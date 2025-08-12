Harrogate Town x Lincoln: Palpite Odds Altas +11, +63, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Harrogate x Lincoln: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio The Exercise Stadium, em Harrogate, e não terá transmissão oficial para o Brasil.

As duas equipes se enfrentam por uma competição eliminatória, com um histórico de confrontos diretos bem equilibrado nos últimos três anos. O Harrogate não perde há quatro jogos e vem com um bom momento, enquanto o Lincoln é o favorito, mas chega para o confronto com uma derrota recente.

Harrogate x Lincoln Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Lincoln City para vencer - odd 1.81

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.73

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.78



Observando as estatísticas, o Lincoln é o favorito para o confronto com uma odd de 1.81. O Harrogate tem 70% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Lincoln tem uma média de 1.3 gols por jogo. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcarão, assim como a aposta no over 2.5, são escolhas que fazem sentido para este jogo.

Palpites Alternativos Harrogate x Lincoln



🎯 Palpite: Lincoln City vence e não sofre gols (sim) - odd 3.15

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Lincoln City E Não - odd 3.02

🎯 Palpite: Placar exato 0 a 2 para o Lincoln - odd 8.25



Para palpites alternativos, as opções acima trazem odds interessantes. O Lincoln tem um histórico de 30% de jogos sem sofrer gols, o que dá valor à aposta de vitória sem sofrer gols (odd 3.15). A aposta no placar exato de 0 a 2 para o Lincoln também é uma boa pedida, já que o time venceu duas de suas últimas dez partidas com placar de 2 a 0.

💰 Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate ou Lincoln City - odd 1.21

🟢 Palpite: Lincoln City marca mais de 0.5 gols - odd 1.17

🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25



⚖️ Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Harrogate Town FC para vencer - odd 4.14

🟢 Palpite: Lincoln City E Sim - odd 3.44

🟡 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.67



🚀 Harrogate x Lincoln: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.13

🟢 Palpite: Harrogate Town FC vence e ambas marcam (sim) - odd 7.29

🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 63.90



Harrogate x Lincoln: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este é um jogo da Copa da Liga Inglesa com formato de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase e um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. O histórico recente de confrontos é curto, com uma vitória para cada lado nos últimos três anos, indicando um equilíbrio entre as equipes.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Harrogate Town x Lincoln City - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: The Exercise Stadium, em Harrogate

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil



Como Harrogate e Lincoln Chegam Para o Confronto

O Harrogate chega para o jogo em uma sequência de um empate e sem perder há quatro jogos. O time tem uma média global de 1.7 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo nos últimos dez confrontos. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Harrogate abriu o placar em 40% das partidas.

O Lincoln City, por sua vez, vem de uma derrota, mas com um bom desempenho geral, tendo vencido cinco de seus últimos dez jogos. O time tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.3 gols sofridos por partida. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve menos de 2.5 gols. Quando o Lincoln City abriu o placar fora de casa, o que aconteceu em 60% das vezes, a equipe venceu 33% das partidas.