-0.5) - odd 2.78

  • 🟡 Palpite: Go Ahead Eagles E Sim (Ambos os times marcam) - odd 4.49


🚀 Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Go Ahead Eagles E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.95

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 6.69

  • 🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo/Final do Jogo) - odd 6.08


Heerenveen x Go Ahead Eagles: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este confronto é uma oportunidade para as duas equipes conquistarem a primeira vitória na Eredivisie e se afastarem da parte de baixo da tabela. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o Go Ahead Eagles levando uma pequena vantagem no confronto direto.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: SC Heerenveen x Go Ahead Eagles - Eredivisie

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Abe Lenstra Stadion, em Heerenveen

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Heerenveen e Go Ahead Eagles Chegam Para o Confronto


O Heerenveen chega para a partida na 15ª colocação, com um ponto em três jogos. O time perdeu os seus últimos dois jogos e não vence há seis partidas em todas as competições. Jogando em casa, o Heerenveen tem um empate e uma derrota nesta temporada.


O Go Ahead Eagles está na 13ª posição, com dois pontos em três jogos. A equipe ainda não venceu no campeonato, mas também perdeu apenas um jogo. No geral, o time não vence há cinco partidas em todas as competições e tem um desempenho ligeiramente superior ao do Heerenveen.

Heerenveen x GO Ahead Eagles: Palpite do Dia

GO Ahead Eagles Vence
3.1
Heerenveen x GO Ahead Eagles: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Heerenveen x GO Ahead Eagles: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Eredivisie
GO Ahead Eagles
1 - 0
Heerenveen
2024 Eredivisie
Heerenveen
1 - 0
GO Ahead Eagles
2023 Eredivisie
Heerenveen
0 - 2
GO Ahead Eagles
2023 Eredivisie
GO Ahead Eagles
3 - 2
Heerenveen
2022 Eredivisie
Heerenveen
2 - 0
GO Ahead Eagles

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Heerenveen
Empate
GO Ahead Eagles

Jogo Responsável


As apostas podem ser uma forma de lazer e diversão, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

