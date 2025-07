Havant & Waterlooville x Portsmouth: Palpite Odds +7 e +14, Onde Assistir, 29/07

Havant & Waterlooville x Portsmouth: Confira palpite com odds altas para o amistoso. Veja prognóstico, dicas de apostas e saiba onde assistir ao vivo.

O confronto entre Havant & Waterlooville e Portsmouth, marcado para 29/07 às 15h (horário de Brasília), promete ser desigual. O Portsmouth, do Championship, enfrenta um time de um escalão inferior, o Southern League Premier, em um amistoso de pré-temporada.

Para o apostador, este jogo apresenta oportunidades interessantes, considerando a superioridade do Portsmouth.

As odds baixas para vitória do Portsmouth (1.04) refletem essa disparidade. Mas há alternativas em mercados secundários que podem oferecer valor agregado.

A seguir, separamos 14 palpites para o Havant & Waterlooville x Portsmouth, divididos em três níveis de risco, além de um Super Palpite selecionado com base nas melhores oportunidades do mercado.

Havant & Waterlooville x Portsmouth: Palpite de Odds Altas: +7 e +14



🔹 Over 5.5 gols (Odd: 3.03) – Jogos de pré-temporada costumam ter mais espaços e gols.



🔹 Portsmouth vencer com handicap -3.5 (Odd: 2.09) – O Portsmouth pode golear em um amistoso contra um adversário de nível técnico inferior.



🔹 Ambos marcam no 1º tempo (Odd: 3.20) – Risco alto, mas possível se o Havant conseguir um gol de contra-ataque.



🔹 Resultado exato 0-3 (Odd: 6.26) – Odd interessante para uma aposta média.



🔹 Havant & Waterlooville marcar +1.5 gols (Odd: 7.99) – Se o time da casa aproveitar falhas defensivas.



🔹 Resultado exato: 0-5 (Odd: 14.48) – Aposta de alto risco, mas plausível dada a diferença de nível.



*As odds foram coletadas às 08h11 desta terça-feira, mas as casas de apostas podem alterar odds sem aviso prévio.



Super Palpite







🎯 Super Palpite para o Havant & Waterlooville x Portsmouth

🔹 Portsmouth vencer com handicap -2.5 (Odd: 1.46)

O Portsmouth tem um elenco muito superior e, em jogos de pré-temporada, costuma impor seu ritmo contra equipes menores.

Um handicap de -2.5 significa que o Portsmouth precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença, o que é bem possível dado o contexto.

A odd 1.46 oferece um bom equilíbrio entre segurança e retorno.









Nota de especialista em apostas:

"Analisando as estatísticas e o histórico de jogos de pré-temporada, apostar em gols ou handicaps asiáticos pode ser uma estratégia mais rentável do que simplesmente optar pelo favoritismo do Portsmouth", aconselha o especialista Leandro Barros.

Havant & Waterlooville x Portsmouth: Palpite de Odds Médias



🔹 Handicap Asiático Portsmouth -2.75 (Odd: 1.58) – Cobrindo uma possível vitória por 3 ou mais gols.

Portsmouth -2.75 (Odd: 1.58) – Cobrindo uma possível vitória por 3 ou mais gols.

🔹 Portsmouth vencer ambos os tempos (Odd: 1.59) – Dominância prolongada.







🔹 Gols no 2º tempo > 1.5 (Odd: 1.78) – Aposta consistente, já que o ritmo pode aumentar no segundo tempo.



🔹 Over 3.5 gols (Odd: 2.48) – Boa relação risco-retorno, considerando a força ofensiva do Portsmouth.



Havant & Wville x Portsmouth: Palpites Odds Baixas



🔹 Portsmouth vencer (Odd: 1.04) – Aposta segura, mas com retorno baixo.



🔹 Menos de 4.5 gols (Odd: 1.69) – Se o Portsmouth controlar o ritmo e não buscar uma goleada expressiva.



🔹 Portsmouth vencer no 1º tempo (Odd: 1.25) – Dominância desde o início.



🔹 Under 2.5 gols no 1º tempo (Odd: 2.21) – Jogo pode começar mais contido.



Havant & Waterlooville x Portsmouth: Onde Assistir

O jogo Havant & Waterlooville x Portsmouth pode passar em plataformas de streaming de casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365.

Ficha de Jogo Havant & Wville x Portsmouth