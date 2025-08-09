- V
Heerenveen x Volendam: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (09/08)
O Heerenveen estreia em casa contra o Volendam neste sábado, 09/08, pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/26. A bola rola às 15h00 (de Brasília), no Abe Lenstra Stadion, com transmissão da ESPN 5 HD.
Mesmo sendo o início da temporada, o retrospecto recente entre as equipes pesa a favor dos mandantes, que venceram quatro dos últimos cinco encontros. A seguir, você confere nosso palpite para Heerenveen x Volendam, com odds, mercados e onde assistir.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Palpites de Heerenveen x Volendam: Nossas 3 Melhores Dicas
Para começar a temporada holandesa, separamos três palpites em mercados tradicionais, ideais para quem busca apostas mais conhecidas e de leitura simples.
- 🎯 Resultado Final - Heerenveen - odd 1.77
- 🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 1.66
- 🎯 Dupla Chance (1X) - odd 1.21
Palpites Alternativos Heerenveen x Volendam
Agora, vamos a opções menos óbvias, mas que podem render boas oportunidades para apostadores mais experientes.
- 🎯 Mais de 10,5 escanteios - odd 1.97
- 🎯 Volendam marca no 1º tempo - odd 2.95
- 🎯 Par (total de gols) - odd 1.79
💰 Palpites de Odds Baixas Heerenveen x Volendam
- 🔵 Mais de 0,5 gol no 1º tempo - odd 1.32
- 🟢 Mais de 1,5 gols na partida - odd 1.25
- 🟡 Empate Anula Aposta - Heerenveen - odd 1.34
⚖️ Palpites de Odds Médias Heerenveen x Volendam
- 🔵 Heerenveen vence e ambos marcam - odd 3.20
- 🟢 Exato 2-1 para o Heerenveen - odd 7.40
- 🟡 Mais de 3,5 gols - odd 2.20
🚀 Palpites de Odds Altas Heerenveen x Volendam
- 🔵 Heerenveen 3-1 - odd 12.00
- 🟢 Ambos marcam no 1º tempo - odd 5.60
- 🟡 Volendam vence por 2-1 - odd 12.00
Informações do Jogo: Heerenveen x Volendam – Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Heerenveen x Volendam – Eredivisie
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
- 📺 Transmissão: ESPN 5 HD
Como Heerenveen e Volendam Chegam Para o Confronto
O Heerenveen vem de uma pré-temporada irregular, com empates e derrotas, mas mostrou força em casa na reta final da última Eredivisie. A equipe tem boa média de gols como mandante e costuma pressionar desde o início.
O Volendam alternou bons e maus momentos nos amistosos, mas sofreu defensivamente, levando gols em praticamente todos os jogos recentes. Fora de casa, a equipe tem desempenho instável e histórico negativo contra o Heerenveen.
Heerenveen x FC Volendam: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Heerenveen x FC Volendam: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Heerenveen x FC Volendam: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.
