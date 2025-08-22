Assine UOL
Guingamp x Red Star: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 2 (23/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Guingamp x Red Star: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 3ª rodada da Ligue 2 2025/26. A bola rola às 09h00 (horário de Brasília), no Stade du Roudourou, com transmissão ao vivo pela ESPN no Disney+.


Tanto o Guingamp, em 13º, quanto o Red Star, em 15º, somaram somente um ponto nas duas primeiras rodadas e precisam de um resultado positivo para subir na tabela. O histórico do confronto, porém, aponta um favoritismo surpreendente para o time visitante.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Guingamp x Red Star Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.89 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Red Star (X2), odd pagando 1.86 na Betnacional


Para as apostas em Guingamp x Red Star, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos extremamente abertos e com muitos gols entre as equipes.


🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.89


O retrospecto deste confronto é de placares muito movimentados. Os dois últimos jogos entre eles tiveram 4 e 7 gols, respectivamente.


Além disso, o último jogo do Guingamp em casa foi um empate em 3 a 3, e a última partida do Red Star teve 4 gols. Tudo indica que teremos mais uma partida com as redes balançando várias vezes.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.83


Com jogos tão abertos, a aposta para que ambos os times marquem é uma consequência natural. Nos dois confrontos diretos anteriores, as duas equipes marcaram.


Com as defesas de ambos os times se mostrando vulneráveis neste início de temporada, a chance de um novo jogo com gols para os dois lados é altíssima.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Red Star (X2), odd pagando 1.86


Esta é uma aposta de grande valor que vai contra o favoritismo do time da casa. O Red Star venceu os dois últimos confrontos diretos contra o Guingamp.


Mesmo que as casas de apostas apontem o Guingamp como favorito, o histórico recente mostra que o Red Star sabe como vencer este duelo. A aposta de que eles não perdem o jogo tem uma odd excelente.


Guingamp x Red Star: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Guingamp x Red Star ao vivo na ESPN através do Disney+. O jogo começa às 09h00, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Guingamp x Red Star - Ligue 2

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 09h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade du Roudourou, Guingamp

  • 📺 Onde vai passar: ESPN (no Disney+)


Guingamp x Red Star: Últimos jogos entre os times



  • 01/03/2025 - Red Star 3-1 Guingamp

  • 30/08/2024 - Guingamp 3-4 Red Star


Guingamp x Red Star: Quem Ganha? Melhores Odds


O Guingamp é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 55,6%. O Red Star corre por fora com 23,8% de chances, apesar do bom retrospecto, enquanto o empate está cotado em 27,4%.



  • 🏆 Guingamp vence, odd 1.80 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.65 na Superbet

  • 👀 Red Star vence, odd 4.20 na F12.bet

Guingamp x RED Star FC 93: Palpite do Dia

Guingamp Vence
Superbet logo
1.83
Guingamp x RED Star FC 93: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Ligue 2
RED Star FC 93
3 - 1
Guingamp
2024 Ligue 2
Guingamp
3 - 4
RED Star FC 93

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Guingamp
Empate
RED Star FC 93

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

