Guarani B x São Bento: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Copa Paulista (11/08)

Guarani B e São Bento se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Paulista 2025. A partida será às 19h00, no Estádio Brinco de Ouro, com transmissão pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O duelo é decisivo, já que ambos precisam de um resultado expressivo para garantir vaga nas oitavas de final. Neste palpite de Guarani B x São Bento, analisamos estatísticas, odds e opções de mercado que podem ajudar a encontrar boas apostas.

Palpites de Guarani B x São Bento: Nossas 3 Melhores Dicas

Antes de entrar nos mercados alternativos, vamos começar com três sugestões diretas e bastante procuradas pelos apostadores, considerando momento e números recentes das equipes.



🎯 Dupla Chance: 1X - odd 1.39

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.27

🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.94



Palpites Alternativos Guarani B x São Bento

Para quem gosta de mercados menos óbvios, mas que podem oferecer boas oportunidades, estas são nossas indicações com base nas médias de gols, escanteios e comportamento recente das equipes.



🎯 Guarani B marca primeiro - odd 2.10

🎯 Acima de 9.5 escanteios no jogo - odd 1.95

🎯 Mais de 1.5 gols no 2º tempo - odd 2.40



💰 Palpites de Odds Baixas Guarani B x São Bento



🔵 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.15

🟢 Dupla Chance: 12 - odd 1.32

🟡 Mais de 0.5 gols do Guarani B - odd 1.37



⚖️ Palpites de Odds Médias Guarani B x São Bento



🔵 Mais de 2.5 gols - odd 2.27

🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.94

🟡 Empate - odd 3.05



🚀 Palpites de Odds Altas Guarani B x São Bento



🔵 Guarani B vence por 2-1 - odd 8.80

🟢 São Bento vence por 2-1 - odd 9.00

🟡 Empate em 2-2 - odd 15.00



Informações do Jogo: Guarani B x São Bento - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Guarani B x São Bento - Copa Paulista

📅 Data: 11/08/25

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas-SP

📺 Transmissão: YouTube - Federação Paulista de Futebol



Como Guarani B e São Bento Chegam Para o Confronto

O Guarani B vem de uma sequência irregular, com somente duas vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe apresenta média de 0,89 gol por jogo e sofreu em média 1,56. Jogando em casa, costuma ser mais competitiva, mas precisa melhorar a eficácia ofensiva para buscar classificação.

O São Bento tem desempenho ofensivo melhor fora de casa, com média de 1,75 gol como visitante. No entanto, a defesa sofre bastante, com 2 gols sofridos por jogo longe de seus domínios. A equipe alterna bons resultados, mas também acumula empates e derrotas que dificultam uma arrancada sólida.