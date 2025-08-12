- E
Harrogate Town x Lincoln: Palpite Odds Altas +11, +63, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Harrogate x Lincoln: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio The Exercise Stadium, em Harrogate, e não terá transmissão oficial para o Brasil.
As duas equipes se enfrentam por uma competição eliminatória, com um histórico de confrontos diretos bem equilibrado nos últimos três anos. O Harrogate não perde há quatro jogos e vem com um bom momento, enquanto o Lincoln é o favorito, mas chega para o confronto com uma derrota recente.
Harrogate x Lincoln Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Lincoln City para vencer - odd 1.81
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.73
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.78
Observando as estatísticas, o Lincoln é o favorito para o confronto com uma odd de 1.81. O Harrogate tem 70% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Lincoln tem uma média de 1.3 gols por jogo. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcarão, assim como a aposta no over 2.5, são escolhas que fazem sentido para este jogo.
Palpites Alternativos Harrogate x Lincoln
- 🎯 Palpite: Lincoln City vence e não sofre gols (sim) - odd 3.15
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Lincoln City E Não - odd 3.02
- 🎯 Palpite: Placar exato 0 a 2 para o Lincoln - odd 8.25
Para palpites alternativos, as opções acima trazem odds interessantes. O Lincoln tem um histórico de 30% de jogos sem sofrer gols, o que dá valor à aposta de vitória sem sofrer gols (odd 3.15). A aposta no placar exato de 0 a 2 para o Lincoln também é uma boa pedida, já que o time venceu duas de suas últimas dez partidas com placar de 2 a 0.
💰 Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate ou Lincoln City - odd 1.21
- 🟢 Palpite: Lincoln City marca mais de 0.5 gols - odd 1.17
- 🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25
⚖️ Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Harrogate Town FC para vencer - odd 4.14
- 🟢 Palpite: Lincoln City E Sim - odd 3.44
- 🟡 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.67
🚀 Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.13
- 🟢 Palpite: Harrogate Town FC vence e ambas marcam (sim) - odd 7.29
- 🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 63.90
Harrogate x Lincoln: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este é um jogo da Copa da Liga Inglesa com formato de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase e um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. O histórico recente de confrontos é curto, com uma vitória para cada lado nos últimos três anos, indicando um equilíbrio entre as equipes.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Harrogate Town x Lincoln City - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: The Exercise Stadium, em Harrogate
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil
Como Harrogate e Lincoln Chegam Para o Confronto
O Harrogate chega para o jogo em uma sequência de um empate e sem perder há quatro jogos. O time tem uma média global de 1.7 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo nos últimos dez confrontos. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Harrogate abriu o placar em 40% das partidas.
O Lincoln City, por sua vez, vem de uma derrota, mas com um bom desempenho geral, tendo vencido cinco de seus últimos dez jogos. O time tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.3 gols sofridos por partida. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve menos de 2.5 gols. Quando o Lincoln City abriu o placar fora de casa, o que aconteceu em 60% das vezes, a equipe venceu 33% das partidas.
Harrogate Town x Lincoln: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Harrogate Town x Lincoln: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Harrogate Town x Lincoln: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar em esportes é uma forma de entretenimento, e é fundamental não confundir essa atividade com um método de obter ganhos financeiros. Para ter uma experiência segura e divertida, é essencial que você jogue com responsabilidade, definindo limites de tempo e dinheiro. Caso sinta que está perdendo o controle, procure apoio profissional. Se precisar de mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.
