Miami Heat x Golden State Warriors: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League 09/07

Miami Heat x Golden State Warriors: Melhores Palpites da NBA Summer League

🏀 Palpite 1: Vitória do Golden State Warriors – odd 2.13

Vitória do Golden State Warriors – odd 2.13 🏀 Palpite 2: Mais de 173.5 pontos no total – odd 1.73

Mais de 173.5 pontos no total – odd 1.73 🏀 Palpite 3: Golden State Warriors +3.5 no handicap – odd 1.65

Golden State Warriors +3.5 no handicap – odd 1.65 🏀 Palpite 4: Total ímpar de pontos no jogo – odd 1.88

Total ímpar de pontos no jogo – odd 1.88 🏀 Palpite 5: Warriors com mais de 87.5 pontos – odd 1.90

Warriors com mais de 87.5 pontos – odd 1.90 🏀 Palpite 6: Intervalo/Final: Warriors/Warriors – odd 2.95

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Vitória do Golden State Warriors – odd 2.13

O time da Califórnia tem mostrado mais equilíbrio entre defesa e ataque. Jackson Rowe vem sendo o destaque com média de 13 pontos e 8 rebotes. Contra um Miami inconsistente nos arremessos de três, os Warriors podem levar vantagem no fim.

Palpite 2 – Mais de 173.5 pontos – odd 1.73

Ambos os times passaram dos 84 pontos nos dois primeiros jogos. Com base na média ofensiva recente, a expectativa é de um jogo acima da linha dos 170 pontos. A odd para over 173.5 oferece boa margem com risco moderado.