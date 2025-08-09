- E
Guarani x Ypiranga: Palpite Odds Altas +7, +9, Onde Assistir, Série C, 09/08
Guarani x Ypiranga: confira o palpite com odds +7, o melhor prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (09/08), às 19h30, pela 16ª rodada da Série C. O duelo acontece no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, com transmissão no canal de streaming SportyNet+.
O Bugre tenta se afastar da parte baixa da tabela, enquanto o time de Erechim busca se aproximar do G4. Confira os melhores palpites para Guarani x Ypiranga com base em estatísticas recentes e aproveite odds acima de 4.00.
Palpites de Guarani x Ypiranga: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Empate - odd 3.50
- 🎯 Palpite: Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.69
- 🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.76
Nos últimos 10 jogos, o Guarani teve média de 0.3 gols marcados e 1 sofrido por jogo. O Ypiranga, como visitante, marcou 1.25 e sofreu apenas 0.5 gol por partida. É um jogo com cara de placar apertado e poucos gols.
Palpites Alternativos Guarani x Ypiranga
- 🎯 Palpite: Handicap Ypiranga +0.5 - odd 1.94
- 🎯 Palpite: 1º tempo com menos de 1.5 gol - odd 1.35
- 🎯 Palpite: Placar Exato 0x0 - odd 7.80
A Série C costuma ser truncada e com poucos gols, especialmente em confrontos equilibrados. O Guarani teve 70% de jogos com menos de 2.5 gols, e o Ypiranga não sofreu gols em 75% das últimas partidas fora de casa.
💰 Guarani x Ypiranga: Palpites de Odds Baixas
- 🔸 Palpite: Total de Gols Menos de 3.5 - odd 1.28
- 🟢 Palpite: Mais de 0.5 gol no 2º tempo - odd 1.36
- 🟡 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.76
⚖️ Guarani x Ypiranga: Palpites de Odds Médias
- 🔸 Palpite: Resultado Final - Empate - odd 3.50
- 🟢 Palpite: Placar Exato 1x1 - odd 6.00
- 🟡 Palpite: Total Exato de Gols: 2 - odd 3.30
🚀 Guarani x Ypiranga: Palpites de Odds Altas
- 🔸 Palpite: Placar Exato 0x0 - odd 7.80
- 🟢 Palpite: Ypiranga vence por 1x0 - odd 9.00
- 🟡 Palpite: Gol entre os minutos 1-15 - odd 6.70
Informações do Jogo: Guarani x Ypiranga - Onde Assistir e Ficha da Partida
- ⚽ Confronto: Guarani x Ypiranga - Série C 2025
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Brinco de Ouro, Campinas (SP)
- 📺 Transmissão: SportyNet+
Como Chegam Guarani e Ypiranga para o Jogo
O Guarani está na 12ª colocação, com 17 pontos em 15 jogos. O time não vence há 6 jogos e marcou apenas 0.3 gol por partida no período recente. Como mandante, são três vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento irregular.
O Ypiranga soma 21 pontos e aparece em 7º. A equipe de Erechim tem se mostrado competitiva fora de casa, onde venceu dois dos últimos quatro jogos. Sua defesa é o ponto forte, com apenas 0.5 gol sofrido por jogo como visitante.
Guarani Campinas x Ypiranga-RS: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Guarani Campinas x Ypiranga-RS: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Guarani Campinas x Ypiranga-RS: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se: apostar envolve riscos. Não é fonte de renda e não deve ser usada como solução financeira. Estabeleça limites e busque ajuda se sentir que precisa. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.
