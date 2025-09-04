Guatemala x El Salvador Palpite; Odds 6+, 10+; Onde Assistir, Eliminatórias - 04/09

Guatemala e El Salvador se enfrentam nesta sexta-feira, 04/09, em partida válida pela 1ª rodada da World Cup - Qualification CONCACAF 2026. A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília) no Estádio Cementos Progreso, Guatemala, e a transmissão será pelo canal GOAT.

A partida promete ser um confronto estratégico entre duas seleções que buscam uma vaga na próxima fase da competição. O Guatemala tenta iniciar com o pé direito, buscando a vitória em casa, enquanto El Salvador quer mostrar sua força e conquistar pontos importantes.

Palpites de Guatemala x El Salvador: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Guatemala x El Salvador, analisamos o desempenho recente das equipes, o histórico de confrontos e as condições de jogo. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas seleções buscando impor seu estilo de jogo.

Com base nessas análises, selecionamos três opções de apostas que podem trazer bons retornos:



🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.15

🎯 Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.70

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.85



Palpites Alternativos Guatemala x El Salvador

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos em um jogo com poucos gols, por isso, as apostas em mercados de escanteios podem ser uma boa pedida.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa as estatísticas e acompanha o desempenho das equipes. A partida tem tudo para ser truncada, com as defesas se sobressaindo aos ataques.



🎯 Total de Escanteios - Menos de 9.5 - odd 1.90

🎯 Guatemala vence por 1 gol de diferença - odd 3.75

🎯 El Salvador para se classificar - odd 4.75



Super Palpites Guatemala x El Salvador



🚀 Resultado correto 0x0 - odd 6.50



💰 Palpites de Odds Baixas Guatemala x El Salvador

As odds mais modestas também reservam boas oportunidades, e é sempre bom ter opções para todos os estilos de apostador. Para quem busca um pouco mais de segurança, separamos alguns mercados com odds mais conservadoras, mas que ainda podem render bons lucros.



🔵 Total de Gols - Menos de 1.5 - odd 1.90

🟢 Dupla Chance - Empate ou El Salvador - odd 1.55

🟡 El Salvador não Marcar Gol - odd 2.10



⚖️ Palpites de Odds Médias Guatemala x El Salvador

Para quem gosta de um pouco mais de emoção e de um retorno um pouco maior, as odds médias podem ser a pedida certa. Selecionamos algumas opções que combinam um risco moderado com a chance de um bom lucro.



🔵 Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 2.50

🟢 Guatemala Marca o Primeiro Gol - odd 2.80

🟡 Empate Anula a Aposta - El Salvador - odd 3.00



🚀 Palpites de Odds Altas Guatemala x El Salvador

Para os apostadores que buscam grandes emoções, as odds altas podem ser a chave para um bom retorno. Selecionamos alguns mercados com potencial para grandes lucros, mas que exigem um pouco mais de risco.



🔵 Resultado Correto - Guatemala 1 x 0 - odd 5.50

🟢 El Salvador Vence e Ambos Marcam - odd 7.00

🟡 Artilheiro a qualquer momento - Darwin Cerén - odd 10.00



Guatemala x El Salvador: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Guatemala x El Salvador - World Cup - Qualification CONCACAF 2026

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 23h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

📺 Transmissão: canal GOAT



Como Guatemala e El Salvador Chegam Para o Confronto

O confronto entre Guatemala e El Salvador promete ser disputado, com as duas seleções buscando uma vitória importante logo na primeira rodada da competição. A expectativa é de um jogo equilibrado, com as equipes buscando impor seu estilo de jogo.

Guatemala e El Salvador chegam para o duelo com o objetivo de garantir uma vaga na próxima fase, mostrando suas qualidades e buscando surpreender seus adversários. A partida será crucial para as pretensões de ambas as seleções.

Últimos Jogos do Guatemala

O Guatemala tem mostrado um desempenho irregular em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar a consistência para alcançar resultados mais expressivos.

Nos últimos jogos, o Guatemala tem alternado bons e maus momentos, mostrando dificuldades em manter um padrão de jogo consistente. A equipe precisa se ajustar para buscar a vitória contra El Salvador.



✅ Guatemala 2x1 Al Wahda - Amistoso



✅ Guatemala 3x1 El Salvador - Amistoso



🟡 Guatemala 0x0 Damac - Amistoso



❌ Guatemala 0x1 El Salvador - Amistoso



✅ Guatemala 2x1 Al Hkaleej - Amistoso



Últimos Jogos do El Salvador

O El Salvador tem apresentado um desempenho oscilante, com resultados variados nos últimos jogos. A equipe demonstra potencial, mas precisa melhorar alguns aspectos para garantir um bom resultado contra Guatemala.

A equipe tem alternado vitórias e derrotas, mostrando que precisa de ajustes para ter um desempenho mais consistente. El Salvador busca mostrar sua força e surpreender na partida.



✅ El Salvador 2x1 Al Raed - Amistoso



✅ El Salvador 2x0 Al-Fayha - Amistoso



❌ El Salvador 4x1 Al-Ahli - Amistoso



✅ El Salvador 1x0 Guatemala - Amistoso



❌ El Salvador 4x1 Al-Qadisiyah FC - Amistoso



Nossa Opinião para Guatemala x El Salvador

Com base nas análises e nos dados das equipes, esperamos um jogo equilibrado, com boas chances de gol para ambos os lados. Acreditamos que a partida será decidida nos detalhes, com as duas equipes buscando a vitória.

A expectativa é de um jogo com muita intensidade, com as duas seleções buscando impor seu ritmo e conquistar os três pontos. A partida promete ser emocionante e com muitas oportunidades.