Guarani x Náutico: Palpite, Onde Assistir - Série C 2025

Guarani e Náutico se enfrentam neste sábado, 26/07, pela 14ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 17h no Brinco de Ouro, em Campinas, com transmissão pela SportyNet e DAZN. O Guarani (12º, 16 pontos) busca voltar ao G8, enquanto o Náutico (6º, 20 pontos) tenta consolidar sua posição entre os líderes. Confira nossos melhores palpites Guarani x Náutico e fique por dentro das prováveis escalações e onde assistir ao vivo.

Guarani x Náutico Palpite – 3 Opções Para Você Apostar



Under 2,5 Gols – odd pagando 1.52 na Betnacional



Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo – odd pagando 2.37 na Bet365



Ambas Equipes Marcam – Não – odd pagando 1.66 na Superbet



Para as apostas em Guarani x Náutico nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times apresentam partidas com baixa média de gols e forte tendência a duelos truncados.

Mercado: Under 2,5 Gols – odd pagando 1.52

O Guarani teve 77% dos seus últimos 10 jogos com menos de 2,5 gols e o Náutico registrou 69% nessa condição, apontando para um confronto de baixa produtividade ofensiva.



Guarani média de gols (jogo): 0,77



Náutico média de gols (jogo): 1,08



Em duelos de Série C, a lógica de ambos os times controlarem o ritmo reforça a segurança desse palpite. A solidez defensiva do Náutico (69% de jogos sem sofrer) e o equilíbrio do Guarani em casa (43% de jogos sem sofrer) devem manter o marcador enxuto.

Mercado: Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo – odd pagando 2.37

O primeiro tempo tem sido morno: Guarani abriu o placar em apenas 57% dos jogos em casa, e o Náutico esteve sem marcar gols no intervalo em 50% das visitas.



HT 0-0 Guarani: 29%



HT 0-0 Náutico: 33%



Com poucas partidas começando em ritmo acelerado, esse mercado traz boa relação risco-retorno. A preparação tática de ambos tende a privilegiar a contenção antes de buscar o gol no segundo tempo.

Mercado: Ambas Equipes Marcam – Não – odd pagando 1.66

Em 54% dos jogos do Guarani e 46% do Náutico as equipes falharam em balançar as redes simultaneamente.



Guarani jogos sem marcar: 54%



Náutico jogos sem marcar: 46%



A inconsistência ofensiva, especialmente do time da casa, sugere que ao menos um dos lados ficará sem gol. Esse palpite combina com o under e amplia a chance de acerto num cenário de partida truncada.

Estatísticas

Aqui estão as principais estatísticas das equipes na Série C 2025:



Guarani média de gols marcados: 0,77 por jogo



Guarani média de gols sofridos: 0,92 por jogo



Náutico média de gols marcados: 1,08 por jogo



Náutico média de gols sofridos: 0,46 por jogo



Partidas com menos de 2,5 gols (ambos): 77% (Guarani) e 69% (Náutico)



Onde Assistir ao Vivo

Você pode assistir a Guarani x Náutico ao vivo na SportyNet ou pelo streaming da DAZN. A partida acontece às 17h de sábado, 26 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.