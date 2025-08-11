Assine UOL
Guarani B
Copa Paulista - Brazil
Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Sao Bento
1
2.95
x
3.05
2
2.2
1
3.05
x
3.05
2
2.25
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 15:05

Guarani B x São Bento: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Copa Paulista (11/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Guarani B e São Bento se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Paulista 2025. A partida será às 19h00, no Estádio Brinco de Ouro, com transmissão pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF).


O duelo é decisivo, já que ambos precisam de um resultado expressivo para garantir vaga nas oitavas de final. Neste palpite de Guarani B x São Bento, analisamos estatísticas, odds e opções de mercado que podem ajudar a encontrar boas apostas.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Guarani B x São Bento: Nossas 3 Melhores Dicas


Antes de entrar nos mercados alternativos, vamos começar com três sugestões diretas e bastante procuradas pelos apostadores, considerando momento e números recentes das equipes.



  • 🎯 Dupla Chance: 1X - odd 1.39

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.27

  • 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.94


Palpites Alternativos Guarani B x São Bento


Para quem gosta de mercados menos óbvios, mas que podem oferecer boas oportunidades, estas são nossas indicações com base nas médias de gols, escanteios e comportamento recente das equipes.



  • 🎯 Guarani B marca primeiro - odd 2.10

  • 🎯 Acima de 9.5 escanteios no jogo - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 1.5 gols no 2º tempo - odd 2.40


💰 Palpites de Odds Baixas Guarani B x São Bento



  • 🔵 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.15

  • 🟢 Dupla Chance: 12 - odd 1.32

  • 🟡 Mais de 0.5 gols do Guarani B - odd 1.37


⚖️ Palpites de Odds Médias Guarani B x São Bento



  • 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 2.27

  • 🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.94

  • 🟡 Empate - odd 3.05


🚀 Palpites de Odds Altas Guarani B x São Bento



  • 🔵 Guarani B vence por 2-1 - odd 8.80

  • 🟢 São Bento vence por 2-1 - odd 9.00

  • 🟡 Empate em 2-2 - odd 15.00


Informações do Jogo: Guarani B x São Bento - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Guarani B x São Bento - Copa Paulista

  • 📅 Data: 11/08/25

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas-SP

  • 📺 Transmissão: YouTube - Federação Paulista de Futebol


Como Guarani B e São Bento Chegam Para o Confronto


O Guarani B vem de uma sequência irregular, com somente duas vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe apresenta média de 0,89 gol por jogo e sofreu em média 1,56. Jogando em casa, costuma ser mais competitiva, mas precisa melhorar a eficácia ofensiva para buscar classificação.


O São Bento tem desempenho ofensivo melhor fora de casa, com média de 1,75 gol como visitante. No entanto, a defesa sofre bastante, com 2 gols sofridos por jogo longe de seus domínios. A equipe alterna bons resultados, mas também acumula empates e derrotas que dificultam uma arrancada sólida.


 

Guarani B x Sao Bento: Palpite do Dia

Guarani B Vence
3.05
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Guarani B x Sao Bento: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Guarani B x Sao Bento: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Copa Paulista
Sao Bento
0 - 0
Guarani B

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Guarani B
Empate
Sao Bento

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Busque respeitar o Jogo Responsável.

