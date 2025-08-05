Assine UOL
Guinea
  • V
  • E
  • E
  • E
  • E
African Nations Championship - World Wide
Mandela National Stadium
Uganda
  • D
  • E
  • V
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.9
2
2.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.85
2
2.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
2.85
2
3.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.47
x
2.9
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 14:15

Guiné x Uganda: Palpite com Odd 9+ e 5+ , Onde Assistir, CHAN, 08/08

Publicado
05.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Guiné x Uganda: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo C do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 8 de agosto de 2025, às 14:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Nacional Nelson Mandela, localizado em Campala, no Uganda. 



O Uganda precisa com urgência da vitória para corrigir a goleada (0x3) da rodada inaugural, com a Argélia. Contudo, a Guiné está motivada pelo triunfo no jogo de estreia (1x0), frente ao Níger.


Guiné x Uganda: Palpite do Dia


⚽ Resultado Final: Guiné - Odd pagando 2.86 na Esportes da Sorte


A Guiné vem de uma vitória na primeira rodada e está em um momento mais favorável que Uganda. As casas de apostas veem um bom potencial para a vitória deles. Considerando a derrota expressiva de Uganda na rodada anterior, a Guiné parece ter mais chances de levar a melhor neste confronto.



Guiné x Uganda: Palpites Alternativos



  • ⚽️ Menos de 2.5 gols no total - Odd pagando 1.42 na Esportes da Sorte: esse palpite indica que a chance da  partida ter poucos gols é alta, pois isso é comum em jogos onde as defesas tendem a ser mais fechadas.

  • 🥅 Dupla Chance: Guiné ou Empate - Odd pagando 1.48 na Esportes da Sorte: aqui, existe um leve favoritismo da Guiné. Esse palpite oferece uma boa margem de segurança, já que cobre dois dos três resultados possíveis.

  • 🎯 Total de Gols Uganda: Mais de 0.5 - Odd pagando 1.45 na Esportes da Sorte: O favoritismo é da Guiné, mas é provável que Uganda consiga criar oportunidades de gol.



Guiné x Uganda: Palpites com Odds Altas



  • 🏆 Guiné por 2 gols - Odd pagando 9.46 na Esportes da Sorte: essa margem de ganho indica que a Guiné vencerá a partida por exatamente dois gols de diferença. As odds são altas porque é um placar exato e não é tão fácil de se prever, mas pode ser uma aposta estratégica se você acredita que a Guiné é superior e conseguirá impor um placar elástico.

  • 🏡 Resultado final: Guiné e Menos de 1.5 gols - Odd pagando 6.92 na Esportes da Sorte: esse palpite tem por base uma vitória da Guiné com placar de 1x0.

  • ⚽️ Menos de 0.5 gols - Odd pagando 5.60 na Esportes da Sorte: em alternativa, a aposta em menos de 0.5 gols significa que você acredita que o jogo terminará em 0x0.



Guiné x Uganda: Onde Assistir


Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.


Ficha Técnica



  • Jogo: Guiné x Uganda

  • Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 2ª rodada do Grupo C

  • Data: 8 de agosto de 2025, sexta-feira

  • Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nacional Nelson Mandela, Campala, Uganda

Ver mais Ver menos

Guinea x Uganda: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Harrogate Town - Lincoln
2
1.82
Northampton - Southampton
2
1.52
Slovan Bratislava - Kairat Almaty
1
1.69
Múltipla
4.68
x
Aposta
20
=
Ganhos
93.50
Apostar agora

Guinea x Uganda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guinea x Uganda: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Uganda
1 - 0
Guinea
2023 World Cup - Qualification Africa
Guinea
2 - 1
Uganda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Guinea
Empate
Uganda

Jogo Responsável


Se você está pensando em apostar em Argélia x África do Sul, lembre-se da importância do Jogo Responsável. Apostar deve ser uma forma de entretenimento, e não uma fonte de renda ou uma maneira de resolver problemas financeiros.


Defina um limite de gastos e um tempo para apostar, e nunca o ultrapasse. Esteja ciente dos riscos e lembre-se de que a derrota faz parte do jogo. Se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda profissional.


O objetivo é se divertir com o jogo, seja torcendo ou analisando a partida. Aposte com moderação e responsabilidade.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Fortaleza EC
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Velez Sarsfield
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V

Fortaleza EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Blackburn
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Bradford
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

Blackburn Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Oeste
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
São José EC
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V

São José EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Benfica
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Nice
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Benfica Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wrexham
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Hull City
  • E
  • E
  • V
  • V
  • E

Wrexham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cheltenham
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Exeter City
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Exeter City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites