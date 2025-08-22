- D
Guingamp x Red Star: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 2 (23/08)
Guingamp x Red Star: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 3ª rodada da Ligue 2 2025/26. A bola rola às 09h00 (horário de Brasília), no Stade du Roudourou, com transmissão ao vivo pela ESPN no Disney+.
Tanto o Guingamp, em 13º, quanto o Red Star, em 15º, somaram somente um ponto nas duas primeiras rodadas e precisam de um resultado positivo para subir na tabela. O histórico do confronto, porém, aponta um favoritismo surpreendente para o time visitante.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Guingamp x Red Star Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.89 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Red Star (X2), odd pagando 1.86 na Betnacional
Para as apostas em Guingamp x Red Star, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos extremamente abertos e com muitos gols entre as equipes.
🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.89
O retrospecto deste confronto é de placares muito movimentados. Os dois últimos jogos entre eles tiveram 4 e 7 gols, respectivamente.
Além disso, o último jogo do Guingamp em casa foi um empate em 3 a 3, e a última partida do Red Star teve 4 gols. Tudo indica que teremos mais uma partida com as redes balançando várias vezes.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83
Com jogos tão abertos, a aposta para que ambos os times marquem é uma consequência natural. Nos dois confrontos diretos anteriores, as duas equipes marcaram.
Com as defesas de ambos os times se mostrando vulneráveis neste início de temporada, a chance de um novo jogo com gols para os dois lados é altíssima.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Red Star (X2), odd pagando 1.86
Esta é uma aposta de grande valor que vai contra o favoritismo do time da casa. O Red Star venceu os dois últimos confrontos diretos contra o Guingamp.
Mesmo que as casas de apostas apontem o Guingamp como favorito, o histórico recente mostra que o Red Star sabe como vencer este duelo. A aposta de que eles não perdem o jogo tem uma odd excelente.
Guingamp x Red Star: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Guingamp x Red Star ao vivo na ESPN através do Disney+. O jogo começa às 09h00, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Guingamp x Red Star - Ligue 2
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 09h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade du Roudourou, Guingamp
- 📺 Onde vai passar: ESPN (no Disney+)
Guingamp x Red Star: Últimos jogos entre os times
- 01/03/2025 - Red Star 3-1 Guingamp
- 30/08/2024 - Guingamp 3-4 Red Star
Guingamp x Red Star: Quem Ganha? Melhores Odds
O Guingamp é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 55,6%. O Red Star corre por fora com 23,8% de chances, apesar do bom retrospecto, enquanto o empate está cotado em 27,4%.
- 🏆 Guingamp vence, odd 1.80 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.65 na Superbet
- 👀 Red Star vence, odd 4.20 na F12.bet
Guingamp x RED Star FC 93: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Guingamp x RED Star FC 93: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Guingamp x RED Star FC 93: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
Independ. Rivadavia Vence
Houston Dynamo Vence
Celta Vigo Vence
