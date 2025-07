Ham-Kam x Brann: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Noruega - 05/07

Confira os melhores Palpites Ham-Kam x Brann! ⚽🇳🇴



🏟️ Estádio: Briskeby Arena

Briskeby Arena

📅 Data e Hora: 05 de julho de 2025 às 09h (horário de Brasília)

05 de julho de 2025 às 09h (horário de Brasília)

🏆 Competição: Campeonato Norueguês - Eliteserien



O Ham-Kam recebe o Brann no Estáfio Briskeby num duelo que coloca frente a frente duas equipas em situações distintas na tabela da Eliteserien - Campeonato da Noruega.

O Ham-Kam ocupa a 13.ª posição, somando apenas 12 pontos em 11 jogos, e luta para se afastar da zona de perigo. Apesar de ter mostrado alguma reação recente, com duas vitórias nos últimos cinco jogos, a equipa ainda tem dificuldades defensivas, com 21 golos sofridos.

Já o Brann faz uma campanha sólida e está na vice-liderança do campeonato, com 26 pontos em 13 partidas. A equipa visitante chega motivada após vencer três dos últimos cinco jogos e busca encurtar a distância para o líder Viking. O Brann, embora consistente no ataque com 23 golos marcados, também tem mostrado fragilidades defensivas, o que pode abrir espaço para um confronto com golos dos dois lados.

Ham-Kam x Brann - Palpites - Campeonato Norueguês



⚽ Ambas as Equipes Marcam: SIM 🔥



⚽ Resultado Final - Vitória do Brann



⚽ Over 2.5 Gols 🎯



⚽ Handicap Asiático - Brann -0.5 🎲



⚽ Total de Escanteios - Mais de 10.5 🚩



⚽ Brann Marca Mais de 1.5 Golos 🎯



👟 Golo de Bård Finne (Brann) ⚽



⚽ Ham-Kam Marca pelo Menos 1 Golo 💚



🟨 Mais de 3.5 Cartões na Partida 🟧



Usamos estatística e consultamos mercados das casas de apostas para criar estes palpites.

Dicas: Procure por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Ham-Kam x Brann - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.