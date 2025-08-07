Assine UOL
BK Hacken
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E
UEFA Europa League - World Wide
Bravida Arena
Brann
  • V
  • E
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
3.5
2
2.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.5
2
2.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 11:50

Hacken x Brann: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Europa

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Hacken e Brann se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Europa. O confronto acontece às 14h (horário de Brasília) na Bravida Arena, na Suécia. O jogo não tem transmissão confirmada para o Brasil.


Confira os melhores palpite para Hacken x Brann, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Palpites de Hacken x Brann: Nossas 3 Melhores Dicas


Considerando o desempenho recente das equipes em suas respectivas ligas e o potencial ofensivo de ambos os times, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida da Liga Europa.



  • Resultado Final: Hacken - Odd de 2.05 na Stake

  • Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.75 na Novibet

  • Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.51 na Betnacional


Palpites Alternativos Hacken x Brann


Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Hacken x Brann. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de escanteios e o resultado do primeiro tempo, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



  • Hacken vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.20 na Superbet

  • Handicap Asiático: Hacken -1.5 - Odd de 3.25 na Novibet

  • Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.83 na Stake


Palpites de Odds Baixas Hacken x Brann


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes para oferecer opções seguras.



  • Dupla Chance: Hacken ou Empate - Odd de 1.30 na Superbet

  • Hacken marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte

  • Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet


Palpites de Odds Médias Hacken x Brann


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



  • Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Hacken/Hacken - Odd de 3.00 na Stake

  • Total de Gols do Hacken - Acima de 1.5 - Odd de 2.00 na Novibet

  • Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.10 na Superbet


Palpites de Odds Altas Hacken x Brann


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



  • Resultado Exato: 2-1 para o Hacken - Odd de 8.50 na Novibet

  • Brann vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 5.50 na Stake

  • Intervalo/Resultado Final - X/1 - Odd de 6.00 na Superbet


Informações do Jogo: Hacken x Brann: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Hacken x Brann - Liga Europa (pré-eliminatória)

  • Data: 07/08/2025

  • Horário: 14h (horário de Brasília)

  • Local: Bravida Arena, Gotemburgo (Suécia)

  • Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil


Como Hacken e Brann Chegam Para o Confronto


O Hacken, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe sueca é conhecida por seu estilo de jogo ofensivo e de alta intensidade, buscando o ataque desde o início para abrir o placar e tentar garantir um bom resultado para a partida de volta.


O Brann, por sua vez, também é um time com um bom histórico recente. A equipe norueguesa deve adotar uma postura um pouco mais cautelosa, mas sem abrir mão de atacar. O Brann buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio, o que pode incluir um empate ou uma derrota por placar mínimo.


* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

BK Hacken x Brann: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Ceilândia - Água Santa
1
1.9
PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam
1
1.22
Altos - Independência
1
1.4
Múltipla
3.25
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.90
Apostar agora

BK Hacken x Brann: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

BK Hacken x Brann: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Brann
0 - 0
BK Hacken

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
BK Hacken
Empate
Brann

Jogos do Dia

Atletico Tucuman
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rosario Central
  • E
  • V
  • E
  • D
  • D

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lanus
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Talleres Cordoba
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V

Lanus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Philadelphia Union
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Toronto FC
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D

Philadelphia Union Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gent
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Union St. Gilloise
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Union St. Gilloise Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Boca Juniors
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Racing Club
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Boca Juniors Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
St. Louis City
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Nashville SC
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D

Nashville SC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites