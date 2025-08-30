- D
Heerenveen x GO Ahead Eagles: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Eredivisie
Heerenveen x Go Ahead Eagles: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Eredivisie, que acontece neste sábado (30/08), às 13h45 (horário de Brasília), no Abe Lenstra Stadion, em Heerenveen, com transmissão da Disney+.
O jogo é válido pela 4ª rodada da Eredivisie, o Campeonato Holandês. Os dois times tiveram um começo de temporada ruim, ainda sem vencer no torneio. O Heerenveen tem uma derrota e um empate em seu histórico recente, enquanto o Go Ahead Eagles, na 13ª colocação, tem um empate e uma derrota. Ambos têm agora a grande chance de conquistar a primeira vitória na competição.
Heerenveen x Go Ahead Eagles Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.58
- 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.66
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Mais De 2.5 E Sim - odd 1.80
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no histórico recente. O Go Ahead Eagles está em uma posição ligeiramente melhor na tabela do que o Heerenveen, e o retrospecto do confronto direto nos últimos três anos aponta para o Go Ahead Eagles com quatro vitórias contra três do Heerenveen.
Além disso, os dois times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols, o que sugere um jogo com muitas chances para os dois lados.
Palpites Alternativos Heerenveen x Go Ahead Eagles
- 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Go Ahead Eagles - odd 3.03
- 🎯 Palpite: Go Ahead Eagles Anula Aposta: Empate - odd 1.63
- 🎯 Palpite: 1º Gol: Go Ahead Eagles - odd 2.08
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou o resultado no intervalo, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de cartões para este jogo.
💰 Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.18
- 🟢 Palpite: SC Heerenveen Ou Empate - odd 1.36
- 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.51
⚖️ Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Go Ahead Eagles - odd 2.88
- 🟢 Palpite: Go Ahead Eagles (-0.5) - odd 2.78
- 🟡 Palpite: Go Ahead Eagles E Sim (Ambos os times marcam) - odd 4.49
🚀 Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Go Ahead Eagles E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.95
- 🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 6.69
- 🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo/Final do Jogo) - odd 6.08
Heerenveen x Go Ahead Eagles: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto é uma oportunidade para as duas equipes conquistarem a primeira vitória na Eredivisie e se afastarem da parte de baixo da tabela. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o Go Ahead Eagles levando uma pequena vantagem no confronto direto.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: SC Heerenveen x Go Ahead Eagles - Eredivisie
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Abe Lenstra Stadion, em Heerenveen
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Heerenveen e Go Ahead Eagles Chegam Para o Confronto
O Heerenveen chega para a partida na 15ª colocação, com um ponto em três jogos. O time perdeu os seus últimos dois jogos e não vence há seis partidas em todas as competições. Jogando em casa, o Heerenveen tem um empate e uma derrota nesta temporada.
O Go Ahead Eagles está na 13ª posição, com dois pontos em três jogos. A equipe ainda não venceu no campeonato, mas também perdeu apenas um jogo. No geral, o time não vence há cinco partidas em todas as competições e tem um desempenho ligeiramente superior ao do Heerenveen.
Heerenveen x GO Ahead Eagles: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Heerenveen x GO Ahead Eagles: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Heerenveen x GO Ahead Eagles: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas podem ser uma forma de lazer e diversão, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
