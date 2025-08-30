Heerenveen x GO Ahead Eagles: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Eredivisie

Heerenveen x Go Ahead Eagles: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Eredivisie, que acontece neste sábado (30/08), às 13h45 (horário de Brasília), no Abe Lenstra Stadion, em Heerenveen, com transmissão da Disney+.

O jogo é válido pela 4ª rodada da Eredivisie, o Campeonato Holandês. Os dois times tiveram um começo de temporada ruim, ainda sem vencer no torneio. O Heerenveen tem uma derrota e um empate em seu histórico recente, enquanto o Go Ahead Eagles, na 13ª colocação, tem um empate e uma derrota. Ambos têm agora a grande chance de conquistar a primeira vitória na competição.

Heerenveen x Go Ahead Eagles Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.58

- odd 1.58

🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.66

- odd 3.66

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Mais De 2.5 E Sim - odd 1.80



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no histórico recente. O Go Ahead Eagles está em uma posição ligeiramente melhor na tabela do que o Heerenveen, e o retrospecto do confronto direto nos últimos três anos aponta para o Go Ahead Eagles com quatro vitórias contra três do Heerenveen.

Além disso, os dois times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols, o que sugere um jogo com muitas chances para os dois lados.

Palpites Alternativos Heerenveen x Go Ahead Eagles



🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Go Ahead Eagles - odd 3.03

- odd 3.03

🎯 Palpite: Go Ahead Eagles Anula Aposta: Empate - odd 1.63

- odd 1.63

🎯 Palpite: 1º Gol: Go Ahead Eagles - odd 2.08



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou o resultado no intervalo, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de cartões para este jogo.

💰 Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.18

- odd 1.18

🟢 Palpite: SC Heerenveen Ou Empate - odd 1.36

- odd 1.36

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.51



⚖️ Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Go Ahead Eagles - odd 2.88

- odd 2.88

🟢 Palpite: Go Ahead Eagles (-0.5) - odd 2.78

- odd 2.78

🟡 Palpite: Go Ahead Eagles E Sim (Ambos os times marcam) - odd 4.49



🚀 Heerenveen x Go Ahead Eagles: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Go Ahead Eagles E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.95

- odd 5.95

🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 6.69

- odd 6.69

🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo/Final do Jogo) - odd 6.08



Heerenveen x Go Ahead Eagles: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este confronto é uma oportunidade para as duas equipes conquistarem a primeira vitória na Eredivisie e se afastarem da parte de baixo da tabela. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o Go Ahead Eagles levando uma pequena vantagem no confronto direto.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: SC Heerenveen x Go Ahead Eagles - Eredivisie

- Eredivisie

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Abe Lenstra Stadion, em Heerenveen



📺 Transmissão: Disney+



Como Heerenveen e Go Ahead Eagles Chegam Para o Confronto

O Heerenveen chega para a partida na 15ª colocação, com um ponto em três jogos. O time perdeu os seus últimos dois jogos e não vence há seis partidas em todas as competições. Jogando em casa, o Heerenveen tem um empate e uma derrota nesta temporada.

O Go Ahead Eagles está na 13ª posição, com dois pontos em três jogos. A equipe ainda não venceu no campeonato, mas também perdeu apenas um jogo. No geral, o time não vence há cinco partidas em todas as competições e tem um desempenho ligeiramente superior ao do Heerenveen.