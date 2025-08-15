Assine UOL
Guinea
African Nations Championship - World Wide
Mandela National Stadium
Algeria
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
4.5
x
3.25
2
1.7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
4.15
x
3.2
2
1.82
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.25
2
1.87
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 10:48

Guiné x Argélia: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano Nações, 15/08

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Guiné x Argélia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


As seleções da Guiné e da Argélia se enfrentam nessa sexta-feira (15/08), em uma partida válida pelo Grupo C do Campeonato Africano das Nações. A bola rola a partir das 11H (horário de Brasília) no Mandela National Stadium, Kampala, Uganda.


A Guiné busca surpreender e conquistar pontos importantes na fase de grupos. Já a Argélia, uma das seleções mais fortes do continente, entra com favoritismo e grande expectativa de desempenho.


O time argelino sabe que com uma vitória carimba a passagem para a próxima fase do torneio CHAN.


Contudo, do outro lado está uma seleção da Guiné que promete dificultar ao máximo a missão dos Desert Foxes. Não faltará emoção nesse duelo africano pelo torneio continental.


Guiné x Argélia: Palpite do Dia



  • 🔥 Primeira Equipe a Marcar: República da Guiné 🔥


Apostar no time da Guiné como primeira equipe a marcar parece promissor face aos dados recentes da equipe no campo.


O retrospecto é inconstante mas a Guiné costuma avançar na frente do placar em alguns dos seus jogos. Nessa fase de grupos fez gol em 2 dos 3 encontros realizados.


Guiné x Argélia: Palpites Alternativos



  • Palpite 1 – Vitória da Argélia com odd pagando 1.60 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.75 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.85 na bet365


Vitória da Argélia - odd pagando 1.60


A Argélia conta com jogadores experientes e tecnicamente superiores, com boas chances de confirmar a vitória.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75


A defesa argelina deve dificultar as ações ofensivas da Guiné, reduzindo as chances de gol do adversário que, pode, contudo, fazer gol.


Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.85


A partida tende a ser equilibrada e com placar mais baixo, especialmente se a Guiné adotar postura defensiva.


Guiné x Argélia: Como chegam os times


Guiné: Busca da sobrevivência



  • 3 jogos disputados

  • 1 vitória (33%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 2 derrotas (67%)

  • 2 golos marcados (média de 0,67 por jogo)

  • 🥅 5 golos sofridos (média de 1,67 por jogo)


Argélia: Só vitória interessa



  • 2 jogos disputados

  • 1 vitória (50%)

  • 🤝 1 empate (50%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 4 golos marcados (média de 2 por jogo)

  • 🥅 1 golo sofrido (média de 0,5 por jogo)


Guiné x Argélia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Guiné x Argélia pelo Campeonato Africano Nações

  • 📅 Data: 15 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Mandela National Stadium, Kampala, Uganda

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Guiné x Argélia: Escalações prováveis


Guiné: Camara; Camara, Kouyate, Cisse, Yôrôbô; Camara, Drame, Youla, Bangoura; Bangoura, Camara.


Argélia: Bouhalfaya; Halaimia, Alilet, Ghezala, Boukerchaoui; Merbah, Draoui, Belhocini, Chetti; Bentahar, Mahious.

Guinea x Algeria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guinea x Algeria: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Guinea
0 - 0
Algeria
2023 World Cup - Qualification Africa
Algeria
1 - 2
Guinea
2022 Friendlies
Algeria
1 - 0
Guinea
2019 Africa Cup of Nations
Algeria
3 - 0
Guinea
2017 Friendlies
Algeria
2 - 1
Guinea

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável




  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.




  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.




  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.




  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.




  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.




  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.




Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

