Guatemala
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Estadio Cementos Progreso
El Salvador
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 10:00

Guatemala x El Salvador Palpite; Odds 6+, 10+; Onde Assistir, Eliminatórias - 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Guatemala e El Salvador se enfrentam nesta sexta-feira, 04/09, em partida válida pela 1ª rodada da World Cup - Qualification CONCACAF 2026. A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília) no Estádio Cementos Progreso, Guatemala, e a transmissão será pelo canal GOAT. 


A partida promete ser um confronto estratégico entre duas seleções que buscam uma vaga na próxima fase da competição. O Guatemala tenta iniciar com o pé direito, buscando a vitória em casa, enquanto El Salvador quer mostrar sua força e conquistar pontos importantes.


Confira nossos palpites de Guatemala x El Salvador, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Guatemala x El Salvador: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Guatemala x El Salvador, analisamos o desempenho recente das equipes, o histórico de confrontos e as condições de jogo. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas seleções buscando impor seu estilo de jogo.


Com base nessas análises, selecionamos três opções de apostas que podem trazer bons retornos:



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.15

  • 🎯 Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.70

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.85


Palpites Alternativos Guatemala x El Salvador


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos em um jogo com poucos gols, por isso, as apostas em mercados de escanteios podem ser uma boa pedida.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa as estatísticas e acompanha o desempenho das equipes. A partida tem tudo para ser truncada, com as defesas se sobressaindo aos ataques.



  • 🎯 Total de Escanteios - Menos de 9.5 - odd 1.90

  • 🎯 Guatemala vence por 1 gol de diferença - odd 3.75

  • 🎯 El Salvador para se classificar - odd 4.75


Super Palpites Guatemala x El Salvador



  • 🚀 Resultado correto 0x0 - odd 6.50


💰 Palpites de Odds Baixas Guatemala x El Salvador


As odds mais modestas também reservam boas oportunidades, e é sempre bom ter opções para todos os estilos de apostador. Para quem busca um pouco mais de segurança, separamos alguns mercados com odds mais conservadoras, mas que ainda podem render bons lucros.



  • 🔵 Total de Gols - Menos de 1.5 - odd 1.90

  • 🟢 Dupla Chance - Empate ou El Salvador - odd 1.55

  • 🟡 El Salvador não Marcar Gol - odd 2.10


⚖️ Palpites de Odds Médias Guatemala x El Salvador


Para quem gosta de um pouco mais de emoção e de um retorno um pouco maior, as odds médias podem ser a pedida certa. Selecionamos algumas opções que combinam um risco moderado com a chance de um bom lucro.



  • 🔵 Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 2.50

  • 🟢 Guatemala Marca o Primeiro Gol - odd 2.80

  • 🟡 Empate Anula a Aposta - El Salvador - odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas Guatemala x El Salvador


Para os apostadores que buscam grandes emoções, as odds altas podem ser a chave para um bom retorno. Selecionamos alguns mercados com potencial para grandes lucros, mas que exigem um pouco mais de risco.



  • 🔵 Resultado Correto - Guatemala 1 x 0 - odd 5.50

  • 🟢 El Salvador Vence e Ambos Marcam - odd 7.00

  • 🟡 Artilheiro a qualquer momento - Darwin Cerén - odd 10.00


Guatemala x El Salvador: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Guatemala x El Salvador - World Cup - Qualification CONCACAF 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 23h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

  • 📺 Transmissão: canal GOAT


Como Guatemala e El Salvador Chegam Para o Confronto


O confronto entre Guatemala e El Salvador promete ser disputado, com as duas seleções buscando uma vitória importante logo na primeira rodada da competição. A expectativa é de um jogo equilibrado, com as equipes buscando impor seu estilo de jogo.


Guatemala e El Salvador chegam para o duelo com o objetivo de garantir uma vaga na próxima fase, mostrando suas qualidades e buscando surpreender seus adversários. A partida será crucial para as pretensões de ambas as seleções.


Últimos Jogos do Guatemala


O Guatemala tem mostrado um desempenho irregular em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar a consistência para alcançar resultados mais expressivos.


Nos últimos jogos, o Guatemala tem alternado bons e maus momentos, mostrando dificuldades em manter um padrão de jogo consistente. A equipe precisa se ajustar para buscar a vitória contra El Salvador.



  • ✅ Guatemala 2x1 Al Wahda - Amistoso

  • ✅ Guatemala 3x1 El Salvador - Amistoso

  • 🟡 Guatemala 0x0 Damac - Amistoso

  • ❌ Guatemala 0x1 El Salvador - Amistoso

  • ✅ Guatemala 2x1 Al Hkaleej - Amistoso


Últimos Jogos do El Salvador


O El Salvador tem apresentado um desempenho oscilante, com resultados variados nos últimos jogos. A equipe demonstra potencial, mas precisa melhorar alguns aspectos para garantir um bom resultado contra Guatemala.


A equipe tem alternado vitórias e derrotas, mostrando que precisa de ajustes para ter um desempenho mais consistente. El Salvador busca mostrar sua força e surpreender na partida.



  • ✅ El Salvador 2x1 Al Raed - Amistoso

  • ✅ El Salvador 2x0 Al-Fayha - Amistoso

  • ❌ El Salvador 4x1 Al-Ahli - Amistoso

  • ✅ El Salvador 1x0 Guatemala - Amistoso

  • ❌ El Salvador 4x1 Al-Qadisiyah FC - Amistoso


Nossa Opinião para Guatemala x El Salvador


Com base nas análises e nos dados das equipes, esperamos um jogo equilibrado, com boas chances de gol para ambos os lados. Acreditamos que a partida será decidida nos detalhes, com as duas equipes buscando a vitória.


A expectativa é de um jogo com muita intensidade, com as duas seleções buscando impor seu ritmo e conquistar os três pontos. A partida promete ser emocionante e com muitas oportunidades.

Guatemala x El Salvador: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Moldova - Israel
2
1.58
Lesotho - South Africa
2
1.28
Australia - New Zealand
1
1.62
Múltipla
3.28
x
Aposta
20
=
Ganhos
65.53
Guatemala x El Salvador: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guatemala x El Salvador: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
El Salvador
0 - 0
Guatemala
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
El Salvador
0 - 0
Guatemala
2025 Friendlies
El Salvador
1 - 1
Guatemala
2024 Friendlies
Guatemala
0 - 1
El Salvador
2023 CONCACAF Nations League
Guatemala
2 - 0
El Salvador

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Guatemala
Empate
El Salvador

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

