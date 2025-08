Hamrun Spartans x Maccabi Tel Aviv: Palpite, Onde Assistir, Escalações, UEFA Europa League - 05/08

A Liga Europa 2025/26 tem mais um confronto na terceira rodada de qualificação, colocando frente a frente o Hamrun Spartans, de Malta, e o Maccabi Tel Aviv, de Israel. Confira o prognóstico, palpite e análise do jogo, marcado para terça-feira, 5 de agosto de 2025, com início às 14h (horário de Brasília), tendo como palco o Victor Tedesco Stadium, em Hamrun, Malta.

Hamrun Spartans x Maccabi Tel Aviv: Onde Assistir

O jogo Hamrun Spartans x Maccabi Tel Aviv não vai ter transmissão no Brasil. Mas pode passar em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Hamrun Spartans x Maccabi Tel Aviv pela Liga Europa



📅 Data: 5 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)



🏟️ Local: National Stadium



Este duelo de duas mãos é de suma importância para ambas as equipes. O vencedor desta eliminatória garantirá sua vaga na fase de play-offs da Liga Europa, aproximando-se da cobiçada fase de grupos da competição.

O perdedor, por sua vez, terá uma segunda chance ao ser transferido para a fase de play-offs da UEFA Europa Conference League, uma oportunidade para continuar sua jornada europeia, ainda que em um patamar diferente.

Para o Hamrun Spartans, este jogo transcende a mera competição. É uma oportunidade histórica de prolongar sua campanha europeia e, potencialmente, alcançar uma fase de grupos de uma competição da UEFA pela primeira vez em sua história recente.

Já para o Maccabi Tel Aviv, que enfrentou uma eliminação decepcionante na Liga dos Campeões, a Liga Europa oferece um caminho para a redenção. Assegurar a presença em uma fase de grupos europeia é um objetivo esperado de um clube de sua estatura e um passo fundamental para recuperar a confiança e a moral da equipe.

Desempenho Recente do Hamrun Spartans e do Maccabi em Competições Europeias

O Hamrun Spartans iniciou sua aventura europeia na primeira rodada de qualificação da Liga dos Campeões 2025/26. A equipe maltesa demonstrou notável resiliência ao eliminar o FK Zalgiris, da Lituânia, na primeira rodada.

Após perder a primeira mão por 0-2 fora de casa, o Hamrun conseguiu reverter o placar na partida de volta, vencendo por 2-0 em seus domínios e avançando para a próxima fase após uma emocionante disputa de pênaltis que terminou em 11-10.

A capacidade de lutar e superar adversidades, especialmente em casa, foi evidente contra o Zalgiris. No entanto, a jornada na Liga dos Campeões encontrou um obstáculo intransponível na segunda rodada de qualificação, onde o Hamrun enfrentou o Dynamo Kyiv, da Ucrânia.

A equipe maltesa sofreu duas derrotas contundentes por 0-3, tanto em casa quanto fora , o que resultou em sua queda para a Liga Europa. Essas derrotas para o Dínamo Kiev são um indicador claro das limitações do Hamrun contra equipes de maior calibre europeu.

Embora o Hamrun tenha ganhado experiência valiosa, a dificuldade em lidar com a intensidade e a qualidade técnica de adversários mais fortes, como o Maccabi Tel Aviv, permanece. A resiliência demonstrada contra o Zalgiris, embora louvável, pode não ser suficiente contra um adversário que explora suas fraquezas de forma mais consistente.

Forma Atual do Hamrun Spartans e Resultados Chave

A análise do desempenho recente do Hamrun Spartans em todas as competições revela um período de resultados mistos, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos.

Um ponto de preocupação significativo é a dificuldade da equipe em encontrar o caminho para o gol.

O Hamrun marcou apenas dois gols nos últimos cinco jogos e tem tido problemas para balançar as redes contra adversários mais organizados. Em sua campanha europeia, a equipe registrou uma média de 1.44 gols marcados e 0.82 gols sofridos por partida.

A estatística de apenas dois gols marcados em cinco jogos recentes e uma média de 1.44 gols marcados por jogo na Europa aponta para uma clara deficiência ofensiva. Isso sugere que o Hamrun pode ter dificuldades em criar e converter oportunidades contra uma defesa sólida como a do Maccabi Tel Aviv.

A pressão sobre seus avançados, como Joseph Mbong e Saliou Thioune, para produzir momentos de brilhantismo será imensa, e a falta de profundidade ou criatividade no meio-campo pode isolá-los, dificultando ainda mais a criação de jogadas de perigo.

Análise do Elenco, Jogadores Chave e Possíveis Ausências

O Hamrun Spartans passou por mudanças significativas em sua estrutura técnica e de elenco. Giacomo Modica assumiu o comando como manager em 1º de junho de 2025, indicando um período de transição tática para a equipe.

Entre os principais jogadores do elenco, destacam-se o goleiro Henry Bonello, o ponta direita Joseph Mbong, o meio-campo/atacante Saliou Thioune, o meio-campo central Domantas Šimkus, o meio-campo defensivo Matías García, o lateral/meio-campo esquerdo Ryan Camenzuli e o zagueiro Vincenzo Polito.

O clube também realizou uma série de novas contratações em julho e agosto de 2025, incluindo Mouad El Fanis, Saliou Thioune, Vincenzo Polito, Merlin Hadzi (todos em 8 de julho), e Ante Ćorić e Stijn Meijer (1º de agosto).

Essas adições indicam um esforço para fortalecer o elenco e adicionar profundidade, mas também podem significar que a equipe ainda está se adaptando e construindo a química necessária.

Em termos de ausências, Sven Xerri e Emerson Marcelina sofreram lesões, embora a gravidade e o status para este jogo não sejam detalhados.

Embora o clube tenha afirmado que o "elenco está completo" em 8 de julho , a situação pode ter evoluído desde então.

A chegada de Giacomo Modica como treinador em junho de 2025 e a série de novas contratações em julho e agosto sugerem que o Hamrun Spartans é uma equipe em fase de reestruturação.

Embora isso possa trazer novas ideias e energia, também implica que a coesão tática e o entrosamento entre os jogadores podem não estar totalmente desenvolvidos.

Em um jogo de alta pressão como este, a falta de sincronia pode ser explorada por um adversário mais estabelecido, tornando o Hamrun mais suscetível a erros defensivos e menos eficaz na transição ofensiva.

Estilo de Jogo e Tática do Hamrun Spartans

Sob o comando de Giacomo Modica, o Hamrun Spartans adota uma formação 4-3-3. A postura da equipe é predominantemente defensiva, com o objetivo de manter a solidez na retaguarda, mas com a intenção de projetar contra-ataques rápidos quando o espaço se abre.

A equipe é caracterizada por uma alta pressão na bola, buscando recuperar a posse no campo adversário, mas tem demonstrado uma notável falta de finalização clínica.

O foco tático de Modica inclui o ajuste de posicionamento e a execução de jogadas de bola parada, como escanteios e faltas laterais.

Dada a dificuldade em criar jogadas abertas e a escassez de gols em partidas recentes, as bolas paradas podem representar uma das melhores chances de gol para o Hamrun neste confronto.

A estratégia defensiva e a dependência de momentos específicos para atacar serão testadas contra um adversário de maior poderio ofensivo.

Maccabi Tel Aviv: A Potência Israelense em Busca da Fase de Grupos

Caminho até Aqui e Desempenho Recente em Competições Europeias

O Maccabi Tel Aviv também iniciou sua jornada na temporada europeia de 2025/26 na Liga dos Campeões. A equipe israelense entrou na segunda rodada de qualificação, mas foi surpreendentemente eliminada pelo Pafos, do Chipre.

Após um empate em 1-1 na partida de ida fora de casa, o Maccabi sofreu uma derrota por 0-1 em seus próprios domínios, resultando em sua saída da principal competição de clubes da Europa.

Esta eliminação foi publicamente descrita como uma "enorme decepção" para o clube e seus torcedores. O revés inesperado na Liga dos Campeões representa um golpe significativo para um clube com as ambições europeias do Maccabi Tel Aviv.

No entanto, essa frustração pode se transformar em um poderoso fator motivacional. A equipe provavelmente abordará o confronto da Liga Europa com uma determinação redobrada, buscando demonstrar seu verdadeiro valor e garantir uma vaga na fase de grupos, o que pode se traduzir em uma performance mais intensa e focada desde o apito inicial.

Forma Atual e Resultados Chave

A forma recente do Maccabi Tel Aviv tem sido um tanto inconsistente, com um registro de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Apesar da turbulência em sua campanha europeia, a equipe demonstrou um forte desempenho doméstico antes da eliminação da Champions League.

Em maio, o Maccabi Tel Aviv registrou vitórias expressivas na Premier League Israelense, incluindo um 5-0 sobre o Beitar, um 3-0 sobre o Maccabi Haifa e um dominante 6-1 sobre o M. Netanya. Em suas partidas oficiais, a equipe marcou uma média de 2.39 gols por jogo e sofreu um gol por partida.

O contraste entre as performances dominantes do Maccabi Tel Aviv em sua liga doméstica e sua recente eliminação europeia contra o Pafos destaca um potencial desafio na adaptação de seu estilo de jogo às exigências e diferentes abordagens táticas das competições continentais.

Embora seu sucesso doméstico confirme a qualidade inerente do elenco, levanta-se a questão sobre sua capacidade de manter a consistência sob pressão europeia ou contra equipes que conseguem desestabilizar seu jogo baseado na posse de bola. A chave para este confronto será se a equipe conseguiu resolver os problemas que levaram à derrota para o Pafos ou se essas vulnerabilidades ainda persistem.

Análise do Elenco, Jogadores Chave e Possíveis Ausências

Zarko Lazetić é o manager responsável por comandar a equipe do Maccabi Tel Aviv. O elenco conta com jogadores de destaque que são cruciais para o seu desempenho.

Entre os principais nomes estão o atacante Weslley Pinto Batista, o centroavante Dor Turgeman, o meio-campo central e capitão Dor Peretz, o lateral esquerdo Roy Revivo, o meio-campo defensivo Issouf Bemba Sissokho, e os zagueiros Nemanja Stojic e Tyrese Asante, além do atacante Elad Madmon.

Em relação a possíveis ausências, o goleiro Yoav Gerafi sofreu uma lesão no tendão da coxa na partida contra o Pafos, e seu substituto, Ofek Melika, foi expulso no mesmo jogo. Essa situação indica uma potencial fragilidade na meta da equipe.

Além disso, há menções a lesões de Aly Camara (com várias ocorrências ao longo do tempo) e I. Nicolaescu, embora o status atual para 5 de agosto de 2025 não seja totalmente claro para todos esses jogadores. Roy Revivo foi mencionado com uma lesão no ligamento cruzado em setembro de 2024 , mas aparece na provável escalação , sugerindo que ele se recuperou.

A lesão do goleiro titular Yoav Gerafi e a expulsão do substituto criam uma área de preocupação significativa para o Maccabi Tel Aviv. A ausência do goleiro principal pode impactar a confiança da defesa e a capacidade de organização na área.

Embora o Maccabi Tel Aviv seja o favorito, uma posição tão vital enfraquecida pode ser um ponto de vulnerabilidade que o Hamrun Spartans tentará explorar, especialmente através de bolas paradas ou chutes de média distância, oferecendo uma possível via para um resultado inesperado ou, no mínimo, uma partida mais equilibrada no placar.

Estilo de Jogo e Táticas

Sob a orientação de Zarko Lazetić, o Maccabi Tel Aviv geralmente adota uma formação 4-4-1-1, que enfatiza a solidez do meio-campo e a capacidade de realizar transições rápidas. A equipe busca um futebol baseado na posse de bola, com movimentos de ataque rápidos e incisivos, visando explorar as defesas adversárias.

O Maccabi Tel Aviv demonstra uma notável disciplina defensiva, com poucos cartões amarelos (apenas sete em cinco jogos recentes) e uma capacidade de manter os adversários sob pressão através de uma alta posse de bola, registrando mais de 400 passes por jogo.

A ênfase do Maccabi Tel Aviv na posse de bola e na disciplina defensiva, evidenciada por seu alto número de passes e baixo número de cartões, indica que a equipe tentará controlar o ritmo do jogo e limitar as oportunidades do Hamrun.

No entanto, a derrota para o Pafos sugere que, apesar do domínio da posse, eles podem ser vulneráveis a contra-ataques eficientes ou a momentos de falta de concentração, especialmente se o Hamrun conseguir explorar as laterais, que são apontadas como um ponto fraco na defesa do Maccabi.

O Confronto Direto e as Batalhas Táticas

Histórico de Confrontos Diretos

Não há informações disponíveis sobre confrontos anteriores entre Hamrun Spartans e Maccabi Tel Aviv. Este será o primeiro encontro entre as duas equipes em qualquer competição.

A ausência de histórico de confrontos diretos adiciona uma camada de imprevisibilidade ao jogo. Nenhuma das equipes terá um "manual" prévio sobre como o adversário se comporta em campo contra elas.

Isso pode levar a um início de jogo mais cauteloso, com ambas as equipes buscando entender o estilo e as tendências do oponente.

Para o Maccabi, isso significa não poder contar com um histórico de domínio, enquanto para o Hamrun, é uma oportunidade de surpreender, embora a diferença de qualidade individual ainda seja um fator preponderante.

Análise Comparativa de Pontos Fortes e Fracos

Hamrun Spartans:





Pontos Fortes: Demonstra resiliência em casa, evidenciada pela vitória nos pênaltis contra o Žalgiris. A equipe foca em jogadas de bola parada e contra-ataques, e a chegada do novo treinador e das contratações recentes pode trazer uma nova energia.







Pontos Fracos: Ofensiva limitada, com apenas dois gols marcados nos últimos cinco jogos. A equipe mostrou-se vulnerável contra adversários tecnicamente superiores, como nas derrotas por 0-3 para o Dynamo Kyiv. Além disso, a recente reestruturação do elenco e da comissão técnica pode resultar em uma falta de entrosamento inicial.





Maccabi Tel Aviv:





Pontos Fortes: Possui um elenco mais profundo e experiente em competições europeias. Demonstra forte domínio da posse de bola e capacidade de realizar transições rápidas e incisivas. A equipe estará altamente motivada para se redimir após a eliminação da Champions League.







Pontos Fracos: Apresenta vulnerabilidade na meta devido à lesão do goleiro titular e à expulsão do substituto. Mostrou inconsistência em jogos europeus de alta pressão, como na derrota para o Pafos. Pode haver uma complacência se a equipe subestimar o adversário.





Formações Táticas Esperadas

A seguir, são apresentadas as formações táticas para o confronto, com base nas informações disponíveis.

A formação 4-3-3 do Hamrun Spartans será provavelmente defensiva, buscando compactação e explorando os flancos para contra-ataques.

Já a formação 4-4-1-1 do Maccabi Tel Aviv visa a solidez no meio-campo e transições rápidas, com os laterais subindo quando possível para apoiar o ataque.

Duelos Individuais Chave

O resultado da partida poderá ser influenciado por alguns duelos individuais cruciais em campo:





Joseph Mbong (Hamrun) vs. Roy Revivo (Maccabi): Mbong é uma das principais ameaças pelos flancos para o Hamrun. Seu confronto com o lateral esquerdo Revivo, que se espera esteja totalmente recuperado de sua lesão , será fundamental para determinar a capacidade do Hamrun de criar perigo pelas laterais.







Meio-campo do Hamrun (Bjeličić, Šimkus, Garcia) vs. Meio-campo do Maccabi (Sissokho, Peretz): A capacidade do meio-campo do Hamrun de quebrar o ritmo do Maccabi e a criatividade de Garcia serão testadas contra a orquestração de Sissokho e Peretz, que são responsáveis por dominar a posse de bola e ditar o ritmo das transições ofensivas.







Ataque do Maccabi (Batista, Turgeman, Madmon) vs. Defesa do Hamrun (Polito, Bjeličić, Camenzuli): A força ofensiva do Maccabi enfrentará a defesa do Hamrun, que se mostrou vulnerável contra ataques incisivos do Dynamo Kyiv. A capacidade de Batista de explorar espaços e finalizar será vital para o Maccabi.





Hamrun Spartans x Maccabi Tel Aviv: Nosso Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Nâo



📊 Over/Under: Under 2.5 gols



🔀 Resultado Final: Vitória do Maccabi Tel Aviv



Hamrun Spartans x Maccabi Tel Aviv: Análise de Odds e Prognóstico de Apostas

As casas de apostas indicam o Maccabi Tel Aviv como o favorito claro para este confronto de ida. As odds para a vitória do Maccabi Tel Aviv rondam os 1.20, refletindo sua superioridade percebida.

Em contraste, as odds para a vitória do Hamrun Spartans estão em torno de 7.4, enquanto o empate é cotado entre 4.96.

No mercado de Total de Gols, há uma leve contradição nas sugestões. Algumas fontes indicam "Total abaixo de 3.0 gols" ou "abaixo de 3.5 gols" , enquanto outra sugere "Acima de 2.5 gols".

As odds para "Acima de 2.5 gols" são de 1.70, e para "Abaixo de 2.5 gols" são de 2.15. Para o mercado de "Ambas as Equipes Marcam" (BTTS), a opção "Não" é favorecida com odds de 1.61, enquanto "Sim" está em 2.30.











*Odds podem variar entre as casas de apostas.

Justificativas para as Tendências das Odds

O claro favoritismo do Maccabi Tel Aviv é justificado por sua maior profundidade de elenco, vasta experiência em competições europeias e uma superioridade técnica geral em comparação com o Hamrun Spartans.

A expectativa de poucos gols, ou de uma vitória unilateral do Maccabi, é influenciada pela notória dificuldade ofensiva do Hamrun, que marcou apenas dois gols em seus últimos cinco jogos , e pela disciplina defensiva do Maccabi.

A inconsistência nas odds de Total de Gols reflete a tensão entre a capacidade ofensiva do Maccabi e a fraqueza do ataque do Hamrun.

Palpites e Recomendações de Apostas

Com base na análise, algumas recomendações de apostas podem ser consideradas:





Palpite Principal: Vitória do Maccabi Tel Aviv (Moneyline) . Esta é a aposta considerada mais segura, dada a superioridade geral do Maccabi em termos de elenco e experiência.







Palpite Secundário: Handicap Asiático Maccabi Tel Aviv -1.5 Gols . Para aqueles que buscam retornos potencialmente mais altos, apostar no Maccabi Tel Aviv para vencer por uma margem de dois ou mais gols é uma opção sólida. Isso se baseia na capacidade ofensiva do time israelense e nas dificuldades do Hamrun em conter adversários mais fortes.







Palpite de Gols: Ambas as Equipes Marcam – Não . Dada a dificuldade do Hamrun em marcar contra adversários fortes e organizados , é provável que o Maccabi Tel Aviv consiga manter sua baliza a zero.







Palpite de Gols (Alternativo): Total de Gols Abaixo de 3.0 ou 3.5. Embora o Maccabi possa marcar, a dificuldade do Hamrun em contribuir para o placar geral pode manter o total de gols baixo. A aposta "Total Acima de 1.5" também é mencionada como uma tendência para ambas as equipes , o que sugere que, mesmo que o Hamrun não marque, o Maccabi pode superar a barreira de 1.5 gols por conta própria.





A contradição nas sugestões de "Total de Gols" (abaixo de 3.0/3.5 versus acima de 2.5) é um ponto crucial para o apostador.

Isso reflete a tensão entre a capacidade do Maccabi de marcar vários gols e a provável incapacidade do Hamrun de contribuir para o placar.

Se o Hamrun adotar uma postura extremamente defensiva para limitar os danos e manter a eliminatória viva para o jogo de volta, a partida pode ter poucos gols, favorecendo a aposta "abaixo" e um resultado de "Ambas as Equipes Marcam – Não".

No entanto, se o Maccabi conseguir quebrar a defesa cedo, pode haver uma goleada, empurrando o total para "acima".

Considerando o status de azarão do Hamrun, uma abordagem cautelosa e defensiva é a mais provável, o que apoiaria um menor número de gols totais e uma vitória do Maccabi com poucos gols sofridos.

Conclusão: Expectativas

O confronto entre Hamrun Spartans e Maccabi Tel Aviv na terceira rodada de qualificação da UEFA Europa League 2025/26 promete ser um teste de resiliência para a equipe maltesa e uma oportunidade de afirmação para os israelenses.

Apesar da vantagem de jogar em casa, o Hamrun Spartans enfrenta um desafio considerável contra um adversário que possui maior qualidade individual e uma experiência mais consolidada em competições europeias. A capacidade do Hamrun de se defender de forma compacta e de explorar os poucos contra-ataques que surgirem será fundamental para manter a eliminatória em aberto para a partida de volta.

O Maccabi Tel Aviv, por sua vez, buscará impor seu ritmo de jogo e sua superioridade técnica para garantir uma vantagem confortável na primeira mão, especialmente após a decepção de sua eliminação precoce na Liga dos Campeões. A atenção à sua situação de goleiros, com a lesão do titular e a suspensão do substituto, será crucial, pois pode representar um ponto de vulnerabilidade a ser explorado pelo adversário.

A ausência de um histórico de confrontos diretos entre as duas equipes adiciona um elemento de novidade e imprevisibilidade ao duelo. No entanto, a análise da forma recente e da qualidade do elenco aponta para uma vitória do Maccabi Tel Aviv. É provável que o placar reflita a diferença de nível entre as equipes, possivelmente com uma margem de gols favorável aos israelenses, mas sem uma explosão ofensiva por parte do time maltês, que deve priorizar a contenção.

Este jogo é o primeiro passo crucial para ambas as equipes em suas aspirações de alcançar a fase de grupos da Liga Europa 2025/26, com implicações financeiras e de prestígio significativas para os dois clubes.