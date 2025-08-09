Heerenveen x Volendam: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (09/08)

O Heerenveen estreia em casa contra o Volendam neste sábado, 09/08, pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/26. A bola rola às 15h00 (de Brasília), no Abe Lenstra Stadion, com transmissão da ESPN 5 HD.

Mesmo sendo o início da temporada, o retrospecto recente entre as equipes pesa a favor dos mandantes, que venceram quatro dos últimos cinco encontros. A seguir, você confere nosso palpite para Heerenveen x Volendam, com odds, mercados e onde assistir.

Palpites de Heerenveen x Volendam: Nossas 3 Melhores Dicas

Para começar a temporada holandesa, separamos três palpites em mercados tradicionais, ideais para quem busca apostas mais conhecidas e de leitura simples.



🎯 Resultado Final - Heerenveen - odd 1.77

🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 1.66

🎯 Dupla Chance (1X) - odd 1.21



Palpites Alternativos Heerenveen x Volendam

Agora, vamos a opções menos óbvias, mas que podem render boas oportunidades para apostadores mais experientes.



🎯 Mais de 10,5 escanteios - odd 1.97

🎯 Volendam marca no 1º tempo - odd 2.95

🎯 Par (total de gols) - odd 1.79



💰 Palpites de Odds Baixas Heerenveen x Volendam



🔵 Mais de 0,5 gol no 1º tempo - odd 1.32

🟢 Mais de 1,5 gols na partida - odd 1.25

🟡 Empate Anula Aposta - Heerenveen - odd 1.34



⚖️ Palpites de Odds Médias Heerenveen x Volendam



🔵 Heerenveen vence e ambos marcam - odd 3.20

🟢 Exato 2-1 para o Heerenveen - odd 7.40

🟡 Mais de 3,5 gols - odd 2.20



🚀 Palpites de Odds Altas Heerenveen x Volendam



🔵 Heerenveen 3-1 - odd 12.00

🟢 Ambos marcam no 1º tempo - odd 5.60

🟡 Volendam vence por 2-1 - odd 12.00



Informações do Jogo: Heerenveen x Volendam – Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Heerenveen x Volendam – Eredivisie

📅 Data: 09/08/2025

⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

📺 Transmissão: ESPN 5 HD



Como Heerenveen e Volendam Chegam Para o Confronto

O Heerenveen vem de uma pré-temporada irregular, com empates e derrotas, mas mostrou força em casa na reta final da última Eredivisie. A equipe tem boa média de gols como mandante e costuma pressionar desde o início.

O Volendam alternou bons e maus momentos nos amistosos, mas sofreu defensivamente, levando gols em praticamente todos os jogos recentes. Fora de casa, a equipe tem desempenho instável e histórico negativo contra o Heerenveen.