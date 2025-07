Guingamp x Concarneau: Palpite, Onde Assistir - Amistoso (23/07)

Guingamp e Concarneau se enfrentam na terça-feira, 23/07, às 13h, no Stade Centre Formation EAG1, em amistoso de pré-temporada. O Guingamp chega embalado por duas vitórias, enquanto o Concarneau acumulou duas derrotas na preparação. Não há transmissão oficial no Brasil, mas você confere a seguir nossos Guingamp x Concarneau palpite, além de onde assistir e prováveis escalações.

Veja também os nossos palpites do dia.

Guingamp x Concarneau Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Guingamp x Concarneau nós sugerimos estes três palpites baseados no momento de pré-temporada das equipes. Como você verá a seguir, o Guingamp domina ofensivamente, enquanto o Concarneau oscila no setor defensivo.

Palpite 1 – Mais de 2.5 Gols – odd pagando 1.72 na Bet365

Palpite 2 – Resultado Final - Guingamp vence – odd pagando 1.72 na Bet365

Palpite 3 – Menos de 4,5 Cartões – odd pagando 1.90 na Bet365

Total de Gols: Mais de 2.5 – odd pagando 1.80

O Guingamp marcou sete gols em dois amistosos (média de 3,5 por jogo), demonstrando poder ofensivo em alta.

O Concarneau sofreu quatro gols em dois jogos (média de dois por partida), o que reforça a tendência de partida com movimentação no placar.

Em pré-temporada, amistosos costumam ser mais abertos, sem pressão de resultados. Assim, o mercado de Mais de 2,5 Gols se mostra atraente na combinação ofensiva do Guingamp e fragilidade defensiva do adversário.

Resultado Final – odd pagando 1.72

O Guingamp venceu 100% dos amistosos de pré-temporada, mostrando ritmo de jogo e adaptação tática.

O Concarneau ainda não venceu nenhum, com duas derrotas que expuseram carências na defesa.

Em casa, o Guingamp tem total favoritismo e a odd de 1.60 reflete probabilidade elevada de vitória. Para quem busca resultado direto, esse mercado entrega bom equilíbrio entre retorno e segurança.

Total de Cartões – odd pagando 1.90

Nos jogos de preparação, as equipes somaram média de dois cartões por partida, indicando disciplina moderada (Guingamp 1,5; Concarneau 2,5).

Com foco em ritmo e testes de atletas, é pouco comum haver partidas muito ríspidas em pré-temporada.

O mercado de Menos de 4,5 Cartões captura essa tendência, oferecendo retorno interessante sem expor o apostador a jogos excessivamente truncados.

Tudo o que você precisa saber de Guingamp x Concarneau:

⚽️ Confronto: Guingamp x Concarneau – Amistoso

📅 Data: 23/07/25

⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade Centre Formation EAG1, Guingamp

📺 Onde vai passar Guingamp x Concarneau: sem transmissão no Brasil

Guingamp x Concarneau: quem ganha? – Melhores Odds

O Guingamp tem 58,1% de probabilidade de vencer o amistoso de 23/07, considerando o desempenho em pré-temporada e o fator casa.

Guingamp ganha – Odd de 1.72 na Bet365

Empate – Odd de 3.60 na Bet365

Concarneau ganha – Odd de 3.90 na Bet365

Para calcular a probabilidade: 1/odd × 100. Exemplo (odd 1.60): 1 / 1.60 × 100 = 62,5%.

Odds: entenda mais sobre este mercado em O que são odds?

Lembre-se sempre que apostas são uma forma d e diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.