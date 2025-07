Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC: Palpite, Odds e Onde Assistir - Liga Conferência

Nesta quinta-feira, Hapoel Beer Sheva e AEK Athens FC se enfrentam pela segunda ronda eliminatória da Liga Conferência Europa. O duelo será disputado às 15h (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, na Hungria, com ambas as equipes buscando vantagem para o jogo de volta.

No conteúdo a seguir, você confere o melhor palpite para Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC, análise do momento de cada equipe, estatísticas relevantes e onde acompanhar o confronto ao vivo.

Palpites de Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC: Nossas 3 Melhores Dicas

O AEK chega em melhor momento, com vitória no último jogo e mais regularidade em torneios europeus. Já o Hapoel perdeu seu compromisso mais recente e busca recuperação. Ambos costumam marcar gols nos minutos finais.

🎯 Vitória do AEK Athens FC - odd 2.02

🎯 Ambas Marcam: Sim - odd 1.90

🎯 Dupla Chance: AEK ou Empate - odd 1.25

Palpites Alternativos Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC

Para quem busca mercados alternativos, as estatísticas dos times apontam para gols tardios e equilíbrio. As odds para gols por tempo ou escanteios podem ser uma boa pedida.

🎯 Gol após os 76 minutos - odd 2.80

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.09

🎯 AEK Athens FC marca primeiro - odd 1.75

💰 Palpites de Odds Baixas Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC

🔵 Dupla Chance: AEK ou Empate - odd 1.25

🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.36

🟡 AEK Athens FC para se classificar - odd 1.16

⚖️ Palpites de Odds Médias Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC

• 🔵 Vitória do AEK Athens FC - odd 2.02

• 🟢 Ambas Marcam: Sim - odd 1.90

• 🟡 AEK vence e ambos marcam - odd 4.54

🚀 Palpites de Odds Altas Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC

• 🔵 Placar Exato 1x2 (AEK) - odd 8.85

• 🟢 AEK vence sem sofrer gol - odd 3.15

• 🟡 Empate e ambos marcam - odd 4.50

Informações do Jogo: Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Hapoel Beer Sheva x AEK Athens FC - Liga Conferência Europa

• 📅 Data: 31/07/2025

• ⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Nagyerdei Stadion, Hungria

• 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada

Como Hapoel Beer Sheva e AEK Athens FC Chegam Para o Confronto

O Hapoel Beer Sheva chega para este confronto com certa instabilidade. A equipe perdeu seu último jogo e, embora costume marcar gols nos minutos finais, ainda não encontrou consistência na temporada europeia. Além disso, registra números discretos nos torneios continentais em comparação ao adversário.

O AEK Athens FC, por sua vez, venceu sua última partida e apresenta retrospecto mais confiável em competições da UEFA. O clube grego também costuma marcar na reta final das partidas e entra como favorito diante do Hapoel. A boa fase e a força ofensiva nos dois tempos são trunfos importantes para o time nesta eliminatória.