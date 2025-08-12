Assine UOL
Harrogate Town
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E
League Cup - United Kingdom
Lincoln
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.33
x
3.6
2
1.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.17
x
3.71
2
1.81
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.65
2
1.82
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.65
2
1.82
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.65
2
1.82
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 05:20

Harrogate Town x Lincoln: Palpite Odds Altas +11, +63, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Harrogate x Lincoln: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio The Exercise Stadium, em Harrogate, e não terá transmissão oficial para o Brasil.


As duas equipes se enfrentam por uma competição eliminatória, com um histórico de confrontos diretos bem equilibrado nos últimos três anos. O Harrogate não perde há quatro jogos e vem com um bom momento, enquanto o Lincoln é o favorito, mas chega para o confronto com uma derrota recente.


Harrogate x Lincoln Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Lincoln City para vencer - odd 1.81

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.73

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.78


Observando as estatísticas, o Lincoln é o favorito para o confronto com uma odd de 1.81. O Harrogate tem 70% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Lincoln tem uma média de 1.3 gols por jogo. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcarão, assim como a aposta no over 2.5, são escolhas que fazem sentido para este jogo.


Palpites Alternativos Harrogate x Lincoln



  • 🎯 Palpite: Lincoln City vence e não sofre gols (sim) - odd 3.15

  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Lincoln City E Não - odd 3.02

  • 🎯 Palpite: Placar exato 0 a 2 para o Lincoln - odd 8.25


Para palpites alternativos, as opções acima trazem odds interessantes. O Lincoln tem um histórico de 30% de jogos sem sofrer gols, o que dá valor à aposta de vitória sem sofrer gols (odd 3.15). A aposta no placar exato de 0 a 2 para o Lincoln também é uma boa pedida, já que o time venceu duas de suas últimas dez partidas com placar de 2 a 0.


💰 Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate ou Lincoln City - odd 1.21

  • 🟢 Palpite: Lincoln City marca mais de 0.5 gols - odd 1.17

  • 🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25


⚖️ Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Harrogate Town FC para vencer - odd 4.14

  • 🟢 Palpite: Lincoln City E Sim - odd 3.44

  • 🟡 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.67


🚀 Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.13

  • 🟢 Palpite: Harrogate Town FC vence e ambas marcam (sim) - odd 7.29

  • 🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 63.90


Harrogate x Lincoln: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este é um jogo da Copa da Liga Inglesa com formato de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase e um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. O histórico recente de confrontos é curto, com uma vitória para cada lado nos últimos três anos, indicando um equilíbrio entre as equipes.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Harrogate Town x Lincoln City - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The Exercise Stadium, em Harrogate

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil


Como Harrogate e Lincoln Chegam Para o Confronto


O Harrogate chega para o jogo em uma sequência de um empate e sem perder há quatro jogos. O time tem uma média global de 1.7 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo nos últimos dez confrontos. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Harrogate abriu o placar em 40% das partidas.


O Lincoln City, por sua vez, vem de uma derrota, mas com um bom desempenho geral, tendo vencido cinco de seus últimos dez jogos. O time tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.3 gols sofridos por partida. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve menos de 2.5 gols. Quando o Lincoln City abriu o placar fora de casa, o que aconteceu em 60% das vezes, a equipe venceu 33% das partidas.

Ver mais Ver menos

Harrogate Town x Lincoln: Palpite do Dia

Lincoln Vence
Superbet logo
1.82
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Monza - Inter
2
1.3
Northampton - Southampton
2
1.49
Ferencvarosi TC - Ludogorets
1
1.58
Múltipla
3.06
x
Aposta
20
=
Ganhos
61.21
Apostar agora

Harrogate Town x Lincoln: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Harrogate Town x Lincoln: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 League Cup
Lincoln
1 - 2
Harrogate Town
2024 Friendlies Clubs
Harrogate Town
0 - 4
Lincoln

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Harrogate Town
Empate
Lincoln

Jogo Responsável


Apostar em esportes é uma forma de entretenimento, e é fundamental não confundir essa atividade com um método de obter ganhos financeiros. Para ter uma experiência segura e divertida, é essencial que você jogue com responsabilidade, definindo limites de tempo e dinheiro. Caso sinta que está perdendo o controle, procure apoio profissional. Se precisar de mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Cerro Porteno
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Estudiantes L.P.
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Cerro Porteno Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Birmingham
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Sheffield Utd
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D

Birmingham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bolívar
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Cienciano
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D

Bolívar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Nacional
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Sao Paulo
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Atletico Nacional Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Pafos
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
-
Dynamo Kyiv
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Dynamo Kyiv Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Drita
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
FCSB
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D

FCSB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fenerbahce
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Feyenoord
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Fenerbahce Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Xerez Deportivo
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Sevilla Atletico
  • D
  • E
  • D
  • V
  • E

Xerez Deportivo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites