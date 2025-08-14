Assine UOL
Hammarby FF
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
UEFA Europa Conference League - World Wide
Rosenborg
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
3.5
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.4
2
3.91
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.89
x
3.5
2
4.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.87
x
3.4
2
4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.92
x
3.45
2
3.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 09:00

Hammarby x Rosenborg: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Alex Alves
Autor
Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Hammarby x Rosenborg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Hammarby e Rosenborg se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Tele2 Arena, em Estocolmo, Suécia.


O Hammarby quer aproveitar o mando de campo e o gramado sintético para largar na frente, após o empate na ida.


Já o Rosenborg, tradicional clube norueguês, aposta na experiência internacional para tentar um bom resultado fora de casa.


Hammarby x Rosenborg Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Hammarby – odd pagando 2.05 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.75 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.85 na bet365


Vitória do Hammarby - odd pagando 2.05


O fator casa e o apoio da torcida podem ser determinantes para o Hammarby buscar um resultado positivo e chegar com vantagem para o jogo de volta.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75


Tanto Hammarby quanto Rosenborg têm boas peças ofensivas e costumam criar chances. A expectativa é de que ambos balancem as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85


Com dois ataques fortes e defesas que podem ceder espaços, o jogo tem potencial para ser movimentado, com pelo menos três gols.


Hammarby x Rosenborg: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Hammarby x Rosenborg pela Liga Conferência (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tele2 Arena, Estocolmo, Suécia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Hammarby x Rosenborg: Escalações prováveis


Hammarby: Warner Hahn; Victor Eriksson, Ibrahima Breze, Shaquille Pinas, Pavle Vagic; Nahir Besara, Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson, Sebastian Tounekti; Paulos Abraham, Montader Madjed.


Rosenborg: Sander Tangvik; Aslak Witry, Mikkel Ceide, Adrian Pereira, Tomas Nemcik; Simen Nordli, Ole Selnaes, Santeri Vaananen, Emil Ceide; Dino Islamovic, Jesper Reitan-Sunde.

Ver mais Ver menos

Hammarby FF x Rosenborg: Palpite do Dia

Hammarby FF Vence
Superbet logo
1.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Ararat-Armenia - Sparta Praha
2
1.57
Zulte Waregem - Club Brugge KV
2
1.51
CSA - Ituano
1
1.95
Múltipla
4.62
x
Aposta
20
=
Ganhos
92.46
Apostar agora

Hammarby FF x Rosenborg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Hammarby FF x Rosenborg: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Rosenborg
0 - 0
Hammarby FF

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Hammarby FF
Empate
Rosenborg

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Celje
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
FC Lugano
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

FC Lugano Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Corinthians W
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Bahia W
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V

Corinthians W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Morocco
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Zambia
  • D
  • D
  • E
  • E
  • D

Morocco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aldosivi
  • D
  • D
  • E
  • D
  • E
-
Belgrano Cordoba
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V

Belgrano Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Austria Vienna
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Baník Ostrava
  • D
  • V
  • E
  • D
  • E

Austria Vienna Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Maccabi Tel Aviv
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Hamrun Spartans
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D

Maccabi Tel Aviv Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Corinthians
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Bahia
  • V
  • E
  • E
  • V
  • V

Corinthians Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estrela
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Benfica
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Benfica Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites