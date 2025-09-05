Haiti x Honduras Palpite; Odds 3+, 7+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo

Haiti e Honduras se enfrentam no sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 21h (horário de Brasília) no Stadion Ergilio Hato, em Willemstad, Curaçao. A transmissão do jogo será pelo canal GOAT.

O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando uma vaga na próxima fase. O Haiti, jogando em casa, tenta se aproveitar do apoio da torcida para somar pontos importantes. Já Honduras, precisa mostrar sua força para conseguir um bom resultado fora de casa.

Confira nossos palpites de Haiti x Honduras, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Haiti x Honduras: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Haiti x Honduras, analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas dos confrontos diretos. Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances de gols para ambos os lados.



🎯 Ambos marcam Sim - odd 2.20



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.00



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.80



Palpites Alternativos Haiti x Honduras

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que o jogo terá um ritmo intenso, com chances de gols e cartões. Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem acompanha de perto as seleções. O confronto entre Haiti e Honduras tem tudo para ser agitado.



🎯 Haiti vence e ambos marcam - odd 4.50



🎯 Honduras vence ou empata e mais de 2.5 gols - odd 3.80



🎯 Total de cartões acima de 5.5 - odd 3.00



Super Palpites Haiti x Honduras

- 🚀 Haiti vence por 2 gols de diferença - odd 7.50

⚖️ Palpites de Odds Médias Haiti x Honduras



🔵 **Haiti vence o 1º tempo** - odd 2.90



🟢 **Ambos marcam no 2º tempo** - odd 3.00



🟡 **Total de escanteios acima de 9.5** - odd 2.75



🚀 Palpites de Odds Altas Haiti x Honduras



🔵 Placar correto: 2-1 Haiti - odd 8.00



🟢 Honduras vence e ambos marcam - odd 6.50



🟡 Jogador a marcar: Duckens Nazon - odd 5.50



Haiti x Honduras: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Haiti x Honduras - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 21h (horário de Brasília)



🏟️ Local:Stadion Ergilio Hato, Willemstad



📺 Transmissão: Canal Goat



Como Haiti e Honduras Chegam Para o Confronto

O Haiti busca um bom resultado em casa para iniciar a competição com o pé direito e mostrar sua força. A equipe tem se preparado para este confronto, visando a classificação para a próxima fase. Honduras, por sua vez, chega com a intenção de surpreender o adversário e somar pontos importantes fora de casa. A equipe está confiante e motivada para enfrentar o Haiti, buscando um bom desempenho nas Eliminatórias.

Últimos Jogos do Haiti

O Haiti tem oscilado nos seus últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas, mostrando um desempenho irregular. A equipe precisa melhorar sua consistência para obter resultados positivos nas Eliminatórias. Nos últimos confrontos, o Haiti tem apresentado dificuldades em manter um bom ritmo de jogo. A equipe precisa de um ajuste tático para melhorar seu desempenho e buscar a vitória contra Honduras.



✅ Haiti 2x1 Trinidad e Tobago - Amistoso



❌ Haiti 0x1 Estados Unidos - Amistoso



🟡 Haiti 1x1 Jamaica - Amistoso



✅ Haiti 3x0 Bahamas - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ Haiti 0x2 Canadá - Eliminatórias da Copa do Mundo



Últimos Jogos do Honduras

Honduras vem de resultados mistos, mostrando um desempenho consistente em alguns momentos e com dificuldades em outros jogos. A equipe precisa encontrar o equilíbrio para alcançar seus objetivos nas Eliminatórias. Nos últimos jogos, Honduras tem enfrentado desafios, mas busca se fortalecer para os próximos confrontos. A equipe precisa melhorar seu desempenho para garantir a classificação para a próxima fase.



❌ México 2x0 Honduras - Amistoso



✅ Honduras 3x1 El Salvador - Amistoso



🟡 Honduras 0x0 Costa Rica - Amistoso



✅ Honduras 2x0 Guatemala - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ Honduras 1x2 Panamá - Eliminatórias da Copa do Mundo



Nossa Opinião para Haiti x Honduras

Acreditamos que o jogo será equilibrado, com chances de gols para ambas as equipes. O Haiti, jogando em casa, pode ter uma leve vantagem, mas Honduras tem condições de surpreender. Esperamos um jogo disputado, com boas oportunidades de apostas. Analisando os dados, a partida tem tudo para ser um bom espetáculo para os fãs de futebol. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.