Gyori Eto x Rapid Viena: Palpite, Odds +6, +8, Onde Assistir Liga Conferência (21/08)

Confira palpite para Gyori Eto x Rapid Viena, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Gyori Eto e Rapid Viena se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga Conferência antes da fase principal nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, às 14h (horário de Brasília), no ETO FC Gyor. Gyori Eto x Rapid Viena terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça da Novibet.

Palpites de Gyori Eto x Rapid Viena: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26, analisamos o desempenho de Gyori Eto e Rapid Viena para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols marcados e sofridos, e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Rapid Viena - Odd de 2.40 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.88 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.69 na Betnacional



Palpites Alternativos Gyori Eto x Rapid Viena

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Rapid Viena -0.5 - Odd de 1.95 na Novibet



⚽ Rapid Viena vence e Total de Gols Acima de 2.5 - Odd de 2.50 na Superbet



⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.89 na Stake



Palpites de Odds Baixas Gyori Eto x Rapid Viena



⚽ Dupla Chance: Rapid Viena ou Empate - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



⚽ Rapid Viena marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na BetNacional



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.22 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.

Palpites de Odds Médias Gyori Eto x Rapid Viena



⚽ Rapid Viena vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 4.20 na Stake



⚽ Rapid Viena vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.75 na Novibet



⚽ 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.65 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Gyori Eto x Rapid Viena



⚽ Resultado Exato: 1x2 para o Rapid Viena - Odd de 8.46 na Esportes da Sorte



⚽ 10 Minuto - Resultado - Rapid Viena - Odd de 8.33 na Betnacional



⚽ Intervalo/Resultado Final - Empate/Rapid Viena - Odd de 6.00 na Stake



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Rapid Viena.

Informações do Jogo: Gyori Eto x Rapid Viena: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Gyori Eto x Rapid Viena - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 21/08/2025

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: ETO FC Gyor, Győr (Hungria)

Transmissão: Novibet



Como assistir Gyori Eto x Rapid Viena

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo. Você ainda pode acompanhar outros jogos da Liga Conferência Ao Vivo e de graça.

Como Gyori Eto e Rapid Viena Chegam Para o Confronto

O Gyori Eto, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe húngara tem uma média de 1.8 gols marcados e 1.3 gols sofridos. A média de 7.5 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. O Gyori Eto buscará impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar.

O Rapid Viena, por sua vez, tem um ataque mais forte, com uma média de 2.5 gols marcados e 6.0 chutes no gol, o que aponta para um volume ofensivo considerável. A equipe austríaca tem uma defesa mais vulnerável, com 1.5 gols sofridos em média. A média de 9.3 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Rapid Viena buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio.