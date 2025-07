Guarani B x Primavera: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Copa Paulista, 28/07

Guarani B x Primavera: veja o palpite com odds altas para o jogo da Copa Paulista, nesta segunda-feira (28/07). A partida será realizado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 19h (horário de Brasília), com transmissão no canal oficial do Paulistão no YouTube. Prepare-se com nossas análises detalhadas e nosso superpalpite!

Prévia do Jogo: Guarani B x Primavera pela Copa Paulista

O Guarani B entra em campo precisando de um bom resultado para se manter vivo na briga por uma vaga na próxima fase. Atualmente na 4ª posição do Grupo C, com 7 pontos em 6 jogos, o Bugre busca melhorar sua posição.

Do outro lado, o Primavera chega como um dos destaques do grupo. O time ocupa a 2ª colocação com 12 pontos em 6 jogos e está invicto na competição, mostrando solidez defensiva e um ataque eficaz, liderado pelo artilheiro Brunão. Sob o comando de Fernando Marchiori, que teve seu contrato renovado, o ambiente do Primavera é de confiança e estabilidade.

Analisando as odds fornecidas, o Primavera é o favorito para o confronto, com odds de 2.30 para a vitória. O Guarani B aparece com 2.73, enquanto o Empate está cotado a 3.25. Ou seja: será um jogo equilibrado, sem claro favorito, mas ligeira vantagem para o visitante.

O mercado de Total de Gols indica preferência para Mais de 2.5 gols (1.76), sugerindo um jogo mais aberto, especialmente com "Ambas as equipes marcam - Sim" apresentando odds de 1.74, indicando que gols de ambos os lados não são descartados.

Guarani B x Primavera: Palpites com Odds Altas (+3.50)

Aqui estão algumas sugestões de apostas com odds elevadas, para quem busca um risco maior com potencial de retorno significativo:



🔥 💥 Placar Exato: 1-1 (6.11) – Dada a tendência de jogos mais fechados e o potencial de ambas as equipes marcarem.

🔥 🤯 Primavera / Guarani (Intervalo/Final: 30.88) – Uma virada improvável, mas com odds altíssimas caso o Primavera saia na frente e o Guarani consiga reverter.

🔥 ⚽ Placar Exato: 2-1 para o Guarani (10.26) – Se o Guarani B conseguir superar as expectativas e vencer, um placar apertado é uma possibilidade.

🔥 Guarani -2 (Handicap: 79.80 para 4-2, 100.00 para 3-0 ou 4-0) – Uma goleada do Guarani seria uma zebra enorme, mas com odds tentadoras.



✅ Super Palpite para Guarani B x Primavera





🔥 Guarani B Vence & Mais de 2.5 Gols (Odd Combinada)

✅ Por que essa aposta?



Apesar do Primavera ser o favorito e estar invicto, o Guarani B joga em casa e não está muito longe do rival, com odd de 2.70 para ganhar

A odd para Mais de 2.5 gols (1.76) sugere um jogo com um bom número de gols, o que se alinha com dois times ofensivos.

A combinação oferece um excelente valor, apostando na vitória do favorito em um jogo em que ambos terão chances









Guarani B x Primavera: Palpites com Odds Médias (+1.50)

Para apostadores que buscam um equilíbrio entre risco e retorno:



Primavera (0) - Handicap Asiático (1.69) – Protege em caso de empate, mas garante o retorno total se o Primavera vencer por qualquer placar.

Ambas as Equipes Marcam - Sim (1.74) – Ambas as equipes têm mostrado capacidade de balançar as redes.

Empate no 1º Tempo (1.94) – Uma possibilidade alta, considerando que ambos os times podem começar o jogo de forma mais cautelosa.

Mais de 1.5 Gols (1.30) – Uma aposta mais segura para ter pelo menos dois gols na partida.

Primavera Vence (2.30) – A aposta simples na vitória do favorito.



Guarani B x Primavera: Palpites com Odds Baixas (+1.10)

Opções mais conservadoras, para quem busca maior segurança:



Dupla Hipótese: Primavera ou Empate (1.34) – Uma aposta muito segura, cobrindo dois dos três resultados possíveis, dada a boa fase do Primavera.

Total de Gols: Menos de 3.5 (1.16) – A odd já sugere um jogo com poucos gols, o que a torna uma aposta popular e com boa chance.

Primavera - Empate Anula Aposta (1.69) – Retorno total em caso de vitória do Primavera e reembolso em caso de empate.



Guarani B x Primavera: Onde Assistir

O confronto entre Guarani B e Primavera pela Copa Paulista será transmitido ao vivo e gratuitamente no Canal Oficial do Paulistão no YouTube. Fique ligado!

Ficha de Jogo