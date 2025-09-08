- D
Guiné-Bissau x Djibuti: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)
Guiné-Bissau x Djibuti: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional 24 de Setembro, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.
A seleção de Guiné-Bissau, em 4º lugar, precisa de uma vitória para continuar sonhando com uma vaga no Mundial. O adversário é o Djibuti, lanterna do grupo, que é uma das equipes mais frágeis do continente e joga apenas para cumprir tabela.
Guiné-Bissau x Djibuti Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.46 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.34 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Guiné-Bissau 3 a 0, odd pagando 4.50 na Betnacional
Para as apostas em Guiné-Bissau x Djibuti, indicamos esses três palpites com base na enorme disparidade técnica entre as seleções.
🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.46
A odd para a vitória de Guiné-Bissau é muito baixa, então o mercado de gols é mais interessante. O time da casa precisa vencer e melhorar seu saldo de gols.
A seleção do Djibuti vem de derrotas por 6 a 0, 4 a 1 e 6 a 1 em suas últimas partidas nas eliminatórias, mostrando uma defesa extremamente frágil. A tendência é de uma goleada.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.34
O ataque do Djibuti é um dos mais inofensivos da competição. Contra uma seleção de Guiné-Bissau muito superior e jogando em casa, é quase impossível que os visitantes consigam marcar um gol.
A aposta de que apenas a equipe da casa marcará na partida é uma das mais seguras para este confronto.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Guiné-Bissau 3 a 0, odd pagando 4.50
Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para Guiné-Bissau é uma excelente opção.
É um dos resultados favoritos nas casas de apostas e reflete um domínio completo do time da casa. Este placar garante uma vitória com saldo de gols importante e sem ser vazado, o que é o cenário mais esperado.
Guiné-Bissau x Djibuti: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Guiné-Bissau x Djibuti ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Guiné-Bissau x Djibuti - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 08/09/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro, Bissau
- 📺 Onde vai passar: FIFA+
Guiné-Bissau x Djibuti: Último jogo entre os times
- 20/11/2023 - Djibuti 0-1 Guiné-Bissau
Guiné-Bissau x Djibuti: Quem Ganha? Melhores Odds
A seleção de Guiné-Bissau é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 92,6%. O Djibuti é o grande azarão com apenas 4,5% de chances, enquanto o empate está cotado em 12,8%.
- 🏆 Guiné-Bissau vence, odd 1.08 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 7.80 na Superbet
- 👀 Djibuti vence, odd 22.00 na F12.bet
Guinea-Bissau x Djibouti: Palpite do Dia
Guinea-Bissau x Djibouti: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Guinea-Bissau x Djibouti: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
