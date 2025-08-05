Guiné x Uganda: Palpite com Odd 9+ e 5+ , Onde Assistir, CHAN, 08/08

Guiné x Uganda: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo C do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 8 de agosto de 2025, às 14:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Nacional Nelson Mandela, localizado em Campala, no Uganda.

O Uganda precisa com urgência da vitória para corrigir a goleada (0x3) da rodada inaugural, com a Argélia. Contudo, a Guiné está motivada pelo triunfo no jogo de estreia (1x0), frente ao Níger.

Guiné x Uganda: Palpite do Dia

⚽ Resultado Final: Guiné - Odd pagando 2.86 na Esportes da Sorte

A Guiné vem de uma vitória na primeira rodada e está em um momento mais favorável que Uganda. As casas de apostas veem um bom potencial para a vitória deles. Considerando a derrota expressiva de Uganda na rodada anterior, a Guiné parece ter mais chances de levar a melhor neste confronto.

Guiné x Uganda: Palpites Alternativos



⚽️ Menos de 2.5 gols no total - Odd pagando 1.42 na Esportes da Sorte: esse palpite indica que a chance da partida ter poucos gols é alta, pois isso é comum em jogos onde as defesas tendem a ser mais fechadas.

🥅 Dupla Chance: Guiné ou Empate - Odd pagando 1.48 na Esportes da Sorte: aqui, existe um leve favoritismo da Guiné. Esse palpite oferece uma boa margem de segurança, já que cobre dois dos três resultados possíveis.

🎯 Total de Gols Uganda: Mais de 0.5 - Odd pagando 1.45 na Esportes da Sorte: O favoritismo é da Guiné, mas é provável que Uganda consiga criar oportunidades de gol.



Guiné x Uganda: Palpites com Odds Altas



🏆 Guiné por 2 gols - Odd pagando 9.46 na Esportes da Sorte: essa margem de ganho indica que a Guiné vencerá a partida por exatamente dois gols de diferença. As odds são altas porque é um placar exato e não é tão fácil de se prever, mas pode ser uma aposta estratégica se você acredita que a Guiné é superior e conseguirá impor um placar elástico.

🏡 Resultado final: Guiné e Menos de 1.5 gols - Odd pagando 6.92 na Esportes da Sorte: esse palpite tem por base uma vitória da Guiné com placar de 1x0.

⚽️ Menos de 0.5 gols - Odd pagando 5.60 na Esportes da Sorte: em alternativa, a aposta em menos de 0.5 gols significa que você acredita que o jogo terminará em 0x0.



Guiné x Uganda : Onde Assistir

Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha Técnica