Guiné x Argélia: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano Nações, 15/08
Guiné x Argélia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
As seleções da Guiné e da Argélia se enfrentam nessa sexta-feira (15/08), em uma partida válida pelo Grupo C do Campeonato Africano das Nações. A bola rola a partir das 11H (horário de Brasília) no Mandela National Stadium, Kampala, Uganda.
A Guiné busca surpreender e conquistar pontos importantes na fase de grupos. Já a Argélia, uma das seleções mais fortes do continente, entra com favoritismo e grande expectativa de desempenho.
O time argelino sabe que com uma vitória carimba a passagem para a próxima fase do torneio CHAN.
Contudo, do outro lado está uma seleção da Guiné que promete dificultar ao máximo a missão dos Desert Foxes. Não faltará emoção nesse duelo africano pelo torneio continental.
Guiné x Argélia: Palpite do Dia
- 🔥 Primeira Equipe a Marcar: República da Guiné 🔥
Apostar no time da Guiné como primeira equipe a marcar parece promissor face aos dados recentes da equipe no campo.
O retrospecto é inconstante mas a Guiné costuma avançar na frente do placar em alguns dos seus jogos. Nessa fase de grupos fez gol em 2 dos 3 encontros realizados.
Guiné x Argélia: Palpites Alternativos
- Palpite 1 – Vitória da Argélia com odd pagando 1.60 na bet365
- Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.75 na bet365
- Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.85 na bet365
Vitória da Argélia - odd pagando 1.60
A Argélia conta com jogadores experientes e tecnicamente superiores, com boas chances de confirmar a vitória.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75
A defesa argelina deve dificultar as ações ofensivas da Guiné, reduzindo as chances de gol do adversário que, pode, contudo, fazer gol.
Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.85
A partida tende a ser equilibrada e com placar mais baixo, especialmente se a Guiné adotar postura defensiva.
Guiné x Argélia: Como chegam os times
Guiné: Busca da sobrevivência
- ⚽ 3 jogos disputados
- ✅ 1 vitória (33%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 2 derrotas (67%)
- ⚽ 2 golos marcados (média de 0,67 por jogo)
- 🥅 5 golos sofridos (média de 1,67 por jogo)
Argélia: Só vitória interessa
- ⚽ 2 jogos disputados
- ✅ 1 vitória (50%)
- 🤝 1 empate (50%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 4 golos marcados (média de 2 por jogo)
- 🥅 1 golo sofrido (média de 0,5 por jogo)
Guiné x Argélia: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Guiné x Argélia pelo Campeonato Africano Nações
- 📅 Data: 15 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Mandela National Stadium, Kampala, Uganda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Guiné x Argélia: Escalações prováveis
Guiné: Camara; Camara, Kouyate, Cisse, Yôrôbô; Camara, Drame, Youla, Bangoura; Bangoura, Camara.
Argélia: Bouhalfaya; Halaimia, Alilet, Ghezala, Boukerchaoui; Merbah, Draoui, Belhocini, Chetti; Bentahar, Mahious.
Guinea x Algeria: Palpite do Dia
Guinea x Algeria: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Guinea x Algeria: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.