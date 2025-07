Häcken x Anderlecht: Palpite, Odds e Onde Assistir - Liga Europa

O Häcken recebe o Anderlecht nesta quinta-feira, 31 de julho, no jogo de volta da segunda fase preliminar da Liga Europa 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília) na Bravida Arena, com transmissão gratuita pelo YouTube (canal Lance!).

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Häcken entra em campo precisando de ao menos dois gols de diferença para avançar. Já o Anderlecht, que venceu em casa, joga por um simples empate para garantir a vaga.

A seguir, você confere nosso palpite para Häcken x Anderlecht, as melhores dicas de apostas, odds atualizadas e também onde assistir à partida ao vivo.

Palpites de Häcken x Anderlecht: Nossas 3 Melhores Dicas

Com o cenário do confronto definido, é hora de pensar em quais mercados podem oferecer boas oportunidades. As odds da Superbet já mostram o favoritismo leve do Anderlecht, mas o fator casa pode pesar a favor dos suecos.



🎯 Ambas equipes marcam (BTTS: Sim) - odd 1.60



🎯 Dupla Chance: Häcken ou Empate (1X) - odd 1.65



🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.69



Palpites Alternativos Häcken x Anderlecht

Se você está buscando mercados diferentes para fugir do óbvio, há boas possibilidades com foco em desempenho parcial, gols por equipe e apostas mais específicas.

🎯 Total de Gols do Häcken: Mais de 1.5 - odd 2.50

🎯 Resultado do 1º tempo: Häcken - odd 3.70

🎯 Primeiro a Marcar: Häcken - odd 2.70

💰 Palpites de Odds Baixas Häcken x Anderlecht

Essas são opções para quem prefere apostas mais conservadoras, com menor risco.



🔵 Dupla chance: Anderlecht ou Empate (X2) - odd 1.28



🟢 Ambas marcam (Sim) - odd 1.60



🟡 Mais de 2.5 gols - odd 1.69



⚖️ Palpites de Odds Médias Häcken x Anderlecht

Aqui listamos mercados que exigem mais cautela, mas que podem gerar retorno interessante.



🔵 Empate - odd 3.45



🟢 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.50



🟡 Placar Exato 2-1 para Häcken - odd 9.80



🚀 Palpites de Odds Altas Häcken x Anderlecht

As apostas de odds mais ousadas, ideais para múltiplas ou quem busca retorno alto com pouco risco.



🔵 Placar exato 3-2 Häcken - odd 28.00



🟢 Total de Gols: Exatamente 5 - odd 12.00



🟡 Häcken vence ambos os tempos - odd 10.50



Informações do Jogo: Häcken x Anderlecht: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Häcken x Anderlecht - Liga Europa - Pré-Eliminatória

📅 Data: 31/07/2025

⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Bravida Arena, Suécia

📺 Transmissão: YouTube (canal Lance!)



Como Häcken e Anderlecht Chegam Para o Confronto

O Häcken vem de uma dura goleada sofrida no campeonato sueco (1-6 contra o Djurgården), levantando dúvidas sobre sua consistência defensiva. Apesar disso, a equipe mostra força ofensiva em casa, com média de 2 gols marcados por jogo como mandante.

O Anderlecht chega em melhor momento, vindo de uma vitória expressiva por 5-2 sobre o Westerlo. A equipe belga tem média de 2.5 gols por jogo nos últimos dois compromissos, e, apesar da campanha irregular no fim da última temporada, parece mais encaixada para essa fase inicial da Liga Europa.

Lembre-se que apostas são uma forma de entretenimento. Pratique sempre o Jogo Responsável.