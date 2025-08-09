Assine UOL
Guarani x Ypiranga: Palpite Odds Altas +7, +9, Onde Assistir, Série C, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Guarani x Ypiranga: confira o palpite com odds +7, o melhor prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (09/08), às 19h30, pela 16ª rodada da Série C. O duelo acontece no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, com transmissão no canal de streaming SportyNet+.


O Bugre tenta se afastar da parte baixa da tabela, enquanto o time de Erechim busca se aproximar do G4. Confira os melhores palpites para Guarani x Ypiranga com base em estatísticas recentes e aproveite odds acima de 4.00.


👉 Leia mais palpites dos jogos de hoje


Palpites de Guarani x Ypiranga: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Empate - odd 3.50

  • 🎯 Palpite: Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.69

  • 🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.76


Nos últimos 10 jogos, o Guarani teve média de 0.3 gols marcados e 1 sofrido por jogo. O Ypiranga, como visitante, marcou 1.25 e sofreu apenas 0.5 gol por partida. É um jogo com cara de placar apertado e poucos gols.


Palpites Alternativos Guarani x Ypiranga



  • 🎯 Palpite: Handicap Ypiranga +0.5 - odd 1.94

  • 🎯 Palpite: 1º tempo com menos de 1.5 gol - odd 1.35

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 0x0 - odd 7.80


A Série C costuma ser truncada e com poucos gols, especialmente em confrontos equilibrados. O Guarani teve 70% de jogos com menos de 2.5 gols, e o Ypiranga não sofreu gols em 75% das últimas partidas fora de casa.


💰 Guarani x Ypiranga: Palpites de Odds Baixas



  • 🔸 Palpite: Total de Gols Menos de 3.5 - odd 1.28

  • 🟢 Palpite: Mais de 0.5 gol no 2º tempo - odd 1.36

  • 🟡 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.76


⚖️ Guarani x Ypiranga: Palpites de Odds Médias



  • 🔸 Palpite: Resultado Final - Empate - odd 3.50

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 1x1 - odd 6.00

  • 🟡 Palpite: Total Exato de Gols: 2 - odd 3.30


🚀 Guarani x Ypiranga: Palpites de Odds Altas



  • 🔸 Palpite: Placar Exato 0x0 - odd 7.80

  • 🟢 Palpite: Ypiranga vence por 1x0 - odd 9.00

  • 🟡 Palpite: Gol entre os minutos 1-15 - odd 6.70


Informações do Jogo: Guarani x Ypiranga - Onde Assistir e Ficha da Partida



  • Confronto: Guarani x Ypiranga - Série C 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Brinco de Ouro, Campinas (SP)

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como Chegam Guarani e Ypiranga para o Jogo


O Guarani está na 12ª colocação, com 17 pontos em 15 jogos. O time não vence há 6 jogos e marcou apenas 0.3 gol por partida no período recente. Como mandante, são três vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento irregular.


O Ypiranga soma 21 pontos e aparece em 7º. A equipe de Erechim tem se mostrado competitiva fora de casa, onde venceu dois dos últimos quatro jogos. Sua defesa é o ponto forte, com apenas 0.5 gol sofrido por jogo como visitante.

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Guarani Campinas x Ypiranga-RS: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guarani Campinas x Ypiranga-RS: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2016 Serie C
Ypiranga-RS
2 - 2
Guarani Campinas
2016 Serie C
Guarani Campinas
2 - 1
Ypiranga-RS

Jogo Responsável


Lembre-se: apostar envolve riscos. Não é fonte de renda e não deve ser usada como solução financeira. Estabeleça limites e busque ajuda se sentir que precisa. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.

