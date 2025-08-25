Guarani x Confiança: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Escalações, Série C, 25/08

Guarani x Confiança: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com transmissão do SportyNet+ e DAZN.

O confronto é um duelo de "6 pontos" no meio da tabela da Série C, com ambos os times ainda em luta pela classificação. Os dois chegam ao jogo com os mesmos 23 pontos, com uma campanha idêntica de seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. Até o saldo de gols é igual (-1) para os dois, com o Confiança marcando mais, mas sofrendo mais também.

Guarani x Confiança Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. Ambas têm campanhas idênticas na tabela e buscam uma vaga na próxima fase. O Guarani, jogando em casa, tem um leve favoritismo. Já o Confiança, vem com uma boa sequência de vitórias, o que torna o jogo ainda mais imprevisível e um palpite mais ousado.



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.65

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Guarani - odd 1.41

🎯 Palpite: Guarani - Mais de 0.5 Gols - odd 1.29



Palpites Alternativos Guarani x Confiança

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.



🎯 Palpite: Placar Exato: 1 a 0 para o Guarani - odd 5.37

🎯 Palpite: Guarani Vence Sem Sofrer Gols - odd 2.98

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.89



💰 Guarani x Confiança: Palpites de Odds Baixas

Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



🔵 Palpite: Guarani ou Empate - odd 1.20

🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.65

🟡 Palpite: Guarani (-0.5) - odd 1.96



⚖️ Guarani x Confiança: Palpites de Odds Médias

As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho.



🔵 Palpite: Empate - odd 2.75

🟢 Palpite: Guarani E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 2.96

🟡 Palpite: Guarani / Guarani (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.13



🚀 Guarani x Confiança: Palpites de Odds Altas

Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



🔵 Palpite: Confiança Vence Sem Sofrer Gols - odd 5.21

🟢 Palpite: Guarani E Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 5.15

🟡 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 5.78



Guarani x Confiança: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto é uma oportunidade para as duas equipes subirem na tabela da Série C e buscarem uma vaga na próxima fase do torneio. O Guarani joga em casa, com o apoio da sua torcida, o que pode dar uma vantagem para o time.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Guarani x Confiança - Série C

📅 Data: 25/08/25



⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas



📺 Transmissão: SportyNet+ e DAZN



Como Guarani e Confiança Chegam Para o Confronto

O Guarani ocupa a 11ª posição na tabela com 23 pontos em 17 jogos, o que mostra a necessidade de pontuar. O time vem de duas vitórias seguidas, contra ABC (3 a 4) e Ypiranga (2 a 1), o que demonstra um bom momento. Nas últimas 10 partidas, o time tem um desempenho irregular, mas conseguiu 2 vitórias consecutivas recentemente.

O Confiança está uma posição acima do seu adversário, em 10º lugar, também com 23 pontos. A equipe vem de uma sequência de três vitórias seguidas, contra CSA (1 a 0), Floresta (1 a 0) e Ituano (2 a 1). Isso mostra que o time está em uma fase positiva, buscando sua classificação na próxima fase da competição.