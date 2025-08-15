Guiné x Argélia: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano Nações, 15/08

Guiné x Argélia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

As seleções da Guiné e da Argélia se enfrentam nessa sexta-feira (15/08), em uma partida válida pelo Grupo C do Campeonato Africano das Nações. A bola rola a partir das 11H (horário de Brasília) no Mandela National Stadium, Kampala, Uganda.

A Guiné busca surpreender e conquistar pontos importantes na fase de grupos. Já a Argélia, uma das seleções mais fortes do continente, entra com favoritismo e grande expectativa de desempenho.

O time argelino sabe que com uma vitória carimba a passagem para a próxima fase do torneio CHAN.

Contudo, do outro lado está uma seleção da Guiné que promete dificultar ao máximo a missão dos Desert Foxes. Não faltará emoção nesse duelo africano pelo torneio continental.

Guiné x Argélia: Palpite do Dia



🔥 Primeira Equipe a Marcar: República da Guiné 🔥



Apostar no time da Guiné como primeira equipe a marcar parece promissor face aos dados recentes da equipe no campo.

O retrospecto é inconstante mas a Guiné costuma avançar na frente do placar em alguns dos seus jogos. Nessa fase de grupos fez gol em 2 dos 3 encontros realizados.

Guiné x Argélia: Palpites Alternativos



Palpite 1 – Vitória da Argélia com odd pagando 1.60 na bet365

com odd pagando 1.60 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.75 na bet365

com odd pagando 1.75 na bet365

Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.85 na bet365



Vitória da Argélia - odd pagando 1.60

A Argélia conta com jogadores experientes e tecnicamente superiores, com boas chances de confirmar a vitória.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75

A defesa argelina deve dificultar as ações ofensivas da Guiné, reduzindo as chances de gol do adversário que, pode, contudo, fazer gol.

Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.85

A partida tende a ser equilibrada e com placar mais baixo, especialmente se a Guiné adotar postura defensiva.

Guiné x Argélia: Como chegam os times

Guiné: Busca da sobrevivência



⚽ 3 jogos disputados

disputados

✅ 1 vitória (33%)

(33%)

🤝 0 empates (0%)

(0%)

❌ 2 derrotas (67%)

(67%)

⚽ 2 golos marcados (média de 0,67 por jogo)

(média de 0,67 por jogo)

🥅 5 golos sofridos (média de 1,67 por jogo)



Argélia: Só vitória interessa



⚽ 2 jogos disputados

disputados

✅ 1 vitória (50%)

(50%)

🤝 1 empate (50%)

(50%)

❌ 0 derrotas (0%)

(0%)

⚽ 4 golos marcados (média de 2 por jogo)

(média de 2 por jogo)

🥅 1 golo sofrido (média de 0,5 por jogo)



Guiné x Argélia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Guiné x Argélia pelo Campeonato Africano Nações



📅 Data: 15 de agosto de 2025



🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Mandela National Stadium, Kampala, Uganda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Guiné x Argélia: Escalações prováveis

Guiné: Camara; Camara, Kouyate, Cisse, Yôrôbô; Camara, Drame, Youla, Bangoura; Bangoura, Camara.

Argélia: Bouhalfaya; Halaimia, Alilet, Ghezala, Boukerchaoui; Merbah, Draoui, Belhocini, Chetti; Bentahar, Mahious.