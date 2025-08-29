- E
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- E
- V
Hamburg x St. Pauli: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Bundesliga (29/08)
Hamburg x St. Pauli: veja o palpite odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, com transmissão ao vivo pelo Disney+.
O grande Dérbi de Hamburgo agita a rodada da Bundesliga. As duas equipes da cidade chegam para o clássico em pé de igualdade, com 1 ponto cada, após empates na primeira rodada. O confronto vale mais do que os três pontos: vale a supremacia local e a chance de conquistar a primeira vitória na temporada sobre o maior rival.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Hamburg x St. Pauli Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.87 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.40 na Betnacional
Para as apostas em Hamburg x St. Pauli, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que aponta para jogos extremamente abertos e com muitos gols.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70
Esta é a aposta mais forte para o clássico. O palpite de "Ambas Marcam" se concretizou nos últimos seis confrontos diretos entre as equipes.
O St. Pauli vem de um empate em 3 a 3, mostrando seu poder de fogo e sua vulnerabilidade. Em um dérbi, a intensidade costuma gerar gols para os dois lados.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.87
Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" também foi vencedor nos últimos seis dérbis de Hamburgo.
São jogos tradicionalmente repletos de ação e com placares movimentados, como 4 a 3 e 3 a 2. A tendência de um jogo com no mínimo três gols é altíssima.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.40
Para quem busca uma aposta de valor, o empate é uma ótima opção. Os dois times começaram o campeonato com um empate e sabem que uma derrota no clássico pode ter um peso muito grande.
O equilíbrio é a marca do confronto, e um novo empate, especialmente um placar de 2 a 2, é um resultado muito plausível.
Hamburg x St. Pauli: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Hamburg x St. Pauli ao vivo no Disney+. O jogo começa às 15h30, nesta sexta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Hamburg x St. Pauli - Bundesliga
- 📅 Data: 29/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Volksparkstadion, Hamburgo
- 📺 Onde vai passar: Disney+
Hamburg x St. Pauli: Últimos 5 jogos entre os times
- 03/05/2024 - Hamburg 1-0 St. Pauli
- 01/12/2023 - St. Pauli 2-2 Hamburg
- 21/04/2023 - Hamburg 4-3 St. Pauli
- 14/10/2022 - St. Pauli 3-0 Hamburg
- 21/01/2022 - Hamburg 2-1 St. Pauli
Hamburg x St. Pauli: Quem Ganha? Melhores Odds
O Hamburg é o favorito para vencer o clássico por jogar em casa, com uma probabilidade de 42,2%. O St. Pauli tem 33,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29,4%.
- 🏆 Hamburg vence, odd 2.37 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.40 na Superbet
- 👀 St. Pauli vence, odd 3.00 na F12.bet
Hamburger SV x FC St. Pauli: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Hamburger SV x FC St. Pauli: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Hamburger SV x FC St. Pauli: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- D
- E
- D
- E
- D
- E
- E
Newcastle Vence
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Brentford Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- E
Marseille Vence
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- E
- D
- E
- V
River Plate Vence
- D
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- E
- E
- V
Rosario Central Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
Al-Hilal Saudi FC Vence
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- V
FC Juarez Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
Real Madrid Vence