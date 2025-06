Guarani B x XV Piracicaba: Palpites e Onde Assistir - Copa Paulista (30/06)

Guarani B x XV Piracicaba: confira os palpites para este confronto direto no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na segunda-feira, 30/06/2025, às 19:00 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Copa Paulista.

A seguir, você encontra as principais apostas recomendadas, informações sobre transmissão e detalhes das prováveis escalações para este duelo do Grupo 3.

Guarani B x XV Piracicaba Palpites – Copa Paulista



Palpite 1 – Total de escanteios: Mais de 8.5



Palpite 2 – Resultado no intervalo: Empate



Palpite 3 – Guarani B marca no segundo tempo



Palpite 1 – Total de escanteios: Mais de 8.5

O Guarani B joga em casa e costuma pressionar constantemente, buscando cruzamentos e finalizações pelas laterais. Essa dinâmica ofensiva gera muitas cobranças de escanteio durante a partida.

O XV Piracicaba também contribui para este cenário, já que chega como visitante precisando pontuar para se manter na briga pela liderança do grupo. O confronto promete ser disputado no campo de ataque.

Palpite 2 – Resultado no intervalo: Empate

Ambas as equipes têm começado os jogos de forma cautelosa na Copa Paulista. O Guarani B registra 25% dos seus primeiros tempos terminando empatados, enquanto o XV Piracicaba tem 40% nesta condição.

O fator casa pode equilibrar as forças inicialmente, com o Guarani B respeitando a qualidade técnica do adversário. O XV Piracicaba deve estudar o jogo nos primeiros 45 minutos.

Palpite 3 – Guarani B marca no segundo tempo

O time mandante tem mostrado força ofensiva na etapa final dos jogos. Dos gols marcados pelo Guarani B na Copa Paulista, a maioria acontece após o intervalo, especialmente no período de 61-75 minutos.

Jogando em casa, a equipe tende a crescer com o apoio da torcida na segunda etapa. O desgaste físico do XV Piracicaba como visitante pode abrir espaços para o ataque bugre.

Análise do momento atual das equipes

O Guarani B protagonizou espetáculo ofensivo na última rodada, mas perdeu por 4x3 para o Primavera jogando fora de casa. O resultado mostrou a força do ataque, porém expôs problemas na marcação que custaram pontos importantes.

Já o XV Piracicaba conquistou vitória convincente sobre o Rio Branco por 3x1 em casa na rodada passada. A equipe quebrou jejum de gols e demonstrou eficiência ofensiva que havia faltado no empate anterior contra o São Bento.

Guarani B x XV Piracicaba – Informações da partida

O duelo acontece na segunda-feira, 30/06/2025, às 19:00 (horário de Brasília), no tradicional Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Não há previsão de transmissão pela TV aberta no Brasil.

Detalhes da partida: