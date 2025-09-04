Assine UOL
Guinea-Bissau
World Cup - Qualification Africa
Sierra Leone
  • D
  • V
  • D
  • E
  • E
Melhores Odds 1X2
1
2.2
x
3
2
3.75
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.01
x
3.1
2
3.65
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.09
x
2.95
2
3.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 12:56

Guiné-Bissau x Serra Leoa Palpite; Odds 6+, 7+; Onde Assistir, Copa Mundo - 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Guiné-Bissau e Serra Leoa se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África de 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília).


O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando a vitória para avançar na competição. A partida será um confronto direto na luta por uma vaga na próxima fase. Saiba onde assistir e confira os nossos palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa. 


Confira nossos palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa, analisamos o histórico recente das equipes e o desempenho em seus jogos. A partida tem tudo para ser equilibrada, com as duas seleções buscando o resultado positivo para se manterem vivas na competição.


Com base nas estatísticas, preparamos as melhores apostas para você:



  • 🎯 Empate no Jogo - odd 3.10

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.55


Para os palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa, a análise mostra que as duas seleções têm potencial para marcar gols. O equilíbrio entre as equipes sugere uma partida com boas chances de gols.


Palpites Alternativos Guiné-Bissau x Serra Leoa


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A partida entre as seleções promete ser interessante, com as duas equipes buscando o resultado positivo.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas. A partida deve ter um bom ritmo, com as duas seleções se esforçando ao máximo para marcar.



  • 🎯 Resultado correto: 1 x 1 - odd 6.00

  • 🎯 Dupla chance: Guiné-Bissau ou Empate - odd 1.50

  • 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.00


Super Palpites Guiné-Bissau x Serra Leoa


Separamos um palpite especial para este confronto!



  • 🚀 Ambos marcam e Empate - odd 7.00 - Bet365


💰 Palpites de Odds Baixas Guiné-Bissau x Sierra Leone


Aposte com mais segurança nos mercados com odds mais favoráveis, para aumentar suas chances de acerto. Analisamos as melhores opções para você.



  • 🔵 Empate anula aposta: Guiné-Bissau - odd 1.70

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.25

  • 🟡 Dupla chance: Sierra Leone ou Empate - odd 1.40


⚖️ Palpites de Odds Médias Guiné-Bissau x Serra Leoa


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, para você que busca boas oportunidades nas apostas esportivas. Selecionamos as melhores opções para você.



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80

  • 🟢 Vencedor do Primeiro Tempo: Empate - odd 2.10

  • 🟡 Handicap Asiático: Sierra Leone +0.5 - odd 2.00


🚀 Palpites de Odds Altas Guiné-Bissau x Serra Leoa


Para os apostadores que buscam grandes emoções e retornos mais expressivos, as odds altas são uma excelente opção. Selecionamos os melhores mercados com odds elevadas.



  • 🔵 Placar Exato: 1 x 2 - odd 8.00

  • 🟢 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 6.50

  • 🟡 Vencedor da partida: Sierra Leone - odd 3.50


Guiné-Bissau x Serra Leoa: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Guiné-Bissau x Serra Leoa - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro

  • 📺 Transmissão: na plataforma de streaming oficial da FIFA.


Como Guiné-Bissau e Serra Leoa Chegam Para o Confronto


A seleção de Guiné-Bissau busca se consolidar nas Eliminatórias Africanas. A equipe, apesar de não ser uma das favoritas, vem mostrando evolução nos últimos anos e buscará a classificação para a Copa do Mundo de 2026.


Serra Leoa também busca uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe tem demonstrado um futebol competitivo, mas precisa melhorar seu desempenho para se qualificar para o torneio.


Últimos Jogos do Guiné-Bissau


A seleção de Guiné-Bissau tem mostrado um desempenho irregular. A equipe precisa melhorar para ter chances de sucesso na competição.


O time precisa encontrar consistência e ter um bom desempenho para o confronto contra Sierra Leone.



  • ❌ Guiné-Bissau 0x3 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Guiné-Bissau 0x1 Burkina Faso - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Guiné-Bissau 1x2 Egito - Amistoso

  • 🟡 Guiné-Bissau 1x1 Guiné - Amistoso

  • ❌ Serra Leoa 1x0 Guiné-Bissau - Eliminatórias Copa do Mundo


Últimos Jogos do Serra Leoa


A seleção de Sierra Leone tem demonstrado um futebol competitivo, mas precisa melhorar seu desempenho para se qualificar para o torneio.


O time busca a vitória para se manter firme na competição e mostrar sua força.



  • ❌ Egito 1x0 Serra Leoa - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Serra Leoa 3x1 Guiné-Bissau - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Serra Leoa 1x2 Zâmbia - Amistoso

  • 🟡 Chade 0x0 Serra Leoa - Amistoso

  • 🟡 Libéria 0x0 Serra Leoa - Amistoso


Nossa Opinião para Guiné-Bissau x Serra Leoa


Com base na análise dos dados e no histórico recente das equipes, o confronto entre Guiné-Bissau e Serra Leoa promete ser equilibrado. Acreditamos que as duas seleções buscarão a vitória, tornando a partida ainda mais emocionante.


Diante deste cenário, as apostas em um empate no jogo e em ambos os times marcam, somadas às odds atrativas, podem ser opções interessantes para os apostadores. Fique de olho!

Guinea-Bissau x Sierra Leone: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Switzerland - Kosovo
1
1.4
Uganda - Mozambique
1
1.85
Australia - New Zealand
1
1.62
Múltipla
4.20
x
Aposta
20
=
Ganhos
83.92
Apostar agora

Guinea-Bissau x Sierra Leone: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guinea-Bissau x Sierra Leone: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Sierra Leone
3 - 1
Guinea-Bissau
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Guinea-Bissau
2 - 1
Sierra Leone
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Sierra Leone
2 - 2
Guinea-Bissau

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Guinea-Bissau
Empate
Sierra Leone

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

