Guarani B x São Bento: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Copa Paulista (11/08)
Guarani B e São Bento se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Paulista 2025. A partida será às 19h00, no Estádio Brinco de Ouro, com transmissão pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF).
O duelo é decisivo, já que ambos precisam de um resultado expressivo para garantir vaga nas oitavas de final. Neste palpite de Guarani B x São Bento, analisamos estatísticas, odds e opções de mercado que podem ajudar a encontrar boas apostas.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Palpites de Guarani B x São Bento: Nossas 3 Melhores Dicas
Antes de entrar nos mercados alternativos, vamos começar com três sugestões diretas e bastante procuradas pelos apostadores, considerando momento e números recentes das equipes.
- 🎯 Dupla Chance: 1X - odd 1.39
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.27
- 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.94
Palpites Alternativos Guarani B x São Bento
Para quem gosta de mercados menos óbvios, mas que podem oferecer boas oportunidades, estas são nossas indicações com base nas médias de gols, escanteios e comportamento recente das equipes.
- 🎯 Guarani B marca primeiro - odd 2.10
- 🎯 Acima de 9.5 escanteios no jogo - odd 1.95
- 🎯 Mais de 1.5 gols no 2º tempo - odd 2.40
💰 Palpites de Odds Baixas Guarani B x São Bento
- 🔵 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.15
- 🟢 Dupla Chance: 12 - odd 1.32
- 🟡 Mais de 0.5 gols do Guarani B - odd 1.37
⚖️ Palpites de Odds Médias Guarani B x São Bento
- 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 2.27
- 🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.94
- 🟡 Empate - odd 3.05
🚀 Palpites de Odds Altas Guarani B x São Bento
- 🔵 Guarani B vence por 2-1 - odd 8.80
- 🟢 São Bento vence por 2-1 - odd 9.00
- 🟡 Empate em 2-2 - odd 15.00
Informações do Jogo: Guarani B x São Bento - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Guarani B x São Bento - Copa Paulista
- 📅 Data: 11/08/25
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas-SP
- 📺 Transmissão: YouTube - Federação Paulista de Futebol
Como Guarani B e São Bento Chegam Para o Confronto
O Guarani B vem de uma sequência irregular, com somente duas vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe apresenta média de 0,89 gol por jogo e sofreu em média 1,56. Jogando em casa, costuma ser mais competitiva, mas precisa melhorar a eficácia ofensiva para buscar classificação.
O São Bento tem desempenho ofensivo melhor fora de casa, com média de 1,75 gol como visitante. No entanto, a defesa sofre bastante, com 2 gols sofridos por jogo longe de seus domínios. A equipe alterna bons resultados, mas também acumula empates e derrotas que dificultam uma arrancada sólida.
Guarani B x Sao Bento: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Guarani B x Sao Bento: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Guarani B x Sao Bento: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Busque respeitar o Jogo Responsável.
