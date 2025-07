HB x Brøndby: Palpite, Onde Assistir - UEFA Conference League (24/07)

HB e Brøndby se enfrentam nesta quarta-feira, 24/07, às 15:45 (horário de Brasília), no Tórsvøllur Stadium, nas Ilhas Faroé. O confronto é válido pela segunda rodada dos playoffs da UEFA Conference League 2025/26, representando o jogo de ida da eliminatória.

O HB (Havnar Bóltfelag) busca aproveitar o fator casa para surpreender um adversário tecnicamente superior. A equipe das Ilhas Faroé tem experiência em competições europeias e costuma ser resiliente jogando em seus domínios.

O Brøndby chega como amplo favorito após boa temporada no futebol dinamarquês. A equipe de Copenhague tem qualidade técnica superior e busca não ser surpreendida antes do jogo de volta em casa.

Confira nosso palpite de HB x Brøndby e onde assistir ao confronto de hoje.

HB x Brøndby Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Brøndby marcar no 1º Tempo - odd pagando 1.75 na Superbet

Palpite 2 - Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.90 na Bet365

Palpite 3 - Handicap Asiático +2.5: HB - odd pagando 1.55 na Esportes da Sorte



O Brøndby tem superioridade técnica clara, mas o HB demonstra organização defensiva sólida que pode dificultar a vida dos dinamarqueses, principalmente no início do jogo.

Brøndby marcar no 1º Tempo - odd pagando 1.75

O Brøndby registra 50% dos seus gols no primeiro tempo (0-45min), com boa distribuição entre os períodos iniciais. A equipe dinamarquesa tem poder ofensivo para superar a defesa organizada do HB.

O HB sofre poucos gols em casa (100% dos jogos sem sofrer em casa), mas a qualidade superior do Brøndby pode quebrar essa resistência. A pressão inicial dos visitantes tende a ser intensa em jogos eliminatórios.

Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.90

As estatísticas mostram que o HB tem 80% dos primeiros tempos com resultado 0-0 ou 1-0, demonstrando início cauteloso. A equipe das Ilhas Faroé prioriza não sofrer gols nos primeiros 45 minutos.

O Brøndby também registra 70% dos intervalos com placares baixos (0-0, 0-1, 1-0), mostrando que mesmo com poder ofensivo, costuma demorar para quebrar defesas organizadas em jogos europeus.

Handicap Asiático +2.5: HB - odd pagando 1.55

O HB tem histórico de resistência em competições europeias, especialmente jogando em casa. A equipe conseguiu empates importantes contra adversários superiores nas últimas temporadas da Conference League.

Mesmo sendo azarão, o HB raramente sofre goleadas em casa (apenas 10% dos jogos com mais de 3 gols). O handicap +2.5 oferece boa proteção caso o Brøndby vença, mas sem placar elástico.

HB x Brøndby - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Os times nunca se enfrentaram anteriormente em competições oficiais. Este será o primeiro confronto direto entre HB e Brøndby na história.

HB x Brøndby - Onde Assistir Ao vivo

O jogo entre HB x Brøndby não terá transmissão confirmada para o Brasil. A partida acontece às 15:45 desta quarta-feira, 24/07, no Tórsvøllur Stadium, nas Ilhas Faroé.

Tudo o que você precisa saber de HB x Brøndby:



⚽️ Confronto: HB x Brøndby - UEFA Conference League

📅 Data: 24/07/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Tórsvøllur Stadium, Ilhas Faroé

📺 Onde vai passar HB x Brøndby: Sem transmissão confirmada



HB x Brøndby: quem ganha? - Melhores odds

O Brøndby tem 82% de probabilidade de vencer este confronto eliminatório da UEFA Conference League. A superioridade técnica e experiência em competições de maior nível colocam os dinamarqueses como amplos favoritos.



HB ganha - Odd de 8.50 na Superbet



Empate - Odd de 5.75 na Superbet



Brøndby ganha - Odd de 1.22 na Superbet



As melhores odds refletem o favoritismo esmagador do Brøndby, mas a experiência europeia do HB pode trazer surpresas neste jogo de ida dos playoffs.

Lembre-se que apostas esportivas envolvem riscos. Pratique sempre o jogo responsável e aposte apenas o que pode perder.