Guingamp x Red Star: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 2 (23/08)

Guingamp x Red Star: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 3ª rodada da Ligue 2 2025/26. A bola rola às 09h00 (horário de Brasília), no Stade du Roudourou, com transmissão ao vivo pela ESPN no Disney+.

Tanto o Guingamp, em 13º, quanto o Red Star, em 15º, somaram somente um ponto nas duas primeiras rodadas e precisam de um resultado positivo para subir na tabela. O histórico do confronto, porém, aponta um favoritismo surpreendente para o time visitante.

Guingamp x Red Star Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.89 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Bet365



💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Red Star (X2), odd pagando 1.86 na Betnacional



Para as apostas em Guingamp x Red Star, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos extremamente abertos e com muitos gols entre as equipes.

🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.89

O retrospecto deste confronto é de placares muito movimentados. Os dois últimos jogos entre eles tiveram 4 e 7 gols, respectivamente.

Além disso, o último jogo do Guingamp em casa foi um empate em 3 a 3, e a última partida do Red Star teve 4 gols. Tudo indica que teremos mais uma partida com as redes balançando várias vezes.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83

Com jogos tão abertos, a aposta para que ambos os times marquem é uma consequência natural. Nos dois confrontos diretos anteriores, as duas equipes marcaram.

Com as defesas de ambos os times se mostrando vulneráveis neste início de temporada, a chance de um novo jogo com gols para os dois lados é altíssima.

💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Red Star (X2), odd pagando 1.86

Esta é uma aposta de grande valor que vai contra o favoritismo do time da casa. O Red Star venceu os dois últimos confrontos diretos contra o Guingamp.

Mesmo que as casas de apostas apontem o Guingamp como favorito, o histórico recente mostra que o Red Star sabe como vencer este duelo. A aposta de que eles não perdem o jogo tem uma odd excelente.

Guingamp x Red Star: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Guingamp x Red Star ao vivo na ESPN através do Disney+. O jogo começa às 09h00, neste sábado.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Guingamp x Red Star - Ligue 2

📅 Data: 23/08/2025

⏰ Horário: 09h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade du Roudourou, Guingamp

📺 Onde vai passar: ESPN (no Disney+)



Guingamp x Red Star: Últimos jogos entre os times



01/03/2025 - Red Star 3-1 Guingamp



30/08/2024 - Guingamp 3-4 Red Star



Guingamp x Red Star: Quem Ganha? Melhores Odds

O Guingamp é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 55,6%. O Red Star corre por fora com 23,8% de chances, apesar do bom retrospecto, enquanto o empate está cotado em 27,4%.