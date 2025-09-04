Guiné-Bissau x Serra Leoa Palpite; Odds 6+, 7+; Onde Assistir, Copa Mundo - 04/09

Guiné-Bissau e Serra Leoa se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África de 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília).

O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando a vitória para avançar na competição. A partida será um confronto direto na luta por uma vaga na próxima fase. Saiba onde assistir e confira os nossos palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa.

Confira nossos palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa, analisamos o histórico recente das equipes e o desempenho em seus jogos. A partida tem tudo para ser equilibrada, com as duas seleções buscando o resultado positivo para se manterem vivas na competição.

Com base nas estatísticas, preparamos as melhores apostas para você:



🎯 Empate no Jogo - odd 3.10

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.55



Para os palpites de Guiné-Bissau x Serra Leoa, a análise mostra que as duas seleções têm potencial para marcar gols. O equilíbrio entre as equipes sugere uma partida com boas chances de gols.

Palpites Alternativos Guiné-Bissau x Serra Leoa

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A partida entre as seleções promete ser interessante, com as duas equipes buscando o resultado positivo.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas. A partida deve ter um bom ritmo, com as duas seleções se esforçando ao máximo para marcar.



🎯 Resultado correto: 1 x 1 - odd 6.00

🎯 Dupla chance: Guiné-Bissau ou Empate - odd 1.50

🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.00



Super Palpites Guiné-Bissau x Serra Leoa

Separamos um palpite especial para este confronto!



🚀 Ambos marcam e Empate - odd 7.00 - Bet365



💰 Palpites de Odds Baixas Guiné-Bissau x Sierra Leone

Aposte com mais segurança nos mercados com odds mais favoráveis, para aumentar suas chances de acerto. Analisamos as melhores opções para você.



🔵 Empate anula aposta: Guiné-Bissau - odd 1.70

🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.25

🟡 Dupla chance: Sierra Leone ou Empate - odd 1.40



⚖️ Palpites de Odds Médias Guiné-Bissau x Serra Leoa

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, para você que busca boas oportunidades nas apostas esportivas. Selecionamos as melhores opções para você.



🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80

🟢 Vencedor do Primeiro Tempo: Empate - odd 2.10

🟡 Handicap Asiático: Sierra Leone +0.5 - odd 2.00



🚀 Palpites de Odds Altas Guiné-Bissau x Serra Leoa

Para os apostadores que buscam grandes emoções e retornos mais expressivos, as odds altas são uma excelente opção. Selecionamos os melhores mercados com odds elevadas.



🔵 Placar Exato: 1 x 2 - odd 8.00

🟢 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 6.50

🟡 Vencedor da partida: Sierra Leone - odd 3.50



Guiné-Bissau x Serra Leoa: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Guiné-Bissau x Serra Leoa - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro

📺 Transmissão: na plataforma de streaming oficial da FIFA.



Como Guiné-Bissau e Serra Leoa Chegam Para o Confronto

A seleção de Guiné-Bissau busca se consolidar nas Eliminatórias Africanas. A equipe, apesar de não ser uma das favoritas, vem mostrando evolução nos últimos anos e buscará a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Serra Leoa também busca uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe tem demonstrado um futebol competitivo, mas precisa melhorar seu desempenho para se qualificar para o torneio.

Últimos Jogos do Guiné-Bissau

A seleção de Guiné-Bissau tem mostrado um desempenho irregular. A equipe precisa melhorar para ter chances de sucesso na competição.

O time precisa encontrar consistência e ter um bom desempenho para o confronto contra Sierra Leone.



❌ Guiné-Bissau 0x3 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Guiné-Bissau 0x1 Burkina Faso - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Guiné-Bissau 1x2 Egito - Amistoso



🟡 Guiné-Bissau 1x1 Guiné - Amistoso



❌ Serra Leoa 1x0 Guiné-Bissau - Eliminatórias Copa do Mundo



Últimos Jogos do Serra Leoa

A seleção de Sierra Leone tem demonstrado um futebol competitivo, mas precisa melhorar seu desempenho para se qualificar para o torneio.

O time busca a vitória para se manter firme na competição e mostrar sua força.



❌ Egito 1x0 Serra Leoa - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Serra Leoa 3x1 Guiné-Bissau - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Serra Leoa 1x2 Zâmbia - Amistoso



🟡 Chade 0x0 Serra Leoa - Amistoso



🟡 Libéria 0x0 Serra Leoa - Amistoso



Nossa Opinião para Guiné-Bissau x Serra Leoa

Com base na análise dos dados e no histórico recente das equipes, o confronto entre Guiné-Bissau e Serra Leoa promete ser equilibrado. Acreditamos que as duas seleções buscarão a vitória, tornando a partida ainda mais emocionante.

Diante deste cenário, as apostas em um empate no jogo e em ambos os times marcam, somadas às odds atrativas, podem ser opções interessantes para os apostadores. Fique de olho!