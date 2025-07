Guarani x Ituano: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão Série C 2025 (13/07)

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 4 – Guarani vence sem sofrer gols – odd 2.84

Essa aposta combina o fator casa com o momento defensivo do Bugre, que tem se mostrado eficiente em jogos de mando. Considerando a dificuldade ofensiva do Ituano, a odd tem bom valor para apostas solo ou múltiplas.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 5 – Intervalo/Final: Guarani/Guarani – odd 3.12

O Guarani saiu vencendo no intervalo nas últimas duas vitórias no Brinco de Ouro. Diante de um Ituano com entrada lenta nos jogos, essa linha de resultado combinado pode premiar quem busca retornos maiores.