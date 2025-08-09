Assine UOL
Heerenveen
Eredivisie - Netherlands
Abe Lenstra Stadion
FC Volendam
Heerenveen x Volendam: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O Heerenveen estreia em casa contra o Volendam neste sábado, 09/08, pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/26. A bola rola às 15h00 (de Brasília), no Abe Lenstra Stadion, com transmissão da ESPN 5 HD.


Mesmo sendo o início da temporada, o retrospecto recente entre as equipes pesa a favor dos mandantes, que venceram quatro dos últimos cinco encontros. A seguir, você confere nosso palpite para Heerenveen x Volendam, com odds, mercados e onde assistir.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Heerenveen x Volendam: Nossas 3 Melhores Dicas


Para começar a temporada holandesa, separamos três palpites em mercados tradicionais, ideais para quem busca apostas mais conhecidas e de leitura simples.



  • 🎯 Resultado Final - Heerenveen - odd 1.77

  • 🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 1.66

  • 🎯 Dupla Chance (1X) - odd 1.21


Palpites Alternativos Heerenveen x Volendam


Agora, vamos a opções menos óbvias, mas que podem render boas oportunidades para apostadores mais experientes.



  • 🎯 Mais de 10,5 escanteios - odd 1.97

  • 🎯 Volendam marca no 1º tempo - odd 2.95

  • 🎯 Par (total de gols) - odd 1.79


💰 Palpites de Odds Baixas Heerenveen x Volendam



  • 🔵 Mais de 0,5 gol no 1º tempo - odd 1.32

  • 🟢 Mais de 1,5 gols na partida - odd 1.25

  • 🟡 Empate Anula Aposta - Heerenveen - odd 1.34


⚖️ Palpites de Odds Médias Heerenveen x Volendam



  • 🔵 Heerenveen vence e ambos marcam - odd 3.20

  • 🟢 Exato 2-1 para o Heerenveen - odd 7.40

  • 🟡 Mais de 3,5 gols - odd 2.20


🚀 Palpites de Odds Altas Heerenveen x Volendam



  • 🔵 Heerenveen 3-1 - odd 12.00

  • 🟢 Ambos marcam no 1º tempo - odd 5.60

  • 🟡 Volendam vence por 2-1 - odd 12.00


Informações do Jogo: Heerenveen x Volendam – Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Heerenveen x Volendam – Eredivisie

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

  • 📺 Transmissão: ESPN 5 HD


Como Heerenveen e Volendam Chegam Para o Confronto


O Heerenveen vem de uma pré-temporada irregular, com empates e derrotas, mas mostrou força em casa na reta final da última Eredivisie. A equipe tem boa média de gols como mandante e costuma pressionar desde o início.


O Volendam alternou bons e maus momentos nos amistosos, mas sofreu defensivamente, levando gols em praticamente todos os jogos recentes. Fora de casa, a equipe tem desempenho instável e histórico negativo contra o Heerenveen.

Heerenveen x FC Volendam: Palpite do Dia

Heerenveen Vence
1.65
Heerenveen x FC Volendam: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Heerenveen x FC Volendam: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 Eredivisie
FC Volendam
0 - 4
Heerenveen
2023 Eredivisie
Heerenveen
1 - 2
FC Volendam
2022 Eredivisie
Heerenveen
2 - 1
FC Volendam
2022 KNVB Beker
Heerenveen
2 - 0
FC Volendam
2022 Eredivisie
FC Volendam
1 - 3
Heerenveen

