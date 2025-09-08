Assine UOL
Guinea-Bissau
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Djibouti
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.1
x
10
2
21
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.08
x
6.8
2
28
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.08
x
7.6
2
23
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.1
x
9.6
2
21
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 07:00

Guiné-Bissau x Djibuti: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Guiné-Bissau x Djibuti: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional 24 de Setembro, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.


A seleção de Guiné-Bissau, em 4º lugar, precisa de uma vitória para continuar sonhando com uma vaga no Mundial. O adversário é o Djibuti, lanterna do grupo, que é uma das equipes mais frágeis do continente e joga apenas para cumprir tabela.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Guiné-Bissau x Djibuti Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.46 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.34 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Guiné-Bissau 3 a 0, odd pagando 4.50 na Betnacional


Para as apostas em Guiné-Bissau x Djibuti, indicamos esses três palpites com base na enorme disparidade técnica entre as seleções.


🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.46


A odd para a vitória de Guiné-Bissau é muito baixa, então o mercado de gols é mais interessante. O time da casa precisa vencer e melhorar seu saldo de gols.


A seleção do Djibuti vem de derrotas por 6 a 0, 4 a 1 e 6 a 1 em suas últimas partidas nas eliminatórias, mostrando uma defesa extremamente frágil. A tendência é de uma goleada.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.34


O ataque do Djibuti é um dos mais inofensivos da competição. Contra uma seleção de Guiné-Bissau muito superior e jogando em casa, é quase impossível que os visitantes consigam marcar um gol.


A aposta de que apenas a equipe da casa marcará na partida é uma das mais seguras para este confronto.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Guiné-Bissau 3 a 0, odd pagando 4.50


Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para Guiné-Bissau é uma excelente opção.


É um dos resultados favoritos nas casas de apostas e reflete um domínio completo do time da casa. Este placar garante uma vitória com saldo de gols importante e sem ser vazado, o que é o cenário mais esperado.


Guiné-Bissau x Djibuti: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Guiné-Bissau x Djibuti ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Guiné-Bissau x Djibuti - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 08/09/2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro, Bissau

  • 📺 Onde vai passar: FIFA+


Guiné-Bissau x Djibuti: Último jogo entre os times



  • 20/11/2023 - Djibuti 0-1 Guiné-Bissau


Guiné-Bissau x Djibuti: Quem Ganha? Melhores Odds


A seleção de Guiné-Bissau é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 92,6%. O Djibuti é o grande azarão com apenas 4,5% de chances, enquanto o empate está cotado em 12,8%.



  • 🏆 Guiné-Bissau vence, odd 1.08 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 7.80 na Superbet

  • 👀 Djibuti vence, odd 22.00 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Guinea-Bissau x Djibouti: Palpite do Dia

Guinea-Bissau Vence
Superbet logo
1.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Madagascar - Chad
1
1.28
Israel - Italy
2
1.4
Kosovo - Sweden
2
1.82
Múltipla
3.26
x
Aposta
20
=
Ganhos
65.23
Apostar agora

Guinea-Bissau x Djibouti: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guinea-Bissau x Djibouti: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Djibouti
0 - 1
Guinea-Bissau

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Guinea-Bissau
Empate
Djibouti

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Guinea-Bissau
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Djibouti
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V

Guinea-Bissau Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Greece
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Denmark
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V

Greece Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte