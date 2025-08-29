Assine UOL
Hamburger SV
Bundesliga - Germany
Volksparkstadion
FC St. Pauli
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
Hamburg x St. Pauli: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Bundesliga (29/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Hamburg x St. Pauli: veja o palpite odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, com transmissão ao vivo pelo Disney+.


O grande Dérbi de Hamburgo agita a rodada da Bundesliga. As duas equipes da cidade chegam para o clássico em pé de igualdade, com 1 ponto cada, após empates na primeira rodada. O confronto vale mais do que os três pontos: vale a supremacia local e a chance de conquistar a primeira vitória na temporada sobre o maior rival.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Hamburg x St. Pauli Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.87 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.40 na Betnacional


Para as apostas em Hamburg x St. Pauli, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos, que aponta para jogos extremamente abertos e com muitos gols.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.70


Esta é a aposta mais forte para o clássico. O palpite de "Ambas Marcam" se concretizou nos últimos seis confrontos diretos entre as equipes.


O St. Pauli vem de um empate em 3 a 3, mostrando seu poder de fogo e sua vulnerabilidade. Em um dérbi, a intensidade costuma gerar gols para os dois lados.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.87


Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" também foi vencedor nos últimos seis dérbis de Hamburgo.


São jogos tradicionalmente repletos de ação e com placares movimentados, como 4 a 3 e 3 a 2. A tendência de um jogo com no mínimo três gols é altíssima.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.40


Para quem busca uma aposta de valor, o empate é uma ótima opção. Os dois times começaram o campeonato com um empate e sabem que uma derrota no clássico pode ter um peso muito grande.


O equilíbrio é a marca do confronto, e um novo empate, especialmente um placar de 2 a 2, é um resultado muito plausível.


Hamburg x St. Pauli: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Hamburg x St. Pauli ao vivo no Disney+. O jogo começa às 15h30, nesta sexta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Hamburg x St. Pauli - Bundesliga

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Volksparkstadion, Hamburgo

  • 📺 Onde vai passar: Disney+


Hamburg x St. Pauli: Últimos 5 jogos entre os times



  • 03/05/2024 - Hamburg 1-0 St. Pauli

  • 01/12/2023 - St. Pauli 2-2 Hamburg

  • 21/04/2023 - Hamburg 4-3 St. Pauli

  • 14/10/2022 - St. Pauli 3-0 Hamburg

  • 21/01/2022 - Hamburg 2-1 St. Pauli


Hamburg x St. Pauli: Quem Ganha? Melhores Odds


O Hamburg é o favorito para vencer o clássico por jogar em casa, com uma probabilidade de 42,2%. O St. Pauli tem 33,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29,4%.



  • 🏆 Hamburg vence, odd 2.37 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.40 na Superbet

  • 👀 St. Pauli vence, odd 3.00 na F12.bet

Hamburger SV x FC St. Pauli: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.2
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Hamburger SV x FC St. Pauli: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Hamburger SV x FC St. Pauli: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2023 2. Bundesliga
Hamburger SV
1 - 0
FC St. Pauli
2023 2. Bundesliga
FC St. Pauli
2 - 2
Hamburger SV
2022 2. Bundesliga
Hamburger SV
4 - 3
FC St. Pauli
2022 2. Bundesliga
FC St. Pauli
3 - 0
Hamburger SV
2021 2. Bundesliga
Hamburger SV
2 - 1
FC St. Pauli

