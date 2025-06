Haugesund x Kristiansund BK: Palpites e Onde Assistir - Tippeligaen (29/06)

Haugesund x Kristiansund BK: confira os palpites para o confronto que ocorre no Haugesund Stadion, em Haugesund, no domingo, 29/06/2025, às 09:30 (horário de Brasília), pela EliteSerien (Campeonato Norueguês).

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Haugesund x Kristiansund BK Palpites – Tippeligaen



Palpite 1 – Kristiansund BK vence (Empate Anula Aposta)



Palpite 2 – Total de escanteios: Mais de 9.5



Palpite 3 – Haugesund não marca gols



O Kristiansund BK ocupa a 8ª posição com 16 pontos, enquanto o Haugesund é lanterna com apenas 1 ponto em 11 jogos. A diferença de qualidade entre as equipes é evidente na tabela.

O Haugesund não vence há 11 partidas e sofreu sete derrotas consecutivas. Em casa, a equipe perdeu os últimos três jogos, sofrendo 11 gols e marcando apenas 1.

As estatísticas mostram que o Kristiansund BK tem boa capacidade de criação ofensiva, gerando oportunidades mesmo jogando fora de casa. A equipe busca constantemente o ataque pelas laterais.

O Haugesund, apesar das dificuldades, costuma pressionar em casa na busca desesperada por pontos. Essa dinâmica de jogo tende a gerar muitas finalizações e consequentemente mais escanteios.

O Haugesund apresenta um dos piores ataques da liga, com apenas 4 gols marcados em 11 jogos. A equipe não balança as redes há quatro partidas consecutivas.

Em casa, o panorama é ainda pior: o Haugesund marcou apenas 1 gol em cinco jogos como mandante. A média de 0.2 gols por jogo em casa demonstra as enormes dificuldades ofensivas da equipe.

Haugesund x Kristiansund BK – Onde Assistir

Haugesund x Kristiansund BK se enfrentam no domingo, 29/06/2025, às 09:30 (horário de Brasília), no Haugesund Stadion, em Haugesund. Sem transmissão confirmada para o Brasil; opção de streaming nas casas de apostas especializadas em futebol europeu.

Ficha do jogo: