Hamburg x St. Pauli: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Bundesliga (29/08)

Hamburg x St. Pauli: veja o palpite odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, com transmissão ao vivo pelo Disney+.

O grande Dérbi de Hamburgo agita a rodada da Bundesliga. As duas equipes da cidade chegam para o clássico em pé de igualdade, com 1 ponto cada, após empates na primeira rodada. O confronto vale mais do que os três pontos: vale a supremacia local e a chance de conquistar a primeira vitória na temporada sobre o maior rival.

Hamburg x St. Pauli Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.87 na Bet365



💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.40 na Betnacional



Para as apostas em Hamburg x St. Pauli, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que aponta para jogos extremamente abertos e com muitos gols.

🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70

Esta é a aposta mais forte para o clássico. O palpite de "Ambas Marcam" se concretizou nos últimos seis confrontos diretos entre as equipes.

O St. Pauli vem de um empate em 3 a 3, mostrando seu poder de fogo e sua vulnerabilidade. Em um dérbi, a intensidade costuma gerar gols para os dois lados.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.87

Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" também foi vencedor nos últimos seis dérbis de Hamburgo.

São jogos tradicionalmente repletos de ação e com placares movimentados, como 4 a 3 e 3 a 2. A tendência de um jogo com no mínimo três gols é altíssima.

💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.40

Para quem busca uma aposta de valor, o empate é uma ótima opção. Os dois times começaram o campeonato com um empate e sabem que uma derrota no clássico pode ter um peso muito grande.

O equilíbrio é a marca do confronto, e um novo empate, especialmente um placar de 2 a 2, é um resultado muito plausível.

Hamburg x St. Pauli: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Hamburg x St. Pauli ao vivo no Disney+. O jogo começa às 15h30, nesta sexta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Hamburg x St. Pauli - Bundesliga

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Volksparkstadion, Hamburgo

📺 Onde vai passar: Disney+



Hamburg x St. Pauli: Últimos 5 jogos entre os times



03/05/2024 - Hamburg 1-0 St. Pauli



01/12/2023 - St. Pauli 2-2 Hamburg



21/04/2023 - Hamburg 4-3 St. Pauli



14/10/2022 - St. Pauli 3-0 Hamburg



21/01/2022 - Hamburg 2-1 St. Pauli



Hamburg x St. Pauli: Quem Ganha? Melhores Odds

O Hamburg é o favorito para vencer o clássico por jogar em casa, com uma probabilidade de 42,2%. O St. Pauli tem 33,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29,4%.