Grosseto x Fiorentina: Palpite Com Odds Altas +5, +8, +20, Onde Assistir, 24/07

Grosseto x Fiorentina: Confira palpite para o jogo amistoso de hoje e todas as odds. Veja as melhores dicas de apostas.

Nesta quinta-feira (24/07), às 15h (horário de Brasília), a Fiorentina enfrenta o Grosseto em um amistoso de preparação. E nem sempre é fácil fazer prognóstico em amistosos.

Como é comum nesse tipo de jogo, espera-se muitas alterações nas escalações, com os técnicos testando táticas, jogadores jovens e diferentes formações.

A Fiorentina, obviamente, chega como grande favorita, mas amistosos podem trazer surpresas, especialmente se o time principal não jogar muitos minutos.

Vamos aos palpites, divididos em três níveis de risco e com um destaque especial!

Grosseto x Fiorentina: Palpite Odds Altas



Empate no intervalo (Odd: 5.60)



Resultado exato: 0-3 ou 0-4 (Odd: 10.91 / 8.66)



Grosseto marcar primeiro (Odd: 28.22)



Placar Exato 1-1 (Odd: 62.30)



Mais de 6.5 gols (Odd: 2.39)



*As odds foram coletadas hoje, às 05h05, no site Esportes da Sorte. Mas as casas de apostas podem alterar odds sem aviso prévio. Por isso, não esqueça de verificar as odds se optar por algum desses palpites.

Grosseto x Fiorentina: Palpite Odds Médias (Risco Moderado)



Menos de 5.5 gols (Odd: 1.95)



2º tempo com mais gols (Odd: 1.78)



Fiorentina -3.5 handicap (Odd: 1.73)



Grosseto x Fiorentina: Palpite Odds Baixas



Ambos marcam? Não (Odd: 1.14)



Fiorentina vencer ambos os tempos (Odd: 1.13)



Fiorentina vencer no 1º tempo (Odd: 1.16)



Grosseto +4.5 handicap (Odd: 1.55)



Menos de 3.5 gols no 1º tempo (Odd: 1.81)



Palpites em Destaque



- Fiorentina vencer com -4.0 handicap asiático (Odd: 1.73)



A Fiorentina deve dominar o jogo e, mesmo com muitas alterações, sua qualidade deve prevalecer. O handicap -4.0 significa que ela precisa vencer por 5+ gols de diferença, o que é possível contra um time modesto como o Grosseto.

Conclusão

Espera-se uma vitória tranquila da Fiorentina, mas o número exato de gols dependerá da intensidade que o time colocar.

Amistosos costumam ter muitos gols no segundo tempo, quando as equipes fazem várias substituições.

Grosseto x Fiorentina: Onde Assistir

O jogo Grosseto x Fiorentina pode passar em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming. Não terá transmissão para o Brasil.

Ficha do Grosseto x Fiorentina