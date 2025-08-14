Assine UOL
Gyori ETO FC
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
ETO Park
AIK Stockholm
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 12:30

Gyori ETO FC x AIK: Palpite, Odds Altas +9, Onde Assistir - Liga Conferência (14/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Gyori ETO FC x AIK com odds altas e palpite placar exato para o duelo deste dia, 14/08 pelas 14h (Brasília). 


O duelo acontece pela fase preliminar da Liga Conferência, prometendo equilíbrio entre os clubes húngaro e sueco.


O Gyori ETO FC joga em casa e conta com apoio da torcida para buscar a classificação, enquanto o AIK chega com mais experiência em competições europeias. Este artigo traz análise completa do momento das equipes, palpites do dia, mercados com odds altas e onde assistir ao vivo.


A seguir, você verá os melhores palpites e odds altas para investir de forma consciente, além de informações completas sobre a partida e estatísticas relevantes.


Gyori ETO FC x AIK Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Dupla Hipótese Gyori ETO FC ou Empate - odd 1.33
🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.87
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 2.13


O palpite do dia para este confronto considera o fator casa do Gyori ETO FC, que vem com bom retrospecto como mandante, e o ataque do AIK, que costuma marcar mesmo fora. A expectativa é de um jogo aberto, com chances para ambos os lados e possibilidade de mais de dois gols.


🚀 Gyori ETO FC x AIK Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Placar exato 2-1 Gyori ETO FC odd 9.56
🟢 Palpite: Empate e ambas marcam  odd 4.34
🟡 Palpite: AIK vence e ambas marcam  odd 6.14


Esses mercados apresentam risco elevado, mas se encaixam no histórico recente das equipes, que têm média alta de gols sofridos e jogos decididos por margens curtas.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Gyori ETO FC x AIK


🔥 Placar exato 2-0 Gyori ETO FC  odd 10.72


O Gyori ETO FC, jogando em casa, pode explorar a fragilidade defensiva do AIK em jogos fora. Apesar de difícil, a aposta no 2-0 tem valor para quem busca retorno alto com investimento reduzido.


💰 Palpites de Odds Baixas Gyori ETO FC x AIK


🔵 Mais de 1.5 gols odd 1.37
🟢 AIK para marcar ao menos 1 gol odd 1.39
🟡 Gyori ETO FC ou AIK (Dupla Hipótese) odd 1.29


Informações do Jogo: Gyori ETO FC x AIK – Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Gyori ETO FC x AIK - Liga Conferência

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: ETO FC Győr, Hungria

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir Gyori ETO FC x AIK


No momento, não há transmissão confirmada em TV aberta ou fechada.


É possível que casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet disponibilizem vídeo ao vivo para usuários cadastrados.


Como Gyori ETO FC e AIK Chegam Para o Confronto


O Gyori ETO FC chega com moral após bons resultados recentes na liga nacional e aposta na força de seu ataque para surpreender o AIK. O time tem se mostrado consistente como mandante, mas precisa corrigir falhas defensivas para evitar surpresas.


AIK Stockholm vem de partidas equilibradas na liga sueca e conta com jogadores experientes no elenco. Fora de casa, o rendimento é irregular, mas a equipe costuma marcar gols, mesmo quando enfrenta pressão adversária.

Gyori ETO FC x AIK Stockholm: Palpite do Dia

Empate
3.2
Apostar agora

Gyori ETO FC x AIK Stockholm: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gyori ETO FC x AIK Stockholm: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
AIK Stockholm
2 - 1
Gyori ETO FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gyori ETO FC
Empate
AIK Stockholm

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é fundamental manter o controle e nunca investir mais do que pode perder. Respeite sempre o Jogo Responsável e aposte de forma consciente.

