Chivas Guadalajara x Juárez: Palpite, Odds e Onde Assistir Campeonato Mexicano 16/08

Confira palpite para Chivas Guadalajara x Juárez, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Chivas Guadalajara e Juárez se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Mexicano neste sábado, dia 16 de agosto, às 20h07 (horário de Brasília), no Estádio Akron. O Chivas Guadalajara é o 13º, enquanto o Juárez é o 17º e penúltimo colocado. Chivas Guadalajara x Juárez terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça da Novibet.

Palpites de Chivas Guadalajara x Juárez: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025[cite: 5], analisamos o desempenho de Chivas Guadalajara e Juárez para trazer as melhores dicas de apostas. [cite_start]Observando a média de gols marcados e sofridos[cite: 5], selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto, que tem a tendência de ser um jogo de poucos gols e com uma vitória do time da casa.



⚽ Resultado Final: Chivas Guadalajara - Odd de 1.58 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.92 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.85 na Betnacional



Palpites Alternativos Chivas Guadalajara x Juárez

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Chivas Guadalajara x Juárez. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Guadalajara, que ainda não conseguiu converter suas chances em gols, e o jogo mais cauteloso do Juárez, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Guadalajara vence e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 2.50 na Superbet



⚽ Total de escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 2.00 na Novibet



⚽ Guadalajara vence o primeiro tempo - Odd de 2.62 na Stake



Palpites de Odds Baixas Chivas Guadalajara x Juárez



⚽ Dupla Chance: Guadalajara ou Empate - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



⚽ Guadalajara marca a qualquer momento - Odd de 1.28 na Stake



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Chivas Guadalajara x Juárez



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Guadalajara - Odd de 4.75 na Novibet



⚽ Guadalajara vence e Ambas Marcam: Não - Odd de 2.80 na Superbet



⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 2.90 na Esportes da Sorte



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Chivas Guadalajara x Juárez



⚽ Marcar o 1º Gol - Alan Pulido - Odd de 5.50 na Superbet



⚽



⚽ Resultado Exato: 4x0 - Odd de 21.89 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Chivas Guadalajara x Juárez: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Chivas Guadalajara x Juárez - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Data: 16/08/2025

Horário: 20h07 (horário de Brasília)

Local: Estádio Akron, Zapopan (México)

Transmissão: Novibet



Como assistir Chivas Guadalajara x Juárez

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Chivas Guadalajara e Juárez Chegam Para o Confronto

O Chivas Guadalajara, 13º colocado, tem uma defesa sólida, que sofreu uma média de 1.0 gol por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou um volume de 3.0 chutes no gol e 9.0 chutes fora do gol, mas ainda não marcou na competição.

A média de 7.5 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. Jogando em casa, o Guadalajara buscará ser mais eficiente na finalização para conquistar os três pontos.

O Juárez, por sua vez, é o 17º e penúltimo colocado, com uma defesa mais vulnerável, que sofreu uma média de 1.3 gols por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 0.5 gols marcados e 2.3 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na conversão das chances.

A média de 4.8 escanteios sugere um volume ofensivo menor que o do adversário. O Juárez terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o Guadalajara.