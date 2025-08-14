Hammarby x Rosenborg: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Hammarby x Rosenborg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Hammarby e Rosenborg se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Tele2 Arena, em Estocolmo, Suécia.

O Hammarby quer aproveitar o mando de campo e o gramado sintético para largar na frente, após o empate na ida.

Já o Rosenborg, tradicional clube norueguês, aposta na experiência internacional para tentar um bom resultado fora de casa.

Hammarby x Rosenborg Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Hammarby – odd pagando 2.05 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.75 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.85 na bet365

Vitória do Hammarby - odd pagando 2.05

O fator casa e o apoio da torcida podem ser determinantes para o Hammarby buscar um resultado positivo e chegar com vantagem para o jogo de volta.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75

Tanto Hammarby quanto Rosenborg têm boas peças ofensivas e costumam criar chances. A expectativa é de que ambos balancem as redes.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85

Com dois ataques fortes e defesas que podem ceder espaços, o jogo tem potencial para ser movimentado, com pelo menos três gols.

Hammarby x Rosenborg: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Hammarby x Rosenborg pela Liga Conferência (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tele2 Arena, Estocolmo, Suécia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Hammarby x Rosenborg: Escalações prováveis

Hammarby: Warner Hahn; Victor Eriksson, Ibrahima Breze, Shaquille Pinas, Pavle Vagic; Nahir Besara, Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson, Sebastian Tounekti; Paulos Abraham, Montader Madjed.

Rosenborg: Sander Tangvik; Aslak Witry, Mikkel Ceide, Adrian Pereira, Tomas Nemcik; Simen Nordli, Ole Selnaes, Santeri Vaananen, Emil Ceide; Dino Islamovic, Jesper Reitan-Sunde.