Guaraní x Universidad de Chile: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana

Guaraní x Universidad de Chile: Confira os palpites para o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Nesta quinta-feira (24/07), o Estádio La Nueva Olla recebe um confronto com sabor de revanche – ainda que improvável – entre Guaraní e Universidad de Chile. O jogo de ida, disputado em Santiago, terminou com uma goleada arrasadora dos chilenos por 5 a 0, deixando o time paraguaio com uma missão quase impossível.

Com transmissão ao vivo e início às 19h (horário de Brasília), este duelo promete tensão, estratégia e, quem sabe, uma reviravolta inesperada. Acompanhe todos os lances e aposte nas melhores oportunidades deste confronto decisivo.

Guaraní x Universidad de Chile Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Vitória do Universidad de Chile - odd pagando 3.07 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.83 na Esportes da Sorte



Palpite 3 - Ambas marcam: Não - odd pagando 2.05 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Guaraní x Universidad de Chile, nós indicamos esses três palpites considerando o momento técnico das equipes e o peso do mando de campo neste tipo de confronto eliminatório.

Vitória do Universidad de Chile - odd pagando 3.07

Os chilenos chegam com moral após a goleada por 5-0 no primeiro jogo e têm um time mais estruturado para manter o resultado, mesmo fora de casa.

Mais de 2.5 Gols no jogo - odd pagando 1.83

O Guaraní precisará atacar desde o início, abrindo espaços para contra-ataques da U. Chile, que já mostrou força ofensiva no primeiro confronto.

Ambas marcam: Não - odd pagando 2.05

A Universidad de Chile manteve a defesa sólida nos últimos jogos, e o Guaraní pode ter dificuldades para furar o bloqueio chileno.

Guaraní x Universidad de Chile: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Guaraní x Universidad de Chile ao vivo no Paramount+. O jogo acontece às 19:00 (horário de Brasília), desta quinta-feira (24/07), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção.

Tudo o que você precisa saber de Guaraní x Universidad de Chile:



⚽️ Confronto: Guaraní x Universidad de Chile - Copa Sul-Americana



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio La Nueva Olla, Assunção



📺 Onde vai passar Guaraní x Universidad de Chile: Paramount+



Guaraní x Universidad de Chile: Escalações

Escalação do Guaraní: Rodríguez; Allende, Aquino Maciel, Aguillar; Benítez, Manzur, Soto, Mendieta, Maidana; Ferreira, Fernández.

Escalação do Universidad de Chile: Castellón; Hormazabal, Calderon, Zaldivia; Guerrero, Altamirano, Aránguiz, Poblete, Sepúlveda; Contreras, Assadi.

As escalações são previsões baseadas nas últimas formações e podem sofrer alterações até a bola rolar.

Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.